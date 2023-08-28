Давайте скажем честно: к прежним семейным отношениям нам не вернуться. Перефразируя известное выражение, можно утверждать: тот, кто не сожалеет о прежней модели семьи – не имеет сердца; тот, кто пытается восстановить ее – не имеет ума.11 комментариев
Стоимость газа в Европе подскочила на 8%
Биржевая стоимость газа в Европе в конце торгов в понедельник увеличилась на 8%, показатели дошли до 420 долларов за 1 тыс. кубометров, следует из данных Лондонской биржи ICE.
Ближайшие сентябрьские фьючерсы на крупнейшем в Европе хабе TTF открывали торги у 393,7 доллара (+1,4%) за 1 тыс. кубометров, последние фьючерсы торговались по 419,9 доллара (+8,1%), передает РИА «Новости».
Эксперты указывают на спад экспорта газа из Норвегии по трубопроводу и опасения участников рынка о сбоях по поставкам СПГ как на причину роста цены на газ. На рынке также оценивают возможность забастовок на австралийских СПГ-заводах американской Chevron – Gorgon и Wheatstone.
В самом Chevron заявили о получении уведомления о проведении забастовки на обоих предприятиях.