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МАГАТЭ не нашла взрывоопасные предметы на крыше Запорожской АЭС
Делегация МАГАТЭ не нашла противопехотные мины на крыше Запорожской АЭС
Делегация МАГАТЭ во время проверки не обнаружила противопехотные мины и другие боеприпасы на крыше энергоблоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщила спецкорреспондент «России 24» Ольга Курлаева.
Члены МАГАТЭ начали с осмотра крыши 3-го и 4-го энергоблоков. Вместе с ними в обследовании участвовали российские военнослужащие и советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа, сообщает телеканал.
Эксперты проверяли крышу станции несколько часов, но никаких влияющих на безопасность ЗАЭС предметов не обнаружили. Ранее подобная проверка АЭС была 7 июля, тогда эксперты МАГАТЭ осмотрели площадки Запорожской АЭС и ничего не обнаружили.