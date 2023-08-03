«Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.16 комментариев
Путин на встрече с промышленниками напомнил крылатую фразу Черномырдина
Путин на встрече с промышленниками напомнил крылатую фразу Черномырдина: Что ни делаем, получается автомат Калашникова
Президент Владимир Путин на встрече с представителями предприятий обрабатывающей промышленности положительно оценил деятельность Кировского завода и пошутил на тему разнообразия выпускаемой предприятием техники.
На встрече с главой государства выступил гендиректор Кировского завода Сергей Серебряков, рассказав об основных направлениях работы и упомянув, что недавно на предприятии разработали машину для инженерных войск. В ответ Путин в шутку процитировал экс-премьера России Виктора Черномырдина: «С чего бы мы ни начинали, получается автомат Калашникова».
Глава государства также отметил, что в последние годы Кировский завод после некоторых трудностей преобразился технологически и финансово, передает ТАСС.
Кировский завод выпускает тракторы, бытовую технику, турбогенераторы для ледоколов, оборудование для тепло- и гидроэнергетики, металлургическую продукцию.