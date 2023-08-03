В Кремле ответили на обвинения Борреля в поставках дешевого зерна

  • В Кремле отреагировали на признание Киева в причастности к атакам на Крымский мост
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    Чем Россия может привлечь британских агентов
    США одобрили продажу Финляндии системы ПРО «Праща Давида»
    Немцы начали активно покупать квартиры в Калининграде
    Умерла Ирина Мирошниченко
    Власти России включили Норвегию в список недружественных стран
    NYT: ВСУ решили отказаться от западной тактики наступления
    В Запорожской области уничтожены три штурмовые бригады ВСУ
    В США назвали глупую ошибку контрнаступления ВСУ
    Боррелю не понравилась «зерновая зависимость» стран от России
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Требовать репрессий – значит, наступать на старые грабли

    «Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Заигрываясь в символы, Украина неминуемо попадает в анекдоты

    С памятником Родине-матери в Киеве у марионеток из «Квартала 95» сразу вышла заминка. Они бы рады были снести творение Вучетича, открытое Брежневым, да кишка тонка. Родина ведь, как ее снесешь?

    2 комментария
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия вернет Киеву былую славу

    Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.

    15 комментариев
    Новости
    12:41Умерла народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко

    Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла в возрасте 81 года после госпитализации в одну из московских больниц, сообщил ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

    12:38Путин поручил поддержать отрасль деревообработки

    Президент Владимир Путин заявил, что российские власти должны подставить плечо специалистам в области деревообработки, поскольку отрасль «чуть просела».

    12:36Польша закупила несколько сотен ПТУР

    Польские вооруженные силы в ближайшие годы получат несколько сотен управляемых противотанковых ракет Spike-LR, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

    12:34Песков: Расширение БРИКС будет обсуждаться лидерами организации

    Вопрос расширения БРИКС, в том числе за счет ОАЭ, Саудовской Аравии и Аргентины, предстоит обсудить, не стоит забегать вперед, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    12:32Видео из хостела с мигрантами опубликовали после массовой драки в Новой Москве

    В Новой Москве произошла массовая драка мигрантов, правоохранители якобы в ходе задержания нашли незаконный хостел, помещение им якобы мог сдавать застройщик или управляющая компания, заявил местный житель Евгений (имя изменено).

    12:26В Кремле ответили на обвинения Борреля в поставках дешевого зерна

    Россия остается надежным поставщиком зерна и выполняет все обязательства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что Москва якобы намерена создать у развивающихся стран зависимость своими поставками дешевого зерна.

    12:18В Подмосковье задержали участников драки со стрельбой

    В Московской области задержаны двое участников драки со стрельбой, во время потасовки пострадал человек, сообщила руководитель региональной пресс-службы ГУ МВД Татьяна Петрова.

    12:15В Кремле отреагировали на признание Киева в причастности к атакам на Крымский мост

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «лишним подтверждением» признание секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова о причастности Службы безопасности Украины к обеим атакам на Крымский мост.

    12:13Times: Британская BAE Systems получила военные заказы на 84 млрд долларов

    Крупнейшая британская корпорация оборонного сектора BAE Systems получила заказы на поставки оружия на рекордную сумму в 84 млрд долларов, сообщает газета The Times.

    12:10Анонсированы испытательные пуски «Калибров» с АПЛ «Красноярск»

    Атомная подводная лодка (АПЛ) «Красноярск» проекта 885М («Ясень-М») во время госиспытаний в августе–сентябре выполнит три учебно-боевых пуска крылатых ракет «Калибр-ПЛ» и «Оникс», сообщил близкий к Военно-морскому флоту (ВМФ) источник.

    12:04Секретарь СНБО Украины: СБУ принимала участие в обеих атаках на Крымский мост

    Служба безопасности Украины принимала участие и в первой, и во второй атаке на Крымский мост, заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

    11:55Командование ВСУ признало обстановку на юге Украины сложной

    Оперативное командование «Юг» вооруженных сил Украины считает обстановку в южной части страны сложной.

    11:45Молдавского наемника ВСУ обвинили в контрабанде наркотиков

    Бывший молдавский полицейский Арслан Сафарматов, который воевал наемником на стороне Украины, помещен под домашний арест на 30 суток по подозрению в контрабанде наркотиков, сообщила прокуратура Молдавии по особым делам и борьбе с оргпреступностью.

    11:38Песков назвал Путина своим учителем

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал бесценным опытом работу с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что глава государства во многом является для него учителем.

    11:33В России появилась возможность открыть виртуальную карту турецкой платежной системы

    В сервисах AppStore и Google Play появилась возможность скачать приложение Letim, с помощью которого россияне могут открыть виртуальную карту турецкой платежной системы Troy.

    3 августа 2023, 12:26

    В Кремле ответили на обвинения Борреля в поставках дешевого зерна

    Tекст: Алина Власенко

    Россия остается надежным поставщиком зерна и выполняет все обязательства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что Москва якобы намерена создать у развивающихся стран зависимость своими поставками дешевого зерна.

    «Россия всегда была и остается надежным поставщиком», – подчеркнул Песков, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что Москва могла бы лучше удовлетворять растущий спрос на зерно, если бы не санкции со стороны Запада.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия обращается к «уязвимым странам» с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, чтобы сделать их «зависимыми».

    Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены.

    3 августа 2023, 02:53
    Риелторы завили, что немцы начали активно покупать квартиры в Калининграде
    Риелторы завили, что немцы начали активно покупать квартиры в Калининграде
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Среди покупателей квартир в Калининграде в этом году стало больше иммигрантов, основной поток идет из Германии, сообщила вице-президент гильдии риелторов Калининграда Татьяна Таранцова.

    Таранцова рассказала «Вестям», что немцы приезжают в Калининград, покупают в городе квартиры и курортную недвижимость. У многих из них в России есть родственники, собственность зачастую оформляют на российских граждан.

    По словам Таранцовой, многие граждане Германии признаются, что хотели бы переехать в Россию и жить здесь, собираются открывать фермерские хозяйства, пасеки, вести сельское хозяйство.

    Отмечается, что за год квадратный метр квартиры в новостройке Калининграда вырос в цене на 2 тыс. рублей и достиг 95 тыс. рублей. Жилье среднего качества напрямую от застройщика в среднем обойдется за 86,5 тыс. рублей за 1 кв. м. При этом площадь улучшенного помещения с высокими потолками, просторной кухней и раздельным санузлом стала дешевле в среднем на 10 тыс. рублей – до 100 тыс. рублей за квадрат.

    В декабре прошлого года сообщалось, что жители Германии стали приезжать в Калининградскую область перезимовать из-за высоких цен на ЖКХ. А летом 2023 года машины с немецкими номерами можно было часто встретить в курортных поселках Калининградской области.

    Коментарии (33)
    2 августа 2023, 13:37
    Москва предупредила об ответе на обращение главы МИ-6 к россиянам

    Захарова: Обращение главы МИ-6 Мура к россиянам с предложением о сотрудничестве может повлечь зеркальный ответ

    Tекст: Антон Никитин

    Обращение главы службы британской внешней разведки МИ-6 Ричарда Мура к россиянам с предложением о сотрудничестве может повлечь зеркальный ответ, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

    Дипломат напомнила, что Мур на днях в своем выступлении в британском посольстве в Праге призвал россиян идти на предательство Родины и сотрудничать с британской разведкой. «Мысль интересная», – с иронией заметила Захарова. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства выразила мнение, что России надо отвечать на инициативу Британии зеркально и такие же призывы стоит обратить к британским подданным и гражданам других стран натовской «оси зла», предложив им, как было сказано Муром, сотрудничать с разведкой России, передает ТАСС.

    Захарова выразила мнение, что предложить подданным Великобритании, многие из которых находятся в крайне стесненных обстоятельствах, поработать с российской разведкой – это отличная мысль, так как, с точки зрения Лондона, это норма. «Не вижу, почему мы должны себе отказывать, так что ждите», – продолжила дипломат.

    Как заявила представитель МИД, антироссийский курс Лондона был давно очевиден, а теперь же наглость и беспардонность руководителя британского шпионского ведомства перешла все мыслимые границы и элементарные понятия о чести и порядочности. «Это очень смахивает на методы геббельсовской пропаганды, когда нацисты предлагали «взаимодействовать» гражданам СССР, говоря, будто Родина их не любит», – сказала Захарова. Она также отметила, что на Западе наших граждан всегда начинают «любить» и предлагают «взаимодействовать», когда после неудачного блицкрига переходят к плану «Б».

    Захарова заранее отвергла возможные обвинения в адрес России во вмешательстве во внутренние дела Великобритании в случае встречного призыва граждан Соединенного Королевства к сотрудничеству, подчеркнув, что это будет просто зеркальный ответ.

    Напомним, в июле Захарова рассказала о поддерживающих спецоперацию России сотрудниках британской разведки.

    Коментарии (25)
    2 августа 2023, 17:19
    Винокур отказался пародировать Зеленского
    Винокур отказался пародировать Зеленского
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Юморист, народный артист РСФСР Владимир Винокур спародировал во время церемонии вручения госнаград в Кремле президента США Джо Байдена, однако отказался делать пародию на главу Украины Владимира Зеленского.

    По словам юмориста, хорошо пародирует Зеленского только Максим Галкин (признан в России иноагентом). «Сейчас, наверное, там в Юрмале упражняется. А здесь я даже пародировать его не хочу», – сказал Винокур, передает Life.ru.

    При этом идея спародировать Байдена в Кремле артисту пришла внезапно. По словам Винокура, американский президент не может не то что взойти на трап самолета, он не знает, с кем здоровается: «Это деменция. Какой президент – такая страна».

    Напомним, Винокур получил из рук президента орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

    Коментарии (25)
    2 августа 2023, 15:54
    Координатор подполья в Николаеве назвал пораженные в Измаиле объекты

    Координатор подполья в Николаеве Лебедев назвал пораженные в Измаиле объекты порта

    Координатор подполья в Николаеве назвал пораженные в Измаиле объекты
    @ Emergency Service of Ukraine/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Измаиле поражена база техобслуживания украинского флота и нефтебаза, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на источники в городе.

    Нефтебаза после удара горела несколько часов, поражена база техобслуживания флота, где велся ремонт военных украинских катеров, сказал Лебедев РИА «Новости».

    Попадание пришлось также в здание морского вокзала по набережной Капикраяна, где, согласно данным подполья, были иностранные румынские военные.

    Также Лебедев прокомментировал видео, снятое подпольщиками. Он уточнил, что в ролике запечатлен удар по зданию управления пароходства, после которого начался пожар. Поражена портовая инфраструктура, зерновое хранилище и элеватор, где, по данным подполья, находилась иностранная военная техника. Всего зафиксировано восемь ударов.

    До этого Reuters сообщало, что после взрывов в Измаиле остановлена работа порта.

    Коментарии (9)
    2 августа 2023, 18:27
    Нигерия оставила Нигер без электричества

    Нигерия прекратила поставки электричества в Нигер

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Нигерии в рамках согласованных региональных санкций остановили поставки электричества в соседний Нигер, власть в котором захватили военные, сообщает агентство France Press.

    Накануне Нигерия отключила линию высокого напряжения, которая передавала электричество в соседнюю страну, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение. Как отмечает агентство, Нигер на 70% зависит от поставок электричества из Нигерии.

    Ранее экономическое сообщество стран Западной Африки дало мятежникам неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума. Далее могут последовать любые меры, включая военные, предупредили в ЭКОВАС.

    Коментарии (16)
    2 августа 2023, 16:35
    СМИ: Америку рассердило решение Киева биться за Артемовск

    CNBC: Киев разозлил США своим решением продолжать битву за Артемовск

    СМИ: Америку рассердило решение Киева биться за Артемовск
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев разозлил США своим решением продолжать битву за Артемовск, несмотря на предложения американских советников не пытаться вернуть город, чтобы сберечь ресурсы, сообщает американский телеканал CNBC.

    По сообщению телеканала, Киев вызвал раздражение у США, когда решил продолжить боевые действия за Артемовск, несмотря на то что Вашингтон советовал Киеву отказаться от сражений, чтобы сберечь войска и технику, передает РИА «Новости».

    Как приводит телеканал слова военного аналитика, директора компании Rochan Consulting Конрада Музыки, в результате ВСУ потеряли много людей, артиллерийских боеприпасов и спалили много орудийных стволов, которые могли бы быть использованы для контрнаступления и теперь не могут полностью восстановить свои силы.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал контрнаступление ВСУ бойней. Министр обороны России Сергей Шойгу раскрыл огромные потери ВСУ за июль.

    Коментарии (6)
    2 августа 2023, 15:12
    Штурмовые отряды Западной группировки войск развили наступление в ЛНР и Харьковской области
    Штурмовые отряды Западной группировки войск развили наступление в ЛНР и Харьковской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Харьковской области и в ЛНР в последние сутки развили наступление штурмовые отряды группировки «Запад», сообщило Министерство обороны.

    Войска продвинулись в сторону поселков Новоселовское (ЛНР) и Тимковка (Харьковская область), они смогли улучшить тактическое положение, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    У Новоселовского успешно отражены две атаки украинской 25-й воздушно-десантной бригады.

    У Тимковки, Котляровки, Першотравневого (Харьковская область), Новоселовской и Артемовки (ЛНР) поражены скопления живой силы и техники ВСУ.

    Украинская сторона потеряла свыше 40 бойцов, две боевые бронированные машины, машину РСЗО «Град», польскую САУ Krab, две САУ «Гвоздика», самоходную артиллерийско-минометную установку «Нона», самоходную гаубицу «Мста-С» и орудие «Мста-Б».

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила атаку у поселка Нововодяное (ЛНР). Поражены подразделения ВСУ у Торского, Григоровки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР).

    На этом направлении ВСУ потеряли до 115 человек, четыре бронемашины, американскую артиллерийскую установку М777, самоходную гаубицу «Гвоздика» и орудие Д-30.

    На Херсонском направлении украинская сторона потеряла за сутки до 45 бойцов, три САУ «Акация» и три гаубицы «Мста-Б».

    У города Орехов (Запорожская область) поражен пункт управления 15-й бригады нацгвардии Украины.

    У Огурцово (Харьковская область) и Дружковки (ДНР) ликвидированы склады боеприпасов и топлива 60-й механизированной бригады ВСУ.

    Российские ПВО за сутки перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS, уничтожены 28 украинских БПЛА.

    С начала СВО уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5430 беспилотников, 427 ЗРК, 11 084 танка и других боевых бронированных машин, 1142 машины РСЗО, 5719 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (12)
    3 августа 2023, 05:19
    NYT: ВСУ решили отказаться от западной тактики наступления

    NYT: ВСУ из-за неудач наступления решили изменить тактику, которой обучились на Западе

    NYT: ВСУ решили отказаться от западной тактики наступления
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские военнослужащие, которые прошли организованную США и другими западными странами подготовку, на фоне неудач контрнаступления стали отказываться от предложенной ими тактики, сообщают американские СМИ.

    В статье The New York Times говорится, что украинские военные, которых готовили на Западе, застревали из-за минных полей, откладывали операции, терялись, передает РИА «Новости».

    Решение ВСУ изменить тактику, по мнению издания, которое ссылается на американских официальных лиц и аналитиков, явно свидетельствует о том, что надежды НАТО на успехи украинского контрнаступления не оправдались даже после поставок вооружений и обучения военнослужащих.

    Украинские командиры, как сообщается в статье, теперь фокусируются «на изматывании российских сил». Вторая волна сил, которая прошла подготовку на Западе, в основном осуществляет «только маленькие атаки», говорится в публикации.

    При этом в США выражают опасения, что возвращение ВСУ к старой тактике сыграет на руку России: у украинских военных быстро закончится оружие.

    Ранее американские СМИ со ссылкой на украинских врачей писали, что число раненых при контрнаступлении солдат ВСУ оказалось «колоссальным».

    Президент Владимир Путин отмечал 29 июля, что в тактике ВСУ произошли некоторые изменения: берегут технику и атакуют в пешем порядке, подставляя людей под удары.

    Коментарии (17)
    2 августа 2023, 13:33
    Медведев ответил на угрозы Зеленского в адрес России

    Медведев в ответ на угрозы Зеленского посоветовал ему посмотреть на результаты работы российских сил по целям на Украине

    Медведев ответил на угрозы Зеленского в адрес России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя угрозы в адрес россиян со стороны президента Украины Владимира Зеленского, рекомендовал ему посмотреть на последствия ударов российских войск, нанесенных в ответ на террористические акты Киева.

    Комментируя слова Зеленского о том, что россияне «серьезно почувствуют результаты работы» киевского режима, Медведев в Telegram посоветовал украинскому президенту посмотреть на результаты работы российских сил по целям на Украине и задуматься, что он сделал со своей страной.

    Ранее Зеленский сообщил, что выслушал доклады представителей сил обороны и безопасности Украины, и выступил с угрозами в адрес России.

    Коментарии (9)
    2 августа 2023, 20:40
    Грузия ограничила поставки автомобилей в Россию

    Грузия с августа ограничила поставки американских автомобилей в Россию

    Грузия ограничила поставки автомобилей в Россию
    @ Shen Chunchen/VCG/Visual China G/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Грузии с 1 августа ввели ограничения на экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей, произведенных в США, сообщили в службе доходов Минфина республики.

    На автомобили из Европы ограничения будут введены с 26 сентября, решение принято из-за введенных против России санкций, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Нацслужба статистики Грузии сообщила, что с января по июнь республика экспортировала в РФ более 3,7 тыс. легковых автомобилей.

    Ранее сообщалось о введении 11-го пакета санкций Евросоюзом против России.

    Коментарии (19)
    3 августа 2023, 01:22
    Премьер Канады расстался с женой после 18 лет брака

    Премьер Канады Трюдо расстался с женой Софи Грегуар-Трюдо после 18 лет брака

    Премьер Канады расстался с женой после 18 лет брака
    @ Sean Kilpatrick/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о расставании с супругой Софи Грегуар-Трюдо, в браке с которой он состоял 18 лет.

    Трюдо сделал объявление от имени себя и жены в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), передает ТАСС.

    Канадский премьер добавил, что они с Софи «остаются близкой семьей», сохраняют «глубокую любовь и уважение друг к другу».

    Свадьба Джастина Трюдо и бывшей телеведущей Софи Грегуар состоялась в мае 2005 года. У них трое детей – сыновья Ксавье и Эдриен, а также дочь Элла-Грейс.

    Напомним, в июле 2018 года в СМИ и соцсетях обсуждался инцидент, когда Трюдо на публике поцеловал чужую жену.

    В августе 2019 года Трюдо оказался замешан в другой истории с поцелуями. Тогда супруга президента Франции Брижит Макрон поприветствовала поцелуем Дональда Трампа, занимавшего пост президента США. После этого Меланья Трамп, на тот момент первая леди США, поцеловала Трюдо.

    Коментарии (16)
    2 августа 2023, 15:09
    В Черном море уничтожен атаковавший гражданское судно России беспилотный катер
    В Черном море уничтожен атаковавший гражданское судно России беспилотный катер
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку атаковать корабль ВМФ России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря, но получили отпор, сообщает Минобороны.

    В Telegram оборонного ведомства добавили, что атака была совершена морским беспилотным катером, который был своевременно обнаружен и уничтожен.

    Киевский режим в ночь на вторник также попытался атаковать российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря.

    Как сообщил газете ВЗГЛЯД капитан I ранга Василий Дандыкин, атака кораблей Черноморского флота могла быть осуществлена морскими беспилотниками-камикадзе Magura V5. Утверждается, что это украинская разработка, но на деле там, скорее всего, комплектующие из Британии или США. На Украине же просто производится сборка аппаратов.

    Коментарии (7)
    2 августа 2023, 14:04
    В США заявили о колоссальном числе раненых солдат ВСУ при контрнаступлении

    NYT: Число раненных при контрнаступлении военнослужащих Вооруженных сил Украины оказалось «колоссальным»

    В США заявили о колоссальном числе раненых солдат ВСУ при контрнаступлении
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Число раненных при контрнаступлении военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось «колоссальным», сообщила The New York Times со ссылкой на украинских врачей.

    В материале говорится, что украинские военные создали недалеко от линии фронта десятки временных медицинских постов, которые постоянно получают «приток солдат, раненных в боях». По имеющимся у издания данным, особенно много фиксируется травм, полученных в результате взрыва мин. Как сообщили изданию врачи, цифра по раненым «колоссальная», передает ТАСС.

    Накануне бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал контрнаступление ВСУ бойней. В понедельник министр обороны России Сергей Шойгу раскрыл огромные потери ВСУ за июль.

    Коментарии (8)
    3 августа 2023, 02:28
    В США назвали глупую ошибку контрнаступления ВСУ

    Полковник Макгрегор: ВСУ допустили серьезную ошибку, начав наступление на южном направлении

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины, попытавшись прорвать российскую линию обороны на Южном направлении, допустили серьезную ошибку, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    «[Президент России Владимир] Путин и его генералы не могли даже представить, что украинцы будут так глупы, чтобы начать бесконечные контратаки на их укрепления на юге», – сказал Макгрегор в комментарии YouTube-каналу Douglas Macgregor Straight Calls, отметив, что это все-таки произошло.

    По его словам, тактическая ошибка украинских военных привела к ужасным потерям. Макгрегор добавил, что лишь за последний месяц в сражениях погибло около 30 тыс. солдат.

    Американские СМИ писали ранее, что число раненных при контрнаступлении военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось «колоссальным».

    Коментарии (8)
    2 августа 2023, 19:11
    Американист: Агентство Fitch должно еще сильнее понизить кредитный рейтинг США

    Американист Дудаков: Понижение кредитного рейтинга США – это не статистическая ошибка, а следствие упадка экономики

    Американист: Агентство Fitch должно еще сильнее понизить кредитный рейтинг США
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Снижение кредитного рейтинга США отражает реальные проблемы в экономике страны. И если судить объективно, уровень можно было понизить еще больше, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее агентство Fitch понизило кредитный рейтинг США до АА+.

    «Кредитный рейтинг США нужно было понижать еще в мае-июне, когда экономика страны находилась на грани технического дефолта. Но тогда решение принято не было. Сегодня Fitch постфактум признал наличие структурных проблем в стране», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Противоречия между республиканцами и демократами достигли такого уровня, когда они не могут даже согласовать бюджет. Растет государственный долг, дефицит бюджета и вовсе достиг рекордного показателя в 2 трлн долларов. Падают доходы, растет инфляция, замедляется экономика, стремительно возрастает риск рецессии», – подчеркнул эксперт.

    «Именно эти структурные проблемы вынуждают финансовые агентства понижать рейтинг США. Это не какая-то статистическая ошибка, о которой говорили в Белом доме. Сейчас уровень объективно должен быть даже ниже присвоенного АА+. Администрации Байдена такой расклад, естественно, не нравится. Во-первых, это не что иное, как поражение действующего президента. Во-вторых, обслуживать государственный долг станет еще сложнее», – отмечает собеседник.

    «Демагогия о восстановлении экономики США, с которой выступила Жан-Пьер, была актуальна в 2021 году, когда страна восстанавливалась после волны ковида. Но это не является достижением Байдена и произошло бы при любом президенте. Сегодня же Белый дом не представляет, как справиться с возникшими структурными противоречиями, которые могут привести к долговому кризису», – резюмировал Дудаков.

    Ранее агентство Fitch понизило кредитный рейтинг США. Объясняется это решение вероятным ухудшением фискальной ситуации в ближайшие три года, а также увеличивающимся государственным долгом.

    Fitch предупредило, что хоть США и имеют серьезные экономические преимущества, тем не менее становятся все более уязвимыми перед лицом финансовых потрясений, пишет Politico.

    Издание также сообщило, что снижение кредитного рейтинга США вызвало негативную реакцию со стороны министра финансов страны Джанет Йеллен. «Объявленное сегодня Fitch изменение является необоснованным и базируется на устаревших данных», – отметила чиновник.

    В свою очередь пресс-секретарь Белого Карин Жан-Пьер заявила, что администрация США категорически не согласна с решением агентства понизить кредитный рейтинг США. Жан-Пьер отмечает, что при прежней администрации оценки давались по другой модели, а новая «бросает вызов реальности». По ее словам, решение понизить рейтинг США было принято в тот момент, когда президент Джо Байден добился сильнейшего восстановления экономики» страны.

    Она также отметила, что американской экономике угрожает «экстремизм республиканских чиновников», которые препятствуют мерам, выдвигаемым Байденом

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