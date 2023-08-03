В Кремле ответили на обвинения Борреля в поставках дешевого зерна

Tекст: Алина Власенко

«Россия всегда была и остается надежным поставщиком», – подчеркнул Песков, передает ТАСС.



Он также подчеркнул, что Москва могла бы лучше удовлетворять растущий спрос на зерно, если бы не санкции со стороны Запада.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия обращается к «уязвимым странам» с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, чтобы сделать их «зависимыми».

Напомним, Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены.