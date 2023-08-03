Командование ВСУ признало обстановку на юге Украины сложной

Координатор подполья в Николаеве назвал пораженные в Измаиле объекты

Координатор подполья в Николаеве Лебедев назвал пораженные в Измаиле объекты порта

Tекст: Алексей Дегтярев

Нефтебаза после удара горела несколько часов, поражена база техобслуживания флота, где велся ремонт военных украинских катеров, сказал Лебедев РИА «Новости».

Попадание пришлось также в здание морского вокзала по набережной Капикраяна, где, согласно данным подполья, были иностранные румынские военные.

Также Лебедев прокомментировал видео, снятое подпольщиками. Он уточнил, что в ролике запечатлен удар по зданию управления пароходства, после которого начался пожар. Поражена портовая инфраструктура, зерновое хранилище и элеватор, где, по данным подполья, находилась иностранная военная техника. Всего зафиксировано восемь ударов.

До этого Reuters сообщало, что после взрывов в Измаиле остановлена работа порта.