Командование ВСУ признало обстановку на юге Украины сложной

  • Российские военные уничтожили три штурмовые бригады ВСУ в Запорожской области
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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Требовать репрессий – значит, наступать на старые грабли

    «Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Заигрываясь в символы, Украина неминуемо попадает в анекдоты

    С памятником Родине-матери в Киеве у марионеток из «Квартала 95» сразу вышла заминка. Они бы рады были снести творение Вучетича, открытое Брежневым, да кишка тонка. Родина ведь, как ее снесешь?

    2 комментария
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия вернет Киеву былую славу

    Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.

    15 комментариев
    Новости
    12:18В Подмосковье задержали участников драки со стрельбой

    В Московской области задержаны двое участников драки со стрельбой, во время потасовки пострадал человек, сообщила руководитель региональной пресс-службы ГУ МВД Татьяна Петрова.

    12:15В Кремле отреагировали на признание Киева в причастности к атакам на Крымский мост

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «лишним подтверждением» признание секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова о причастности Службы безопасности Украины к обеим атакам на Крымский мост.

    12:13Times: Британская BAE Systems получила военные заказы на 84 млрд долларов

    Крупнейшая британская корпорация оборонного сектора BAE Systems получила заказы на поставки оружия на рекордную сумму в 84 млрд долларов, сообщает газета The Times.

    12:10Анонсированы испытательные пуски «Калибров» с АПЛ «Красноярск»

    Атомная подводная лодка (АПЛ) «Красноярск» проекта 885М («Ясень-М») во время госиспытаний в августе–сентябре выполнит три учебно-боевых пуска крылатых ракет «Калибр-ПЛ» и «Оникс», сообщил близкий к Военно-морскому флоту (ВМФ) источник.

    12:04Секретарь СНБО Украины: СБУ принимала участие в обеих атаках на Крымский мост

    Служба безопасности Украины принимала участие и в первой, и во второй атаке на Крымский мост, заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

    11:55Командование ВСУ признало обстановку на юге Украины сложной

    Оперативное командование «Юг» вооруженных сил Украины считает обстановку в южной части страны сложной.

    11:45Молдавского наемника ВСУ обвинили в контрабанде наркотиков

    Бывший молдавский полицейский Арслан Сафарматов, который воевал наемником на стороне Украины, помещен под домашний арест на 30 суток по подозрению в контрабанде наркотиков, сообщила прокуратура Молдавии по особым делам и борьбе с оргпреступностью.

    11:38Песков назвал Путина своим учителем

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал бесценным опытом работу с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что глава государства во многом является для него учителем.

    11:33В России появилась возможность открыть виртуальную карту турецкой платежной системы

    В сервисах AppStore и Google Play появилась возможность скачать приложение Letim, с помощью которого россияне могут открыть виртуальную карту турецкой платежной системы Troy.

    11:30В Британии назвали кустарники причиной медленного наступления ВСУ

    Одним из сдерживающих факторов продвижения украинских военных являются кустарники и мелкие деревья на полях сражений, говорится в сводке военной разведки Великобритании о ситуации на Украине.

    11:19Седьмой за сутки беспилотник сбит в Калужской области

    Очередной беспилотник обнаружен и уничтожен системой ПВО на юго-западе Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

    11:15Российские военные уничтожили три штурмовые бригады ВСУ в Запорожской области

    Российские военные уничтожили три штурмовые бригады ВСУ, которые готовились к наступлению около Малой Токмачки и Новопокровки в Запорожской области, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.

    11:06Разработчики БПЛА предложили создать единую систему обнаружения дронов

    Разработчики беспилотных летательных аппаратов предложили создать единую систему обнаружения дронов, которая сможет объединить работу частных и госсистем защиты от атак беспилотников на территории страны, заявили эксперты и специалисты в отрасли беспилотных авиационных систем (БАС).

    10:59Екатеринбуржец бросил пятилетнюю дочь на улице

    Полиция Екатеринбурга разыскивает родителей пятилетней девочки, которую отец забрал на велосипедную прогулку и бросил на детской площадке, рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

    10:43Песков назвал объединяющие российское общество смыслы

    Патриотизм и гордость за страну и героев на передовой – это смыслы, которые сейчас объединяют российское общество, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    3 августа 2023, 11:55

    Командование ВСУ признало обстановку на юге Украины сложной

    Tекст: Алина Власенко

    Оперативное командование «Юг» вооруженных сил Украины считает обстановку в южной части страны сложной.

    В частности, командование ВСУ уточнило, что обстановка на юге Украины остается «стабильно сложной», передает ТАСС.

    Тем временем советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что поставки западной техники на Украину сократились. По его словам, европейские страны «возмущаются» необходимостью помощи Украине, и скорее всего, эта политика скоро будет пересмотрена.

    2 августа 2023, 15:54
    Координатор подполья в Николаеве назвал пораженные в Измаиле объекты

    Координатор подполья в Николаеве Лебедев назвал пораженные в Измаиле объекты порта

    Координатор подполья в Николаеве назвал пораженные в Измаиле объекты
    @ Emergency Service of Ukraine/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Измаиле поражена база техобслуживания украинского флота и нефтебаза, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на источники в городе.

    Нефтебаза после удара горела несколько часов, поражена база техобслуживания флота, где велся ремонт военных украинских катеров, сказал Лебедев РИА «Новости».

    Попадание пришлось также в здание морского вокзала по набережной Капикраяна, где, согласно данным подполья, были иностранные румынские военные.

    Также Лебедев прокомментировал видео, снятое подпольщиками. Он уточнил, что в ролике запечатлен удар по зданию управления пароходства, после которого начался пожар. Поражена портовая инфраструктура, зерновое хранилище и элеватор, где, по данным подполья, находилась иностранная военная техника. Всего зафиксировано восемь ударов.

    До этого Reuters сообщало, что после взрывов в Измаиле остановлена работа порта.

    Коментарии (9)
    2 августа 2023, 15:12
    Штурмовые отряды Западной группировки войск развили наступление в ЛНР и Харьковской области
    Штурмовые отряды Западной группировки войск развили наступление в ЛНР и Харьковской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Харьковской области и в ЛНР в последние сутки развили наступление штурмовые отряды группировки «Запад», сообщило Министерство обороны.

    Войска продвинулись в сторону поселков Новоселовское (ЛНР) и Тимковка (Харьковская область), они смогли улучшить тактическое положение, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    У Новоселовского успешно отражены две атаки украинской 25-й воздушно-десантной бригады.

    У Тимковки, Котляровки, Першотравневого (Харьковская область), Новоселовской и Артемовки (ЛНР) поражены скопления живой силы и техники ВСУ.

    Украинская сторона потеряла свыше 40 бойцов, две боевые бронированные машины, машину РСЗО «Град», польскую САУ Krab, две САУ «Гвоздика», самоходную артиллерийско-минометную установку «Нона», самоходную гаубицу «Мста-С» и орудие «Мста-Б».

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила атаку у поселка Нововодяное (ЛНР). Поражены подразделения ВСУ у Торского, Григоровки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР).

    На этом направлении ВСУ потеряли до 115 человек, четыре бронемашины, американскую артиллерийскую установку М777, самоходную гаубицу «Гвоздика» и орудие Д-30.

    На Херсонском направлении украинская сторона потеряла за сутки до 45 бойцов, три САУ «Акация» и три гаубицы «Мста-Б».

    У города Орехов (Запорожская область) поражен пункт управления 15-й бригады нацгвардии Украины.

    У Огурцово (Харьковская область) и Дружковки (ДНР) ликвидированы склады боеприпасов и топлива 60-й механизированной бригады ВСУ.

    Российские ПВО за сутки перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS, уничтожены 28 украинских БПЛА.

    С начала СВО уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5430 беспилотников, 427 ЗРК, 11 084 танка и других боевых бронированных машин, 1142 машины РСЗО, 5719 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (12)
    3 августа 2023, 05:19
    NYT: ВСУ решили отказаться от западной тактики наступления

    NYT: ВСУ из-за неудач наступления решили изменить тактику, которой обучились на Западе

    NYT: ВСУ решили отказаться от западной тактики наступления
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские военнослужащие, которые прошли организованную США и другими западными странами подготовку, на фоне неудач контрнаступления стали отказываться от предложенной ими тактики, сообщают американские СМИ.

    В статье The New York Times говорится, что украинские военные, которых готовили на Западе, застревали из-за минных полей, откладывали операции, терялись, передает РИА «Новости».

    Решение ВСУ изменить тактику, по мнению издания, которое ссылается на американских официальных лиц и аналитиков, явно свидетельствует о том, что надежды НАТО на успехи украинского контрнаступления не оправдались даже после поставок вооружений и обучения военнослужащих.

    Украинские командиры, как сообщается в статье, теперь фокусируются «на изматывании российских сил». Вторая волна сил, которая прошла подготовку на Западе, в основном осуществляет «только маленькие атаки», говорится в публикации.

    При этом в США выражают опасения, что возвращение ВСУ к старой тактике сыграет на руку России: у украинских военных быстро закончится оружие.

    Ранее американские СМИ со ссылкой на украинских врачей писали, что число раненых при контрнаступлении солдат ВСУ оказалось «колоссальным».

    Президент Владимир Путин отмечал 29 июля, что в тактике ВСУ произошли некоторые изменения: берегут технику и атакуют в пешем порядке, подставляя людей под удары.

    Коментарии (16)
    2 августа 2023, 13:33
    Медведев ответил на угрозы Зеленского в адрес России

    Медведев в ответ на угрозы Зеленского посоветовал ему посмотреть на результаты работы российских сил по целям на Украине

    Медведев ответил на угрозы Зеленского в адрес России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя угрозы в адрес россиян со стороны президента Украины Владимира Зеленского, рекомендовал ему посмотреть на последствия ударов российских войск, нанесенных в ответ на террористические акты Киева.

    Комментируя слова Зеленского о том, что россияне «серьезно почувствуют результаты работы» киевского режима, Медведев в Telegram посоветовал украинскому президенту посмотреть на результаты работы российских сил по целям на Украине и задуматься, что он сделал со своей страной.

    Ранее Зеленский сообщил, что выслушал доклады представителей сил обороны и безопасности Украины, и выступил с угрозами в адрес России.

    Коментарии (9)
    2 августа 2023, 14:04
    В США заявили о колоссальном числе раненых солдат ВСУ при контрнаступлении

    NYT: Число раненных при контрнаступлении военнослужащих Вооруженных сил Украины оказалось «колоссальным»

    В США заявили о колоссальном числе раненых солдат ВСУ при контрнаступлении
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Число раненных при контрнаступлении военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось «колоссальным», сообщила The New York Times со ссылкой на украинских врачей.

    В материале говорится, что украинские военные создали недалеко от линии фронта десятки временных медицинских постов, которые постоянно получают «приток солдат, раненных в боях». По имеющимся у издания данным, особенно много фиксируется травм, полученных в результате взрыва мин. Как сообщили изданию врачи, цифра по раненым «колоссальная», передает ТАСС.

    Накануне бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал контрнаступление ВСУ бойней. В понедельник министр обороны России Сергей Шойгу раскрыл огромные потери ВСУ за июль.

    Коментарии (8)
    2 августа 2023, 19:28
    Российский комвзвода рассказал о неспособности украинской армии форсировать Днепр
    Российский комвзвода рассказал о неспособности украинской армии форсировать Днепр
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные пока не способны форсировать Днепр в Херсонской области, попытки диверсионных вылазок прекратились, заявил командир взвода с позывным Анапа одного из российских подразделений с левого берега реки.

    ВСУ после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС пытались проводить диверсии, но, получив отпор, они больше не подходят к берегу близко и перемещаются на расстоянии, сказал собеседник РИА «Новости».

    Днепр сейчас невозможно пройти, и в основном ведутся артиллерийские дуэли. На том берегу стоит 126-я бригада теробороны ВСУ, добавил он. На данный момент обстановка на линии соприкосновения по Днепру у его подразделения напряженная, украинские военные применяют реактивную артиллерию и беспилотники, включая дрон «Баба-Яга» с четырьмя кумулятивными минами для уничтожения техники.

    Российские военные успешно противостоят этим угрозам, уничтожают украинскую технику и позиции ВСУ. ВС России отвечает крупнокалиберными пулеметами и минометами.

    Коментарии (4)
    3 августа 2023, 02:28
    В США назвали глупую ошибку контрнаступления ВСУ

    Полковник Макгрегор: ВСУ допустили серьезную ошибку, начав наступление на южном направлении

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины, попытавшись прорвать российскую линию обороны на Южном направлении, допустили серьезную ошибку, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    «[Президент России Владимир] Путин и его генералы не могли даже представить, что украинцы будут так глупы, чтобы начать бесконечные контратаки на их укрепления на юге», – сказал Макгрегор в комментарии YouTube-каналу Douglas Macgregor Straight Calls, отметив, что это все-таки произошло.

    По его словам, тактическая ошибка украинских военных привела к ужасным потерям. Макгрегор добавил, что лишь за последний месяц в сражениях погибло около 30 тыс. солдат.

    Американские СМИ писали ранее, что число раненных при контрнаступлении военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось «колоссальным».

    Коментарии (8)
    2 августа 2023, 14:14
    МИД Польши заявил об ухудшении отношений с Украиной

    Замглавы МИД Польши Яблонский заявил об ухудшении отношений с Украиной

    МИД Польши заявил об ухудшении отношений с Украиной
    @ Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Эмоции отдельных представителей киевского режима привели к ухудшению дипломатических отношений Украины и Польши, заявил замглавы МИД республики Павел Яблонский.

    По словам Яблонского, отношения Киева и Варшавы из-за «заявлений некоторых представителей украинских властей» в последнее время ухудшились, передает РИА «Новости».

    Причиной ухудшения замглавы МИД Польши назвал «некоторые эмоции» со стороны Киева. При этом он заявил, что Варшава относится к этому с пониманием, но призывает быть внимательнее к союзникам.

    Ранее между Польшей и Украиной разгорелся дипломатический скандал. Причиной стало недовольство Варшавы отсутствием благодарности со стороны Киева.

    Ранее политолог Лариса Шеслер сказала газете ВЗГЛЯД, что Украина осознает, что является главным инструментом Запада в противостоянии с Россией. Именно поэтому Зеленский и его команда будут хамить всем, кому посчитают нужным.

    Коментарии (12)
    3 августа 2023, 05:44
    Украинским беженцам назвали срок выдворения из Британии

    Telegraph: Британию в 2025 году должны будут покинуть 100 тыс. украинцев

    Tекст: Ольга Никитина

    В 2025 году, когда истечет срок действия выданных виз, около 100 тыс. беженцам с Украины придется покинуть Великобританию, пишут британские СМИ.

    По словам члена парламента и бывшего министра юстиции Великобритании Роберта Бакленда, украинским семьям необходимо дать ясность по данному вопросу, поскольку многие из них отправили детей в местные школы, пишет The Telegraph.

    Политик призвал министров подумать о предоставлении украинским беженцам «более постоянного статуса». Начать работу, считает он, необходимо уже в этом году, чтобы дать приезжим с Украины больше «стабильности и определенности», передает РИА «Новости».

    По данным издания, с начала конфликта на Украине в Британию прибыли 182 тыс. украинцев, причем большая часть – за последние полгода. В 2025 году 100 тыс. украинцам, вероятно, придется покинуть Британию, добавляет газета.

    В британских СМИ все чаще пишут об инцидентах, связанных с украинскими беженцами. Так, жительницы Британии жаловались, что украинки уводят у них мужей. Кроме того, писали, что прибывшие с Украины занимаются мошенничеством и воровством.

    Коментарии (5)
    3 августа 2023, 10:10
    Сотрудница Комитета юстиции пыталась поджечь военкомат в Волгограде

    Сотрудница Комитета юстиции задержана за попытку поджечь военкомат в Волгограде

    Tекст: Алина Власенко

    Консультант по работе с архивом Комитета юстиции Волгоградской области пыталась поджечь военный комиссариат Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда.

    Правоохранители заметили 31-летнюю женщину, когда она бродила вокруг здания военкомата, явно сильно нервничая. При задержании у нее нашли пять полулитровых бутылок с коктейлем Молотова, фитили, тряпки, спички и зажигалки.

    В настоящее время с женщиной общаются правоохранители, сообщает SHOT.

    Ранее правоохранители задержали у Бутырского военкомата в Москве 70-летнего пенсионера с бутылками с горючей жидкостью, перед этим он разговаривал по телефону с человеком с украинским акцентом.

    Коментарии (29)
    3 августа 2023, 00:55
    Посол Китая в России назвал главную причину обострения украинского кризиса

    Посол Китая в Росии Чжан Ханьхуэй заявил о «дьявольских лапах» НАТО

    Посол Китая в России назвал главную причину обострения украинского кризиса
    @ Dominika Zarzycka/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Североатлантический альянс на протяжении трех десятков лет повсюду разжигает огонь, разрушая стабильность и занимаясь сепаратизмом, из-за НАТО произошло обострение украинского кризиса, заявил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

    Дипломат в интервью ТАСС привел в пример ситуации в Косово, Ливии и Афганистане. По его словам, порядок и безопасность в Европе, существовавшие после холодной войны, оказались разрушены в результате «пяти расширений [альянса] на восток» и стали главной причиной обострения украинского кризиса.

    Глава диппредставительства Китая назвал НАТО «пережитком холодной войны». Он считает, что альянс должен был прекратить существование, когда холодная война закончилась. Однако НАТО продолжает процветать, подпитываясь постоянным развязыванием войн и провоцируя конфликты, подчеркнул Чжан Ханьхуэй.

    По его словам, куда бы НАТО «не протянуло свои дьявольские лапы, там будут гибнуть люди и не будет мира».

    Напомним, большинство китайских граждан считают США и страны НАТО виновниками конфликта на Украине.

    Коментарии (5)
    3 августа 2023, 04:39
    В ДНР сообщили о боях на подступах к Артемовску

    Советник Пушилина Гагин: На подступах к Артемовску идут бои

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины на Артемовском направлении группируют достаточно большие силы, атаки со стороны украинских националистов не прекращаются, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

    Гагин рассказал РИА «Новости», что бои за Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку продолжаются до сих пор. Он пояснил, что эти населенные пункты являются «ключами к возможности атаковать сам Артемовск».

    Клещеевка, уточнил Гагин, сейчас находится под российским контролем. Часть высот в районе данного населенного пункта, по его словам, заняты украинскими боевиками, оттуда ведется огонь по подступам к Артемовску. Контроль данной зоны, по его словам, является «некой проблемой». Гагин при этом выразил уверенность, что ВКС России решат данную проблему.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что Клещеевка в пригороде Артемовска находится под контролем российских военных.

    Коментарии (4)
    2 августа 2023, 12:38
    Добровольцам территориальной самообороны Белгородской области выдали оружие

    Добровольцам территориальной самообороны Белгородской области выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ

    Добровольцам территориальной самообороны Белгородской области выдали оружие
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ выдали членам территориальной самообороны в Белгородской области.

    Бойцам территориальной обороны Белгородской области вручили автоматы, противодроновые ружья и автомобили марки УАЗ. Кроме того, в рамках передачи оружия взвод БПЛА провел показательные учения по работе с дронами, передает ТАСС.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на вручении отметил, что ситуация остается сложной. «Мы подошли к тому, что решаем в рамках действующего законодательства вопросы обеспечения оружием нашей самообороны», – сказал Гладков.

    В состав территориальной самообороны Белгородской области входят порядка трех тысяч человек, на границе с Украиной созданы семь батальонов. Отряды территориальной обороны тренируются в регионе с ноября 2022 года.

    Напомним, в начале июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал бойцам территориальной обороны оружие. Позже белгородские власти решили закупить оружие для батальонов самообороны.

    Коментарии (14)
    2 августа 2023, 15:27
    Умер избитый мигрантом под Челябинском участник СВО

    Вдова участника СВО Юлия сообщила о смерти супруга Антона Чашкина в челябинской больнице после избиения мигрантом

    Tекст: Антон Никитин

    Избитый мигрантом участник СВО Антон Чашкин умер в челябинской больнице, сообщила вдова бойца Юлия.

    Вдова бойца сообщила RT о намерении подать в суд на больницу в городе Юрюзани, так как считает, что при госпитализации ее супругу несвоевременно оказали помощь, было потеряно очень много времени.

    По словам источника в силовых структурах, дело о смерти Чашкина могут передать СК, сейчас оно находится на контроле прокуратуры. Окончательное решение примут после того, как получат результаты вскрытия. Источник пояснил, что криминалисты должны выяснить, от чего умер Чашкин – от травм, полученных от избиения, или была другая причина.

    Прибывшего в отпуск с передовой участника СВО Антона Чашкина избили в ночь на 22 июля в местном баре, расположенном на Советской улице в Юрюзани. Пострадавший поступил в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой, был погружен в искусственную кому. Жена военнослужащего пожаловалась, что врачи сначала отказывались госпитализировать ее супруга, поступившего на скорой в приемный покой, предлагая поехать и «проспаться» дома.

    Согласно утекшей в сеть ориентировке, предполагаемым преступником является 24-летний уроженец Таджикистана Ашурмахмад Кароматулло.

    Напомним, в каждом регионе России появились центры правовой помощи участникам СВО и членам их семей.

    Коментарии (32)
    2 августа 2023, 17:34
    Путин: У политики Киева по уничтожению всего русского нет перспектив

    Путин заявил об отсутствии перспектив у политики Запада и Киева по уничтожению всего русского

    Путин: У политики Киева по уничтожению всего русского нет перспектив
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У политики киевского режима и у его хозяев по уничтожению всего русского с Запада нет будущего, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    В ходе совещания он затронул тему интеграции новых регионов России в общероссийское культурное пространство, передает ТАСС.

    «Строго говоря, жители этих регионов никогда и не покидали это пространство, они бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе. Знаю, любят произведения наших выдающихся соотечественников», – сказал глава государства.

    Этому не мешают все попытки киевского режима запретить книги русских классиков, современников, изъять их из продажи и библиотек и уничтожить их. По его словам, «у подобной политики никогда не было и не будет никакого будущего».

    Коментарии (27)
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    США получили наказание за постоянный шантаж дефолтом

    В США возмутились тем, что уже второе международное рейтинговое агентство посмело снизить их суверенный рейтинг. В прошлый раз осмелело S&P, теперь – Fitch. В реальности финансовые показатели американской экономики уже давно не соответствуют высшему рейтингу, но Fitch только сейчас решилось исправить несправедливость. Что же заставило рейтинговое агентство наконец посмотреть правде в глаза и признать очевидное? Подробности

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    Польша начала воспитывать Зеленского

    Между Польшей и Украиной вновь обострились противоречия. Варшава вслед за Лондоном потребовала от офиса Зеленского благодарности за оказываемую помощь. Однако в Киеве, судя по всему, говорить спасибо толком не планируют. Готова ли Польша и дальше терпеть хамство? И как в дальнейшем может развиваться конфликт двух стран и народов, которые исторически являются антагонистами? Подробности

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    Чем Россия может привлечь британских агентов

    В британской разведке призвали россиян к шпионажу против своей страны. В МИД РФ пообещали симметричную работу по привлечению британских подданных к агентурной работе. Каким может быть ответ Москвы в реальности и какие козыри есть у России для привлечения иностранных агентов? Подробности

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    Почему на митингах в Африке появились российские флаги

    Череда антифранцузских переворотов в странах Африки поставила вопрос о том, как устроены эти государства и как Россия могла бы воспользоваться происходящим. Видеоролики показывают российские флаги в руках бунтующих и лозунги «Abas la France! Vive Poutine!» Но есть ли настоящие причины впадать в эйфорию от призывов новых руководителей этих африканских стран «русские, придите!»? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Кто в Африке не любит Россию

      Хотя саммит Россия – Африка стал значительным событием мировой политики, некоторые страны Черного континента его бойкотировали. Среди них – Нигер, где с тех пор уже сменилась власть, и теперь митингуют под российскими флагами. Но отдельные важные страны Африки по-прежнему ориентируются на Запад и уязвимы перед его антироссийскими кознями.

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      Влиятельное американское издание Politico решило пофантазировать, как будет развиваться конфликт на Украине в случае смерти президента Владимира Зеленского. Там пришли к выводу, что конфликт продолжится, а руководить государством будет некий «союз четырех». Кто эти четверо? И с чего вдруг такие материалы?

    • Геронтократия в США

      С каждым месяцем становится все более очевидным одряхление ключевых игроков американской политической системы. Проблема не только в президенте Джо Байдене, чье поведение является предметом постоянных источников шуток и опасений. Проблема и в альтернативе в лице Республиканской партии: среди американских консерваторов тоже заправляют «динозавры».

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