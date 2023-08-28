Силовики начали переговоры с открывшим стрельбу мужчиной на Ямале

Tекст: Кристина Цыцура

«В целях безопасности правоохранительными органами обеспечено оцепление указанного здания с находящимся в нем мужчиной, с ним проводятся переговоры о выходе из здания и последующей сдаче представителям власти», – говорится в сообщении.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти, сообщили в СК России, передает РИА «Новости».

Мужчина отказался выселяться из аварийного дома. Во время визита судебных приставов он выстрелили из ружья в воздух и поджег свой автомобиль, а затем закрылся в доме.