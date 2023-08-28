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    На Западе признали провал контрнаступления ВСУ
    Макрон исключил прямое участие Франции в конфликте на Украине
    Ходаковский предложил призвать мигрантов в армию в стройбаты
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Традиционные ценности ведут к прогрессу, а не к стагнации

    Утверждение традиционных ценностей продиктовано не каким-то консервативным капризом и не ресентиментом морально устаревших людей, врагов всего современного, прикольного и отвязного. Оно необходимо нам для развития, поскольку именно люди, их труд и их талант во все времена были основой любого развития – экономического, государственного и духовного.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейский сад против остального мира

    Можно было бы просто повеселиться над тем, как деградировало европейское восприятие окружающей действительности, воплощенное репликами Борреля. Однако такой подход – это не отклонение от нормы, а отражение всей философии отношений ЕС с остальными странами.

    4 комментария
    Михаил Котов Михаил Котов Русской миссии на Луне нужен второй шанс

    Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.

    36 комментариев
    28 августа 2023, 14:30

    Американист: Возвращение Трампа – ночной кошмар для Евросоюза

    Американист Дудаков: Возвращение Трампа в Белый дом – это ночной кошмар для Евросоюза

    Американист: Возвращение Трампа – ночной кошмар для Евросоюза
    @ shealah_craighead/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Если Дональд Трамп вернется в Белый дом, он попробует пересмотреть торговые отношения с ЕС и, вероятно, прекратит колоссальные финансовые вливания в Украину. Это существенно усложнит жизнь Брюсселю, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее The Wall Street Journal сообщила о переживаниях союзников США из-за возможного переизбрания Трампа.

    «Возвращение Дональда Трампа в Белый дом – ночной кошмар для всех трансатлантических бюрократов. Никто из них не желает слепо надеяться на удачу, поэтому и обращаются за помощью к СМИ. Цель подобных публикаций заключается в создании «страшной картинки» для обывателя. Американцам нужно внушить, что экс-глава США способен разрушить все достижения западного мира», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Больше всего лидеры государств – союзников Вашингтона опасаются, что Трамп предпочтет выйти из конфликта на Украине. Тогда ЕС придется самостоятельно разгребать все последствия столь масштабного противостояния. Разумеется, бремя финансовой ответственности за будущее «израненного войной союзника» полностью падет на Брюссель», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, экс-глава США, скорее всего, захочет нарастить масштабы экономического противостояния с КНР. Сделав это, он приступит к следующему игроку на международной арене, взаимодействие с которым выглядит несправедливым. Им станет Евросоюз. Торговая война Штатов с ЕС принесет организации колоссальные убытки», – акцентирует эксперт.

    «Интересно, что в статье The Wall Street Journal выражается обеспокоенность тем, что США при Трампе могут выйти из НАТО. На мой взгляд, подобные опасения совершенно беспочвенны. Альянс – основа глобального лидерства Америки, и покинуть организацию экс-главе Белого дома никто не позволит», – резюмирует Дудаков.

    Ранее стало известно об опасениях союзников Вашингтона из-за возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Об этом пишет The Wall Street Journal. Отмечается, что сама вероятность победы экс-главы Штатов заставляет мировых лидеров «нервничать». В настоящий момент многие политики государств – партнеров Америки уже обдумывают план действий в случае поражения Демократической партии, подчеркивает издание.

    «Союзники от Парижа до Токио считают Трампа беспорядочным президентом, мало заинтересованным в развитии долгосрочных связей в рамках противодействия российскому и китайскому экспансионизму», – говорится в статье. В то же время уточняется, что Пекин и Москва видят потенциальную выгоду от возвращения экс-главы государства.

    Противники США рассматривают Дональда Трампа как лидера, который будет готов заключить соглашения, чтобы «ослабить напряженность в таких горячих точках, как Украина и Тайвань». Издание приводит мнение опрошенных специалистов-международников. Согласно их опасениям, миллиардер может «спровоцировать глобальную торговую войну».

    В частности, газета подчеркивает, что кандидат в президенты уже пригрозил «ввести новые тарифы на все товары, импортируемые в США». По мнению WSJ, это ударит как по «врагам» Вашингтона, так и по его «друзьям». Подобная политика может привести к «разногласиям в трансатлантических отношениях», считает издание.

    Кроме того, в статье указывается, что бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон назвал «выход США из НАТО» практически «неизбежным шагом», если экс-глава Белого дома вернется на свою должность. В связи с этим некоторые правительства стремятся «зафиксировать» военную помощь Украине на случай сокращения поддержки ВСУ по инициативе миллиардера.

    27 августа 2023, 20:00
    В России оценили данные о нарушении генералами ВСУ требований Пентагона

    Политолог Шеслер усомнилась в способности генералов ВСУ нарушить рекомендации Пентагона

    В России оценили данные о нарушении генералами ВСУ требований Пентагона
    @ Ukraine Presidential Press Servi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    План контрнаступления был согласован с Пентагоном до мельчайших подробностей. Штаты обладают серьезным контролем над офисом Зеленского и ВСУ, поэтому в слова о непослушании Украины верится с трудом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее газета The New York Times сообщила об обострении противоречий между украинскими генералами и Пентагоном из-за тактики контрнаступления.

    «Нельзя сказать, что Украина вдруг сорвалась с цепи. В конце концов, США регулируют колоссальные потоки военной техники и боеприпасов, без которых ВСУ попросту не смогут продолжать участие в конфликте. Это невероятный рычаг контроля», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    «Фактически, Вашингтон может шантажировать офис Зеленского простыми угрозами о прекращении поставок. Поэтому публикации западной прессы на тему того, что между ВСУ и Пентагоном есть разногласия, выглядят странно. Однако рассматривать подобные сообщения стоит в контексте политической борьбы внутри США», – отмечает собеседница.

    «Штаты уже вошли в президентскую гонку. Поэтому администрации Джо Байдена необходимо доказать обществу, что поддержка ВСУ не была ошибкой. В связи с этим американские СМИ пытаются возложить провал контрнаступления на украинцев», – подчеркивает эксперт.

    «В реальности же мы имеем, судя по всему, коллективную ошибку и недооценку мощи российских войск. Но разве правительство США может признать этот провал? Нет. Поэтому им приходится изворачиваться и прививать обществу тезис, мол, «мы все необходимое сделали, но украинцы своевольные и непослушные», – считает Шеслер.

    «При этом из публикаций западных СМИ можно понять, что американцы совершенно не понимают географической структуры подконтрольной ВСУ территории. Кажется, местные журналисты вовсе не осознают ценности Купянска и возможных последствий его взятия, зато уперлись в сухопутный коридор в Крым. Поэтому претензии, высказывающиеся в данных материалах, выглядят сомнительно», – уточняет собеседница.

    «Тем не менее, подобная волна критики в западной прессе ничего хорошего офису Зеленского и военному командованию не сулит. Я не исключаю, что некоторых персонажей и вовсе могут слить. Не из-за того, что они непослушные, а лишь для того, чтобы они взяли на себя груз поражений. Затем на их место придут новые люди, которых назовут «более компетентными и менее коррумпированными», – резюмирует Шеслер.

    Ранее стало известно о разногласиях командующего сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского с западными союзниками. Об этом пишет газета The New York Times. Издание отмечает, что пока Украина наступала на юге и востоке, России удалось продвинуться близ Купянска, из-за чего командование противника решило перебросить дополнительные силы для защиты этой части фронта.

    Как заявил Сырский, в сложившейся ситуации необходимо оперативно принять необходимые меры для укрепления украинских оборонительных позиций на рубежах. По его мнению, продвижение стоит продолжить в тех местах, где это возможно на данный момент.

    Издание отмечает, что ВСУ следовало бы сосредоточиться на одном участке фронта, собрав на нем максимально количество сил для потенциального прорыва. Однако вместо этого украинское командование «попыталось разделить войска» поровну между югом и востоком. Подчеркивается, что подобные действия напрямую противоречат действиям, рекомендованным офису Зеленского со стороны Пентагона.

    Примечательно, что критика в адрес украинского командования звучит все чаще. Так, в четверг все та же The New York Times писала, что военному руководству страны необходимо перераспределить силы в пользу «более важных со стратегической точки зрения» Мелитополя и Бердянска. Отмечается, что ВСУ необходимо прорвать российские минные поля, не взирая на потери в технике и живой силе.

    В то же время газета The Wall Street Journal пишет, что «по всем канонам военной науки, контрнаступление не стоило и начинать». В материале приводятся слова солдата ВСУ, который считает, что для подобной инициативы Украина не обладает необходимыми силами и техническими средствами.

    На серию разгромных публикаций отреагировал Владимир Зеленский. По его мнению, перебрасывать войска с востока на юг нельзя. Он отметил, что в случае реализации подобных планов, Россия за пару дней сумеет взять Славянск, Краматорск, Павлоград, Днепропетровск и Харьков. «Мы не отдадим Донбасс», – подчеркнул президент Украины.

    При этом, как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные эксперты усомнились в том, что ВСУ в рамках «контрнаступа» могли действовать своевольно.

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    26 августа 2023, 17:00
    Медведев спрогнозировал гражданскую войну в США

    Дмитрий Медведев: Разлад между элитами в Соединенных Штатах носит непримиримый характер

    Tекст: Вера Басилая

    Во внутреннем разладе в элитах США есть риски, которые могут привести к гражданской войне, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Российский политик в интервью ТАСС и RT заявил, что Америка конфликтует сама с собой и находится в состоянии внутреннего разлада, который носит непримиримый характер. По его словам, такие внутренние конфликты очень часто заканчиваются гражданской войной.

    Медведев считает, что США «превратились в очень специфичное государство, где бывших президентов признают обвиняемыми. Он выразил мнение, что Трампа судят не для торжества справедливости, а для того, чтобы он не мог участвовать в новых выборах, причем США «это делают не стесняясь».

    Он также обратил внимание, что Америку разорвало на части из-за столкновения между консервативным республиканским политистеблишментом и либеральным сегментом демократов.

    Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предсказал противостояние 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы 46-й американской администрации Джо Байдена на следующих президентских выборах в США, назвав предстоящую борьбу триллером «Заключенные против зомби».

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    26 августа 2023, 03:20
    Американские чиновники назвали цель атак украинских дронов на Россию

    New York Times со ссылкой на чиновников США объяснила атаки дронов на Россию попыткой Киева «укрепить дух» украинцев

    Американские чиновники назвали цель атак украинских дронов на Россию
    @ кадр из видео t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские атаки беспилотников на территорию России осуществляются с целью «укрепить моральный дух» украинских граждан и бойцов вооруженных сил Украины, заявили должностные лица из США, которые пожелали остаться неизвестными.

    Киев пытается «укрепить моральный дух» на фоне «медленного» контрнаступления, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

    Кроме того, чиновники США утверждают, что Украина, когда использует полученную от Вашингтона технику, не наносит «трансграничные удары». Издание не уточняет, о каких именно ударах идет речь.

    Напомним, представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что целью атак украинских беспилотников на комплекс зданий «Москва-Сити» является оказание психологического воздействия.

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    27 августа 2023, 23:43
    В США рассказали о российской «дипломатии памяти»

    Conversation: Россия завоевывает Африку с помощью «дипломатии памяти»

    В США рассказали о российской «дипломатии памяти»
    @ t.me/MID_Russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Москва стала активнее работать на южном направлении, российские дипломаты совершили множество поездок в страны Африки и Латинской Америки за последнее время, пишут американские СМИ.

    В статье издания The Conversation говорится о двух взаимосвязанных факторах, из-за которых Россия является привлекательным партнером для глобального Юга.

    Так, первым фактором является то, что Россия позиционирует себя как антиколониальную державу, особенно в Африке. Эта стратегия, как отмечает автор публикации, основывается на «дипломатии памяти», которая позволяет усилить влияние через общие положительные воспоминания, передает RT содержание статьи.

    В качестве примера «дипломатии памяти» издание приводит вклад России в победу над фашизмом во Второй мировой войне. Кроме того, Россия напоминает о том, что никогда не колонизировала ни одну африканскую страну, не участвовала в работорговле, а, напротив, в составе Советского Союза поддерживала антиколониальную борьбу в регионе.

    Вторым фактором российского влияния на Юге американское издание называет «наследие солидарности» России с разными странами. В статье говорится, что в 1927 году Коммунистический Интернационал спонсировал Лигу против империализма, по всему миру объединившую таких видных антиколониальных активистов, как Альберт Эйнштейн и Махатма Ганди.

    Позиция Глобального Юга по украинскому кризису, как считает автор статьи, продиктована в том числе «ностальгией по временам, когда Москва поддерживала ее борьбу против апартеида».

    «Становится все более очевидным, что любую страну, которая попытается бросить вызов имиджу России как антиимпериалистической державы, ждет долгая битва», – заключило издание.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как России выиграть конкуренцию с Западом за Африку.

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    28 августа 2023, 01:48
    В США указали на опасную импровизацию ВСУ с кассетными снарядами

    Drive: В ВСУ распиливают кассетные боеприпасы ради снарядов для дронов

    Tекст: Ольга Никитина

    Боевики ВСУ разбирают кассетные боеприпасы, полученные от США, чтобы извлечь из них поражающие элементы и использовать в качестве снарядов для небольших дронов, сообщили американские СМИ.

    Джозеф Тревитик в статье для The Drive со ссылкой на видео в Сети пишет, что украинские военные пилят снаряды болгаркой. Процесс вызвал у американского журналиста «беспокойство в вопросе безопасности», передает РИА «Новости».

    Разборка снаряда вручную на земле может привести к огромному ущербу, предупредил он. Журналист обратил внимание на показанные на видео взрыватели поражающих элементов DPICM, подчеркнув, что они крайне «капризны» и могут легко сдетонировать при неправильном обращении.

    Французские СМИ писали ранее, что Украина будет расплачиваться смертями следующих поколений за получение кассетных боеприпасов от Соединенных Штатов.

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    25 августа 2023, 20:59
    Bloomberg: Байден может подтолкнуть Киев к переговорам в следующем году

    Bloomberg: Байден может подтолкнуть Киев к переговорам из-за отсутствия успеха на поле боя

    Bloomberg: Байден может подтолкнуть Киев к переговорам в следующем году
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден может подтолкнуть Киев к переговорам во время предвыборной кампании в следующем году из-за отсутствия успехов на поле боя, сообщило Bloomberg о ссылкой на европейских чиновников.

    Агентство сообщает, что европейские чиновники обеспокоены тем, что Байден может во время президентской кампании в США заставить Украину пойти на переговоры из-за существенного прогресса в контрнаступлении, передает РИА «Новости».

    В публикации также отмечается, что борьба за принятие следующего законопроекта о финансировании Украины в конгрессе этой осенью «будет самой жесткой», а Европа не сможет в одиночку поддерживать ВСУ из-за отсутствия военного потенциала.

    Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден должен «вытащить» страну из конфликта между Россией и Украиной, однако из-за своей некомпетентности сделать это он неспособен.

    До этого бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что политика Байдена лишь оттягивает поражение ВСУ.

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    27 августа 2023, 03:08
    Трамп с помощью тюремного фото собрал рекордную сумму пожертвований

    Трамп после формального ареста собрал рекордные 7,1 млн долларов пожертвований на предвыборную борьбу

    Трамп с помощью тюремного фото собрал рекордную сумму пожертвований
    @ Vuk Valcic/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Дональд Трамп, претендующий на пост президента США, после прохождения формальной процедуры ареста собрал 7,1 млн долларов пожертвований на проведение предвыборной кампании.

    Только за 25 августа 45-му президенту США удалось привлечь пожертвований на 4,18 млн долларов. Прежде предвыборному штабу Трампа не удавалось привлечь такую крупную сумму всего за 24 часа, сообщает газета Politico.

    Отмечается, что этому способствовало распространение сувенирной продукции – футболок и плакатов – с фотографией Трампа, которую сделали в тюрьме, передает ТАСС.

    По данным избирательного штаба республиканца, за последние три недели ему удалось привлечь почти 20 млн долларов пожертвований на проведение кампании.

    Действующему президенту США Джо Байдену, по данным The Hill, во втором квартале 2023 года удалось привлечь 72 млн долларов пожертвований. Трамп за тот же период собрал 35 млн долларов, а в первом – около 18 млн долларов.

    Напомним, формальный арест Трампа в тюрьме округа Фултон 24 августа продлился около 20 минут.

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    28 августа 2023, 11:09
    WSJ: Победа Трампа на выборах в США приведет к мировой торговой войне и развалит НАТО
    WSJ: Победа Трампа на выборах в США приведет к мировой торговой войне и развалит НАТО
    @ REUTERS

    Tекст: Алина Власенко

    Союзники Вашингтона по всему миру опасаются возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США, поскольку считают, что он своими действиями может спровоцировать мировую торговую войне и развалить Североатлантический альянс, пишет Wall Street Journal.

    «До президентских выборов в США еще больше года, но союзники и противники по всему миру уже начали обдумывать и даже планировать возвращение Дональда Трампа в Белый дом. … Вероятность того, что бывший президент победит на выборах в следующем году, заставляет мировых лидеров нервничать», пишет Wall Street Journal.

    По данным издания, союзники США считают Трампа «беспорядочным лидером, мало заинтересованным в развитии долгосрочных связей для противодействия российскому и китайскому экспансионизму». Опрошенные изданием официальные лица опасаются, что Трамп спровоцирует глобальную торговую войну. Бывший президент США уже пригрозил ввести новые тарифы на все импортируемые в США товары, что ударит не только по противникам, но и по союзникам США.

    В то же время Россия и Китай, как пишет издание, видят потенциальную выгоду в переизбрании Трампа, которого они рассматривают как транзакционного лидера, готового к заключению ряда соглашений для ослабления напряженности на Украине и в Тайване.

    Кроме того, Трамп пригрозил выходом США из НАТО в случае своего переизбрания. Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что этот шаг почти неизбежен в случае возвращения республиканца в Белый дом.

    На этом фоне правительства некоторых стран стремятся законодательно зафиксировать военную помощь Украине, если Трамп в случае избрания сократит поддержку Киева.

    Напомним, на прошлой неделе Трампа подвергли формальной процедуре ареста в одной из тюрем США по делу о вмешательстве в выборы, после чего отпустили под залог. Позже 45-й президент США опубликовал тюремное фото, назвав свое фотографирование в тюрьме «ужасным опытом».

    Коментарии (7)
    27 августа 2023, 18:15
    Су-30 сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский самолет Су-30 сопроводил над Черным морем американский БПЛА Reaper, который летел к российской границе, сообщили в Национальном центре управления обороной.

    Средства контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря обнаружили приближающуюся к госгранице России воздушную цель. В воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США, передает РИА «Новости».

    Когда Су-30 приблизился к БПЛА, тот выполнил разворот от государственной границы России.

    Ранее истребитель Су-30 ВКС России заставил развернуться американский разведывательный беспилотник MQ-9A Reaper над Черным морем.

    Коментарии (13)
    27 августа 2023, 06:56
    В США рассказали о новой возможности для дружбы с Россией

    Экс-советник Буша: Россия и США могут сблизиться после украинского конфликта

    Tекст: Ольга Никитина

    После окончания острой фазы конфликта на Украине Россия и США смогли бы наладить отношения, заявил бывший советник Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм.

    Грэм в статье для Nation написал, что сейчас перевод отношений Москвы и Вашингтона в конструктивное русло кажется задачей невыполнимой, однако так будет продолжаться до тех пор, пока украинский конфликт находится в острой фазе. Как только этот этап пройдет, для России и США «может появиться новая возможность», передает ТАСС текст публикации.

    По словам автора, Соединенным Штатам следует извлечь уроки из ошибочных усилий администрации Буша, направленных на противодействие влиянию Москвы на постсоветском пространстве.

    Вашингтон, считает Грэм, мог бы разрядить недружественные отношения с Россией, перейдя к открытой поддержке «некоторой формы нейтралитета» Украины. Кроме того, он призывает США способствовать продуктивным экономическим связям между Киевом, Европой и Москвой.

    Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что от российско-американских отношений «остались какие-то крохи», но и им нанесен урон из-за поставки Вашингтоном кассетных боеприпасов Украине.

    Коментарии (6)
    27 августа 2023, 22:24
    Популярный американский телеведущий попросил об интервью с Путиным

    Симоньян: Такер Карлсон очень просит об интервью с Путиным

    Популярный американский телеведущий попросил об интервью с Путиным
    @ The Kremlin Moscow/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Популярный в Соединенных Штатах политический тележурналист Такер Карлсон хотел бы взять интервью у российского лидера Владимира Путина, рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

    Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» отметила, что «Такер большой молодец» и, «кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным». По ее словам, было бы здорово, если бы «кто-то услышал и донес это до президента», передает ТАСС.

    Напомним, популярный в США ведущий Такер Карлсон был со скандалом уволен с телеканала Fox News. После этого он запустил собственное шоу в Twitter, закрытия которого требует Fox.

    Между тем уже после возвращения Карлсон взял интервью у 45-го президента США Дональда Трампа.

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    25 августа 2023, 22:42
    Истребители западной коалиции опасно сблизились с самолетом ВКС России в Сирии

    Контр-адмирал Кулить сообщил об опасном сближении истребителей F-35 западной коалиции с самолетом Су-35 ВКС в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Эт-Танф два истребителя F-35 возглавляемой США коалиции опасно сблизились с самолетом Су-35 ВКС России, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

    Инцидент произошел на высоте около 6,5 км, когда российский самолет проводил плановый полет вдоль южной границы Сирии. Управлявший Су-35 летчик продемонстрировал высокий профессионализм и не допустил столкновения, передает РИА «Новости».

    За сутки самолеты и беспилотники коалиции 17 раз создавали опасные ситуации в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы. Кроме того, в связи с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников коалицией допущено 11 нарушений протоколов деконфликтации, передает ТАСС.

    В последнее время об опасных инцидентах в небе над Сирией сообщается все чаще. Накануне в районе Эт-Танф истребитель F-16 возглавляемой США коалиции опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС России.

    Коментарии (4)
    26 августа 2023, 01:26
    Небензя раскритиковал созванное США заседание СБ ООН

    Небензя подверг критике решение США созвать заседание СБ ООН по Северной Корее

    Tекст: Антон Антонов

    США, пользуясь председательством в СБ ООН, сами запросили заседание по ракетным испытаниям КНДР и сами же его немедленно назначили, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя, выступая на заседании, назвал его «иллюстрацией беспардонного подхода» США, которые председательствуют в СБ, к использованию своего места в Совбезе ради «узкокорыстной, политизированной повестки». США запросили вместе с Албанией, Эквадором, Францией, Японией и Мальтой «открытый брифинг по КНДР», но не стали устраивать «даже видимость консультаций среди членов» СБ относительно необходимости и формата дискуссии.

    «Сами же запросили заседание, и сами его немедленно назначили. Такими действиями США показывают, что мнения других членов Совета их совершенно не волнуют», – приводит его слова ТАСС.

    Он обвинил США в «циничной и лицемерной попытке» усилить давление на КНДР и отвлечь внимание от «безрассудных и эскалационных действий» Вашингтона и его союзников в регионе. Именно США с их союзниками «являются реальным источником угроз международному миру и безопасности», сказал Небензя.

    Небензя считает, что «политика жестких рестрикций давно себя исчерпала», зато «сохраняет актуальность российско-китайский проект политико-гуманитарной резолюции», который гораздо лучше, чем «демонизация Пхеньяна и бесчеловечная политика наращивания санкционного давления».

    Сигналы Токио и Сеула о готовности взаимодействовать с США в ядерной сфере могут рассматриваться как допущение возможности размещения в соответствующих странах ядерного оружия, сказал Небензя. По его мнению, «попытки США и их союзников создать в регионе в угоду Вашингтону новые разграничительные линии посредством формирования закрытых объединений» оказывают очень негативное влияние на ситуацию.

    Напомним, КНДР в ночь на четверг запустила ракету, предположительно, со своим первым разведывательным спутником. Спустя примерно два часа после пуска Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что запуск разведывательного спутника завершился неудачей из-за проблем на третьем этапе полета ракеты-носителя.

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    28 августа 2023, 09:09
    ФСБ обвинила экс-сотрудника генконсульства США в сборе данных о спецоперации

    Tекст: Алина Власенко

    Бывшему сотруднику американского генконсульства во Владивостоке, россиянину Роберту Шонову предъявлено обвинение в сборе данных о ходе спецоперации на Украине для Вашингтона, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    По данным ФСБ, Шонов с сентября прошлого года по просьбе сотрудников посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна собирал данные о ходе спецоперации, мобилизации, а также о проблемах в стране и их влиянии на население в преддверии выборов президента в 2024 году.

    Спецслужбами Шонову предъявлено обвинение в сотрудничестве с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ). Эта статья была введена летом 2022 года и предусматривает заключение на срок от трех до восьми лет со штрафом до 1 млн рублей, передает ТАСС.

    В ФСБ добавили, что также планируют допросить американских дипломатов Силлина и Бернстайна.

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    26 августа 2023, 05:24
    Байден оценил тюремное фото Трампа

    Байден счел Трампа «симпатичным» на тюремном фото

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден, оценивая сделанную при аресте фотографию Дональда Трампа, назвал бывшего президента «симпатичным».

    Байден в ответ на просьбу прокомментировать тюремное фото Трампа заявил, что видел снимок по телевизору. «Симпатичный парень, отличный парень», – приводит слова Байдена РИА «Новости».

    Кроме того, Байдена, отдыхающего на озере Тахо в штате Невада, спросили, нравится ли ему местность. Байден ответил журналисту: «Я скажу так, было бы лучше, будь у меня твои бицепсы». Президент говорил с журналистами после занятия пилатесом.

    В четверг Трампа подвергли формальной процедуре ареста в одной из тюрем США по делу о вмешательстве в выборы, после чего отпустили под залог. Позже 45-й президент США опубликовал тюремное фото, назвав свое фотографирование в тюрьме «ужасным опытом».

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