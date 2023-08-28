WSJ: Победа Трампа на выборах в США приведет к мировой торговой войне и развалит НАТО

Tекст: Алина Власенко

«До президентских выборов в США еще больше года, но союзники и противники по всему миру уже начали обдумывать и даже планировать возвращение Дональда Трампа в Белый дом. … Вероятность того, что бывший президент победит на выборах в следующем году, заставляет мировых лидеров нервничать», пишет Wall Street Journal.



По данным издания, союзники США считают Трампа «беспорядочным лидером, мало заинтересованным в развитии долгосрочных связей для противодействия российскому и китайскому экспансионизму». Опрошенные изданием официальные лица опасаются, что Трамп спровоцирует глобальную торговую войну. Бывший президент США уже пригрозил ввести новые тарифы на все импортируемые в США товары, что ударит не только по противникам, но и по союзникам США.

В то же время Россия и Китай, как пишет издание, видят потенциальную выгоду в переизбрании Трампа, которого они рассматривают как транзакционного лидера, готового к заключению ряда соглашений для ослабления напряженности на Украине и в Тайване.

Кроме того, Трамп пригрозил выходом США из НАТО в случае своего переизбрания. Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что этот шаг почти неизбежен в случае возвращения республиканца в Белый дом.

На этом фоне правительства некоторых стран стремятся законодательно зафиксировать военную помощь Украине, если Трамп в случае избрания сократит поддержку Киева.

Напомним, на прошлой неделе Трампа подвергли формальной процедуре ареста в одной из тюрем США по делу о вмешательстве в выборы, после чего отпустили под залог. Позже 45-й президент США опубликовал тюремное фото, назвав свое фотографирование в тюрьме «ужасным опытом».