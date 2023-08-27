Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.0 комментариев
СМИ: Глава японской партии отложил визит в Китай из-за «Фукусимы»
Nikkei: Глава японской партии Нацуо Ямагути отменил визит в Китай из-за аварии на «Фукусиме-1»
Глава партии Комэйто – партнера правящей Либерально-демократической партии Японии по правительственной коалиции - Нацуо Ямагути отметил визит в Китай после намеков на неуместность из-за аварии на АЭС «Фукусима-1», сообщили местные СМИ.
Как пишет Nikkei, Ямагути должен был посетить Китай с 28 по 30 августа и передать председателю КНР Си Цзиньпину послание от премьер-министра Японии Фумио Кисиды, но из-за начала сброса воды с аварийной АЭС «Фукусима-1», Китай указал, что «сейчас неподходящее время для реализации визита с учетом текущих японо-китайских отношений», передает РИА «Новости».
По данным издания, эта ситуация может негативно сказаться на встрече двух лидеров стран, которая планировалась на осень 2023 года.
Напомним, 24 августа японские специалисты приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима-1».
Эксперт по атомной энергетике Алексей Анпилогов заявлял, что сброс воды с «Фукусимы-1» в океан может негативно повлиять как на водных обитателей, так и на людей. По его словам, это опасный эксперимент по загрязнению океана.