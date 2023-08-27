Корабли ТОФ вернулись во Владивосток после российско-китайского патрулирования

МО: Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток после российско-китайского патрулирования

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению пресс-службы, во Владивостоке торжественно встретили большие противолодочные корабли Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц» и корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», вернувшихся в пункт базирования после участия в совместном патрулировании акватории Тихого океана боевыми кораблями ВМФ России и Военно-морских сил Китая, передает РИА «Новости».

Корабли ТОФ вместе с отрядом ВМС НОАК прошли более 6,5 тыс. морских миль через Охотское, Берингово, Японское моря и Тихий океан. В ходе патрулирования российско-китайский отряд прошел вдоль Курильской гряды и обогнул часть архипелага Алеутских островов.

Добавляется, что на причале соединения надводных кораблей ТОФ состоялся митинг, на котором по давней военно-морской традиции командирам кораблей вручили жареных поросят, после чего состоялось награждение медалями моряков, отличившихся в дальнем походе.

Ранее ВМФ России и ВМС Китая отработали передачу грузов на ходу в Тихом океане.