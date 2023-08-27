Украинские беспилотники сбили над Брянской и Курской областями

Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.16 комментариев
Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.16 комментариев
Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.33 комментария
Сирийский вопрос наряду с зерновой сделкой и темой турецкого газового хаба может составить костяк переговорной позиции России в контексте обсуждаемого визита президента Путина в Анкару.11 комментариев
WolnoscTV: Украинцы избили поляков в Варшаве за отказ кричать нацистские лозунги
Инцидент произошел вечером 24 августа после празднования Дня независимости Украины в центре Варшавы. Группа из 12 украинцев напала на восьмерых поляков и пыталась заставить их скандировать «Слава Украине», передает РИА «Новости».
После того, как поляки отказались выкрикивать нацистское приветствие, украинцы избили их. Некоторым пострадавшим потребовалась помощь врачей. При этом прибывшие на место стражи порядка отпустили украинцев, не став предпринимать каких-либо действий.
Лозунг «Слава Украине» – приветствие членов Организации украинских националистов, боевым крылом которой была Украинская повстанческая армия. С 2018 года это официальное приветствие в украинской армии и полиции.
Минобороны: Российский беспилотник победил украинского солдата в схватке один на один
На снятых разведывательным дроном кадрах показана украинская траншея с блиндажом, в котором скрываются два солдата ВСУ. Позже появляется третий солдат, ведущий огонь из траншеи перед блиндажом короткими очередями по ударному дрону, передает РИА «Новости».
На следующем видео, снятом уже ударным дроном, видно, как беспилотник быстро приближается к траншее. Позже разведывательный беспилотник фиксирует, как ударный дрон поражает ведущего по нему огонь военного ВСУ.
Через некоторое время по украинскому блиндажу наносит удар еще один российский дрон.
В Минобороны сообщили, что таким образом российские военнослужащие-операторы FPV дронов уничтожили опорный пункт и военнослужащих ВСУ.
Судно, которое находилось в Одессе с 20 февраля 2022 года, покинуло акваторию порта утром в субботу. Это второе судно, вышедшее из украинского порта после остановки действия зерновой сделки, передает ТАСС.
Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не поступало.
16 августа из порта Одессы по объявленному Киевом «временному коридору из черноморских портов Украины» вышел единственный контейнеровоз Joseph Schulte, следующий под флагом Гонконга. На борту было более 30 тыс. тонн груза, в том числе с продовольствием.
Бывший американский военный разведчик Риттер предрек ВСУ сдачу Харькова без боя
Американец предположил в эфире U.S. Tour of Duty, что украинцы не станут превращать Харьков в крепость и сдадут город без боя. По мнению Риттера, когда украинская линия обороны падет, ВСУ сразу отступят на другой берег Днепра, передает РИА «Новости».
При этом бывший американский военный разведчик добавил, что наиболее вероятным сценарием будет крах ВСУ из-за больших потерь при контрнаступлении, причем крах этот, по его мнению, произойдет еще до того, как Россия подойдет к Харькову.
Накануне подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о прибытии в Харьков колонны техники инженерных войск ВСУ для форсирования водных преград.
В прошлую пятницу Риттер заявил, что Украина может потерпеть стратегическое поражение уже к концу лета или в начале осени, так как российские войска подходят к Купянску, а в дальнейшем Украина, по его мнению, может потерять контроль и над Харьковом.
Премьер Канады Трюдо: Страны G7 не должны позволить России победить
По словам канадского премьера, лидеры стран G7 понимают, что боевые действия на Украине затянутся, но намерены поддерживать их сколько угодно, потому что не могут позволить России победить, передает Sputnik Ближнее зарубежье.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что желание Запада нанести Москве стратегическое поражение вынуждает Россию работать не на дипломатическом поле, а на поле боя.
Украинский эксперт Прокип предупредил о дефиците электроэнергии на Украине зимой из-за роста цен на энергетику в Европе
Эксперт констатировал, что в энергосистеме Украины наблюдается существенный дефицит мощностей из-за проведения ремонтной кампании, к тому же есть риски дефицита мощностей зимой в случае существенных холодов и роста потребления. Он также отметил, что на данный момент неизвестно, какой будет ценовая конъюнктура в Европе зимой. Эксперт подчеркнул, что именно это будет определять возможность импорта Украиной электроэнергии при существующих ценовых ограничениях на рынке, передает РИА «Новости».
«Как говорят в народе: «Где тонко, там и рвется». Вот слишком тонко уже становится, зимой может и порваться», – написал Прокип на странице в социальной сети.
Напомним, в среду Украине пришлось импортировать электричество из Румынии и Польши для покрытия дефицита в энергосистеме страны.
При этом во вторник биржевые цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тыс. кубов. В прошлый четверг Украина объявила об отказе от переговоров с Россией о транзите газа в Европу. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, когда в газовых отношениях России с ЕС будет поставлена точка.
В ВСУ сообщили о потере трех летчиков в столкновении над Житомирской областью двух учебно-боевых самолетов Л-39
Как сообщается в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ, авиакатастрофа произошла в пятницу, 25 августа. При этом утверждается, что все трое пилотов погибли «во время выполнения боевого задания». В сообщении также говорится, что среди погибших – известный пилот 40-й бригады тактической авиации с позывным Джус.
Ранее украинские СМИ сообщали о столкновении над Житомирской областью двух украинских истребителей МиГ-29, в результате которого погиб летчик с позывным Джус.
Экс-разведчик Риттер: Киев скоро потеряет контроль над Купянском
Он полагает, что уже можно говорить о полном поражении Киева, потому что ВСУ находятся на грани краха: несут огромные потери среди личного состава, поставленная техника не поможет им на поле боя, передает РИА «Новости».
Кроме того, по словам офицера, ВСУ не могут пробить линию обороны России, и вынуждены отступать.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные за сутки в ходе активных действий на купянском направлении улучшили положение по переднему краю и отразили пять атак штурмовых отрядов ВСУ.
Издание ссылается на близких одного из летчиков и публикации в социальных сетях.
Инцидент произошел в пятницу во время тренировочного полета. За штурвалом одного из самолетов находился летчик Воздушных сил Вооруженных сил Украины с позывным Джус. Он погиб.
Гибель еще двух летчиков пока не подтверждена, передает ТАСС.
Официального подтверждения или опровержения этой информации пока не поступало.
Как пишет «Российская газета», 30-летний пилот Джус часто давал интервью зарубежным СМИ, которые называли его асом. Летчик, в частности, жаловался, что у ВВС Украины заканчиваются истребители, МиГ-29, на котором он летает, слишком старый, а ВКС России превосходят их в системах РЭБ и вооружении.
Минобороны: Российские силы на купянском направлении улучшили положение по переднему краю
Так, на купянском направлении улучшено положение по переднему краю. За сутки отражены пять атак штурмовых отрядов 115-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад ВСУ. Потери противника на купянском направлении составили до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также две гаубицы Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен полевой склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны, сообщает Минобороны в Telegram.
В то же время на запорожском направлении отражены три атаки 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино. Уничтожены до 115 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 и буксируемая гаубица М119 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
На Донецком направлении отражены шесть атак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 225 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», а также гаубицы Д-20 и Д-30. Также в районе населенного пункта Нетайлово уничтожен полевой склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.
На Краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап, а также две гаубицы Д-30.
На Южно-Донецком направлении отражены две атаки 31-й бригады морской пехоты. Кроме того, в районе населенного пункта Урожайное ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника составили до 200 украинских военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки М109 «Paladin» производства США и Krab, а также две гаубицы Д-30.
На Херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
Кроме того, в районе населенного пункта Торское ДНР поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны. В районе населенного пункта Чугуево Днепропетровской области уничижена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Средствами противовоздушной обороны перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены 37 украинских дронов.
Глава Чечни Кадыров: Четвертая штурмовая бригада нацгвардии ВСУ потеряла 80% личного состава
В своем Telegram-канале он сообщил, что пленные, которые в составе 4-й штурмовой бригады нацгвардии Украины воевали на Клещеевском направлении, рассказали, что их подразделение потеряло в боях огромное количество живой силы и сейчас насчитывает только 20-25% личного состава.
Ранее в Минобороны сообщили, что на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено до 125 украинских военных и польская САУ Krab.
Там сообщили о срабатывании системы противовоздушной обороны, передает ТАСС.
Кроме того, украинские СМИ сообщают о взрывах в Ивано-Франковской области на западе Украины.
Воздушная тревога в настоящее время действует по всей Украине.
Ранее поступили сообщения о взрывах в Черкасской и Кировоградской областях Украины.
После обстрела ВСУ белгородского поселка Уразово кассетными снарядами ранены четыре человека
Глава региона уточнил, что ВСУ обстреляли поселок из «Града». Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домам и на территорию сельскохозяйственного магазина. Пострадали четыре местных жителя, они госпитализированы с осколочными ранениями.
Кроме того, сообщил Гладков в Telegram, в результате обстрела повреждены несколько жилых домов и автомобилей.
Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что у США нет свидетельств того, что вооруженные силы Украины используют кассетные боеприпасы против гражданского населения.
Кроме того, Гладков подтвердил, что в Шебекинском городском округе сработала система ПВО, сбив беспилотник в районе села Купино. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее Минобороны сообщало, что украинский беспилотник самолетного типа сбит средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью.
По словам Низовцева, он и его сослуживцы видели порядка роты иностранных наемников, иногда – до взвода. Военнослужащий уточнил, что среди встречавшихся ему наемников были белорусы, американцы, грузины, норвежцы и канадцы, передает РИА «Новости».
Низовцев отметил, что все наемники были в хорошей физической форме. «Судя по некоторым, у них есть боевой опыт. Это видно по движениям. … Качество подготовки у них было на порядок выше, чем у наших военнослужащих», – сказал украинский капитан, добавив, что наемников отличало желание обучаться.
Он добавил, что наемников учили стрелять как из советского автомата АК-47, так и из американского М4. Тренировали их также иностранные инструкторы.
Ранее американские военные, сражающиеся на стороне ВСУ, рассказали о «профессиональной силе» сопротивления российских войск.
Дипломат Захарова: Россия призывает руководство стран НАТО прекратить накачивать неонацистский режим Зеленского оружием
Комментарий официального представителя МИД России об украинском кризисе опубликован на сайте ведомства. Захарова отметила, что люди на Западе все больше беспокоятся о том, куда деваются миллиарды долларов, которые были отправлены властями их государств Киеву, хотя могли бы пойти на улучшение жизни собственных граждан.
Дипломат подчеркнула, что Россия в очередной раз призывает руководство стран НАТО вместо бездумной и безответственной накачки оружием неонацистского режима Владимира Зеленского заняться делами у себя дома и прислушаться к голосу собственной общественности.
Официальный представитель МИД напомнила, что один из кандидатов в президенты США, Роберт Кеннеди-младший, заявил, что поставки Киеву самолетов F-16 обернутся для Украины катастрофой. В то же время, добавила Захарова, член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор недавно призвала прекратить спонсировать Киев, отметив, что санкции провалились, поскольку Россия становится богаче, а США – беднее.
Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев с начала 2023 года получил от стран Запада почти 30 млрд долларов.
Напомним также, в прошлую пятницу США одобрили передачу Украине истребителей F-16 американского производства Данией и Нидерландами. Днем ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гара Стере подтвердил, что Осло планирует передать Украине F-16.