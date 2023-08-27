В США рассказали о новой возможности для дружбы с Россией

Экс-советник Буша: Россия и США могут сблизиться после украинского конфликта

Tекст: Ольга Никитина

Грэм в статье для Nation написал, что сейчас перевод отношений Москвы и Вашингтона в конструктивное русло кажется задачей невыполнимой, однако так будет продолжаться до тех пор, пока украинский конфликт находится в острой фазе. Как только этот этап пройдет, для России и США «может появиться новая возможность», передает ТАСС текст публикации.

По словам автора, Соединенным Штатам следует извлечь уроки из ошибочных усилий администрации Буша, направленных на противодействие влиянию Москвы на постсоветском пространстве.

Вашингтон, считает Грэм, мог бы разрядить недружественные отношения с Россией, перейдя к открытой поддержке «некоторой формы нейтралитета» Украины. Кроме того, он призывает США способствовать продуктивным экономическим связям между Киевом, Европой и Москвой.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что от российско-американских отношений «остались какие-то крохи», но и им нанесен урон из-за поставки Вашингтоном кассетных боеприпасов Украине.