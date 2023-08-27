Дипломат Джатрас: Единственно возможное будущее Украины – то, при котором условия диктует Россия

Tекст: Ольга Никитина

Джатрас в эфире «Соловьев Live» заявил, что единственно возможное будущее для Украины – это то, при котором условия диктуются Россией.

По его словам, западные политики иррациональны, они убеждены в собственной правоте по всем вопросам, а своих оппонентов считают «недочеловеками». Американский дипломат отметил, что их словам доверять нельзя, как невозможно положиться ни на какое соглашение с ними, передает РИА «Новости».

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украине придется подписать капитуляцию, как это сделала Япония по итогам Второй мировой войны.