Япония заявила Китаю протест из-за телефонного спама про сброс воды с АЭС

Япония сделала представление Китаю из-за навязчивых звонков на тему сброса воды с АЭС

Tекст: Ольга Никитина

Подобные телефонные звонки, как утверждает японская сторона, поступали не только гражданам, но и японским организациям, расположенным на китайской территории. Власти Японии потребовали от Китая «призвать» своих граждан «к сдержанности» и призвало распространять только проверенную информацию по данной теме, передает ТАСС.

Посольство Японии в Китае ранее предупредило японских граждан о риске конфликтов с жителями КНР на почве сброса воды.

Напомним, 24 августа японские специалисты приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима-1».

Эксперт по атомной энергетике Алексей Анпилогов заявлял, что сброс воды с «Фукусимы-1» в океан может негативно повлиять как на водных обитателей, так и на людей. По его словам, это опасный эксперимент по загрязнению океана.