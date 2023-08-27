Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.15 комментариев
Япония заявила Китаю протест из-за телефонного спама про сброс воды с АЭС
Япония сделала представление Китаю из-за навязчивых звонков на тему сброса воды с АЭС
Японское правительство заявило, что с китайских номеров гражданам Японии якобы поступают навязчивые телефонные звонки на тему сброса в океан очищенной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Токио сделал Пекину представление в этой связи.
Подобные телефонные звонки, как утверждает японская сторона, поступали не только гражданам, но и японским организациям, расположенным на китайской территории. Власти Японии потребовали от Китая «призвать» своих граждан «к сдержанности» и призвало распространять только проверенную информацию по данной теме, передает ТАСС.
Посольство Японии в Китае ранее предупредило японских граждан о риске конфликтов с жителями КНР на почве сброса воды.
Напомним, 24 августа японские специалисты приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима-1».
Эксперт по атомной энергетике Алексей Анпилогов заявлял, что сброс воды с «Фукусимы-1» в океан может негативно повлиять как на водных обитателей, так и на людей. По его словам, это опасный эксперимент по загрязнению океана.