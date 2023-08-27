В аэропортах Москвы задержали или отменили 23 рейса

В аэропортах Москвы из-за сильного тумана задержали или отменили 23 рейса

Tекст: Ольга Никитина

Так, во Внуково задержаны 11 рейсов, в Шереметьево – пять рейсов, в Домодедово – шесть рейсов и один отменен, передает ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Яндекс. Расписание».

В ГУ МЧС России по Москве ранее предупреждали, что москвичей в ночь на воскресенье ожидают сильный туман и ограничение видимости.