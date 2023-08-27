Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.15 комментариев
В аэропортах Москвы задержали или отменили 23 рейса
В аэропортах Москвы из-за сильного тумана задержали или отменили 23 рейса
Около 23 авиационных рейсов задержаны в ночь на воскресенье, 27 августа, в Москве из-за сильного тумана.
Так, во Внуково задержаны 11 рейсов, в Шереметьево – пять рейсов, в Домодедово – шесть рейсов и один отменен, передает ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Яндекс. Расписание».
В ГУ МЧС России по Москве ранее предупреждали, что москвичей в ночь на воскресенье ожидают сильный туман и ограничение видимости.