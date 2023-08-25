  • Путин присвоил почетные наименования полку и четырем бригадам
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    Песков заявил об отсутствии подтверждающих гибель Пригожина экспертиз
    ФСБ обнаружила заказчиков поджогов объектов Минобороны, МВД и РЖД
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    В Киеве задержали двух девушек за тверк на могиле воевавшего за ВСУ отца
    Мнения
    Михаил Диунов Михаил Диунов Канонизация Суворова станет предметом ожесточенных споров

    Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Башар Асад умерит амбиции Эрдогана

    Сирийский вопрос наряду с зерновой сделкой и темой турецкого газового хаба может составить костяк переговорной позиции России в контексте обсуждаемого визита президента Путина в Анкару.

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    Максим Соколов Максим Соколов Зеленый переход не вытерпел военного положения

    Создается впечатление, что под соусом войны, которая очень плохо вяжется с зелеными фантазиями, эти фантазии было решено просто похерить. «Время трудное, русский варвар необычайно силен, так что разве когда-нибудь потом». Так ВПК не дает вовсе убить западное хозяйство.

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    25 августа 2023, 16:19

    Двое жителей госпитализированы после обстрела ВСУ деревни в Курской области

    Двое мирных жителей госпитализированы после украинского обстрела деревни в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два мирных жителя госпитализированы после обстрела со стороны Украины деревни в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

    По его словам, со стороны Украины зафиксировано три прилета, в том числе по магазину деревни Елизаветовка Глушковского района, пострадали двое мирных жителей, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что мужчина с ранениями нижних конечностей находится в тяжелом состоянии, также осколочные ранения получила женщина. По словам Старовойта, пострадавших доставили в центральную районную больницу, где медики оказывают всю необходимую помощь.

    Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске, пять человек получили легкие ранения.

    24 августа 2023, 21:39
    Белый дом выдвинул условие для разморозки российских активов

    Белый дом рассказал, как долго активы России останутся заморожены

    Белый дом выдвинул условие для разморозки российских активов
    @ Cover Images/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании останутся заморожены до тех пор, пока Россия не возместит «ущерб» Киеву, заявил Белый дом.

    К такому решению пришли советники по национальной безопасности пяти стран, передает РИА «Новости». Они также подтвердили намерение продолжать поддерживать Украину в борьбе с Россией «столько, сколько потребуется», а также содействовать ее восстановлению.

    Напомним, после начала Россией специальной военной операции на Украине США заморозили свыше 500 млн долларов связанных с Россией активов, заявила заместитель генпрокурора США Лиза Монако.

    На Западе организовали охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Также страны Запада заблокировали около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России.

    Коментарии (68)
    24 августа 2023, 21:48
    Госдеп прокомментировал расширение БРИКС

    США, говоря о расширении БРИКС, заявили о свободе стран выбирать союзников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны вольны сами выбирать партнеров и объединения, заявил официальный представитель Госдепартамента США, говоря о возможности расширения БРИКС.

    США убеждены, что страны сами могут выбирать себе партнеров и альянсы, с которыми будут сотрудничать, заявил представитель Госдепа РИА «Новости».

    Вашингтон продолжает сотрудничество со своими партнерами на «двусторонних, региональных и многосторонних форумах» для укрепления «общего процветания» и поддержания «глобального мира и безопасности», заключил он.

    До этого помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американская администрация не видит в БРИКС геополитического соперника.

    Коментарии (31)
    24 августа 2023, 17:15
    Рогов: Элитная группировка ВСУ потеряла в Запорожской области тысячи человек
    Рогов: Элитная группировка ВСУ потеряла в Запорожской области тысячи человек
    @ Anadolu Agency/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Элитная украинская группировка«Марун», на вооружении которой стоят танки Leopard, понесла многотысячные потери в Запорожской области, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, как минимум две трети элитной тактической группировки украинских боевиков «Марун» брошены в бой, и их потери исчисляются тысячами, передает РИА «Новости».

    Рогов добавил: группировка была брошена на штурм села Работино, чтобы – в случае успеха – затем захватить город Токмак, она была снабжена и обеспечена западной военной техникой, включая танки Leopard, лучше всех других частей ВСУ.

    Ранее Forbes сообщил, что мощная 82-я бригада, в наличии у которой были 14 танков Challenger 2, 40 машин пехоты Marder и 90 колесных БМП Stryker, после вступления в бой сразу начала терять технику.

    Коментарии (23)
    25 августа 2023, 09:56
    В Германии расширение БРИКС назвали личным поражением Борреля и фон дер Ляйен

    Публицист немецкой газеты Berliner Zeitung Шак назвал расширение БРИКС личным поражением Борреля и фон дер Ляйен

    В Германии расширение БРИКС назвали личным поражением Борреля и фон дер Ляйен
    @ Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Расширение БРИКС стало личным поражением для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Жозепа Борреля, заявил публицист германской газеты Berliner Zeitung Рамон Шак.

    В своей статье он подчеркнул, что «скоро почти половина населения Земли, включая некоторые из наиболее быстро развивающихся экономик, окажутся в этом поистине глобальном союзе», передает ТАСС.

    По мнению Шака, на фоне вступления шести новых членов в БРИКС критика участниц саммита в сторону Запада «символизирует личное поражение Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Борреля».

    Также журналист отмечает, что главному дипломату ЕС следует «осознать ограниченность власти ЕС», припомнив слова Борреля о том, что «Европа – сад, а весь остальной мир как джунгли».

    Кроме того, публицист добавил, что давно ушло то время, когда «Европа могла отдавать приказы всему миру». Более того, в геополитических институтах Ханоя, Вьентьяна и Пномпеня ЕС воспринимается уже не как самостоятельный глобальный политический игрок, а как исполнитель интересов Белого дома.

    Шак заметил, что странам сообщества пора эмансипироваться от Штатов в области внешней и оборонной политики, чтобы соответствовать новым глобальным реалиям и расстановке сил.

    В заключение автор статьи подметил, что саммит объединения представляет собой «переломный момент» в мировой политике.

    «Когда многие западные СМИ все еще используют термины типа «встреча развивающихся стран», в ЮАР в эти дни творилась история», – резюмировал Шак.

    Напомним, в БРИКС решено принять Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Они войдут в состав блока с 1 января 2024 года.

    Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американская администрация не видит в БРИКС геополитического соперника.

    Коментарии (19)
    25 августа 2023, 00:01
    Взрывы прогремели в Одессе

    Взрывы произошли в Одессе, Кропивницком и Запорожье

    Взрывы прогремели в Одессе
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе, Кропивницком (Кировограде) а также в городе Запорожье, который удерживается украинскими войсками, прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    На подконтрольной вооруженным силам Украины части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Сообщалось о трех сериях взрывов в Запорожье. Кроме того, тревога объявлена в Николаевской области. В Кировоградской области воздушная тревога не объявлялась, передает ТАСС.

    Напомним, серия взрывов прозвучала в ночь на четверг в Днепропетровской области и городе Днепре. Позднее стало известно, что мощным взрывом в Днепре сильно повредило объект транспортной инфраструктуры.

    Коментарии (17)
    24 августа 2023, 20:07
    Путин рассказал, каким бизнесом занимался Пригожин в Африке

    Путин: В Африке Пригожин занимался нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями

    Путин рассказал, каким бизнесом занимался Пригожин в Африке
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным рассказал, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, самолет которого разбился в среду, только накануне вернулся из Африки.

    «Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране, и с результатом работал, но и за границей, в Африке в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями. Только вчера он, насколько мне стало известно, вернулся из Африки, встречался здесь с некоторыми официальными лицами», – сказал президент.

    Напомним, в среду в Тверской области упал самолет, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

    Президент выразил соболезнования семьям погибших в связи с авиакатастрофой в Тверской области, по его словам, первичные данные указывают на то, что в самолете были сотрудники группы «Вагнер».

    Коментарии (10)
    24 августа 2023, 21:28
    Зеленский потребовал ракеты для систем ПВО советского образца
    Зеленский потребовал ракеты для систем ПВО советского образца
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Советские системы противовоздушной обороны остаются действенными до сих пор, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Киевскому режиму требуются дополнительные ракеты для «несовременного, но все-таки действенного» советского оборудования, заявил Зеленский, передает ТАСС.

    По словам Зеленского, ВСУ обладают некоторым количеством систем ПВО, но наблюдается дефицит ракет к ним. Чтобы получить такие ракеты, необходимо вести работу со всеми государствами, у которых на складах осталось советское вооружение. Кроме того, он заявил, что Украине нужно получить современные системы ПВО, а также начать производить установки на Украине.

    Напомним, украинские власти регулярно призывают Запад предоставить Киеву системы ПВО.

    Коментарии (25)
    24 августа 2023, 23:00
    В США призвали поддержать «тотальную мобилизацию общества» на Украине

    Американский генерал Петреус и историк Каган заявили о «тотальной мобилизации всех слоев общества» на Украине

    В США призвали поддержать «тотальную мобилизацию общества» на Украине
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Антон Антонов

    Отставной американский генерал Дэвид Петреус и американский историк Фредерик Каган опубликовали статью, в которой заявили о «тотальной мобилизации всех слоев общества» на Украине.

    В статье в Washington Post признается, что «быстрого украинского прорыва и продвижения вперед, на которые многие надеялись, не произошло», а сообщения СМИ становятся «все более мрачными». Однако авторы статьи призывают «умерить пессимизм».

    Утверждается, что Украина пытается добиться эффекта, при котором обороняющаяся сторона после долгого сопротивления «внезапно сломается», а вооруженные силы Украины получат возможность «быстро продвинуться вперед». По версии Петреуса и Кагана, украинское наступление все еще «находится на начальной стадии» и «продлится еще не менее четырех месяцев».

    Указывается, что у ВСУ нет превосходства в воздухе и необходимого количества бронетанковых сил, а российские войска «подготовили мощную глубинную оборону» и «воюют гораздо лучше, чем ожидали многие аналитики». По словам Петреуса и Кагана, «Российская армия перешла к эластичной обороне, при которой войска сначала отступают, а затем контратакуют».

    Пытаясь доказать, что Киев добивается определенных успехов, они утверждают, что «Украина оказывает давление на своего противника», ожидая, когда «что-то сломается, и тогда она задействует свои резервы и нанесет удар». Предполагается, что «небольшой прорыв может дать относительно внезапные и быстрые успехи». Однако, как признаются в статье, «россияне явно адаптировались к реалиям этого этапа, и, хотя перед ними стоят серьезные задачи, было бы глупо списывать их со счетов».

    «Но было бы столь же глупо списывать со счетов это «летнее» контрнаступление – борьбу, которая, скорее всего, будет продолжаться всю осень и зиму. Украинцы знают, что они борются за свое выживание, и тотальная мобилизация всех слоев общества свидетельствует об их воле и решимости», – говорится в материале.

    Завершается статья призывом дать Украине больше вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, и самолеты F-16.

    Напомним, в западной прессе вышла серия публикаций с критикой украинского контрнаступления. Основное недовольство сводится к тому, что ВСУ разделили свои силы на южном и восточном направлениях, а не сформировали мощный ударный кулак вблизи Мелитополя и Бердянска. СМИ отмечают, что приближается осень. Если украинцы в ближайшие недели не прорвутся через российские оборонительные линии, то в дальнейшем грязь затруднит их продвижение. Более того, ударные силы ВСУ могут просто выдохнуться к середине или концу сентября, считает западная пресса.

    Коментарии (46)
    25 августа 2023, 03:50
    Стало известно о требовании Пригожина загружать на самолеты парашюты

    Пригожин в обязательном порядке требовал загружать на самолеты, которыми пользовался, парашюты

    Tекст: Антон Антонов

    Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в обязательном порядке требовал загружать на самолеты, которыми пользовался, парашюты, хотя пилоты не видели в этом смысла, пишут СМИ.

    Как сообщает «Московский комсомолец», Пригожин «удивлял экипаж своими решениями», например, парашютами на двух самолетах, которыми он пользовался. Указывается, что «это достаточно бессмысленная затея с точки зрения пилотов». «В случае катастрофы парашют на борту самолета бесполезен», – пишет издание. Однако, как сообщается, «требование Пригожина было удовлетворено», парашюты «загрузили на оба борта еще весной».

    Издание пишет, что пилоты очень внимательно осматривали самолет перед вылетом. После полета Пригожин требовал уничтожать списки пассажиров. Также в целях конспирации конечной точкой маршрута самолета мог быть указан, например, аэропорт Жуковский, а приземлялся он в Пулково.

    В июле Embraer был отправлен на ремонт, так как сломался турбохолодильник. Сообщается, что «новый агрегат поставили с опозданием – через 30 дней вместо ожидаемых 10». Задержка была вызвана в том числе санкциями. Новый турбохолодильник купили за 7 млн рублей. В это время самолет оставался на открытой площадке в Шереметьево, доступ к нему имели два инженера и технический директор фирмы «МНТ-авиа».

    Самолет был готов к взлету 20 августа, вылет планировался на 22 августа, но по неизвестной причине его перенесли на 17.30 мск 23 августа. Сначала ожидалось, что на борту будет три пассажира, в результате полетели семеро. Последней информацией о ходе полета было сообщение от бортпроводницы в 17.40 мск – «руление». Больше экипаж на связь не выходил.

    В среду в Тверской области разбился направлявшийся из Москвы в Петербург самолет. В числе пассажиров указан владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

    Коментарии (21)
    24 августа 2023, 18:44
    Мигрант на машине попытался задавить росгвардейца в Хабаровске

    Мигрант на машине пытался задавить правоохранителя в Хабаровске

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При задержании пытавшегося задавить правоохранителя на машине иностранца в Хабаровске силовики применили табельное оружие, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Инцидент произошел в четверг вечером, в соцсетях появилось видео, где слышны крики и звуки выстрелов, передает РИА «Новости».

    ЧП случилось в ходе рейда у автовокзала Хабаровска: выходец из среднеазиатских республик стал оказывать сопротивление правоохранителям. Он пытался уехать на машине и в процессе наехал на сотрудника правоохранительных органов, сообщил источник.


    По его словам, мужчина представлял угрозу окружающим людей, сотрудникам Росгвардии пришлось применить табельное оружие. В итоге нарушителя задержали.

    Следователям еще предстоит оценить правомерность применения оружия.

    Коментарии (31)
    24 августа 2023, 21:02
    Сальдо предложил соединить Херсонскую область с Крымом через Арабатскую стрелку

    Сальдо предложил Путину соединить Херсонскую область с Крымом через Арабатскую стрелку

    Сальдо предложил соединить Херсонскую область с Крымом через Арабатскую стрелку
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Херсонская область может быть соединена с Крымским полуостровом дорогой через Арабатскую стрелку, заявил врио главы региона Владимир Сальдо на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    По Арабатской стрелке можно провести дорогу, поскольку она все равно соединена с Крымом, сказал Сальдо на встрече с главой государства, передает ТАСС.

    Также он предложил возобновить паромную переправу Херсонской области с Турцией. В 2007 году она позволяла перевозить грузы из Скадовского порта до турецкого города Зонгулдак.

    «Паромная переправа работала, и более 1,2 тыс. судозаходов иностранных было», – сказал Сальдо Путину.

    Ранее Сальдо доложил президенту о ликвидации последствий наводнения после прорыва Каховской ГЭС.

    Коментарии (6)
    25 августа 2023, 10:35
    ФСБ обнаружила заказчиков поджогов объектов Минобороны, МВД и РЖД

    Специалисты ФСБ предостерегли россиян от вовлечения в диверсии под воздействием украинских спецслужб

    ФСБ обнаружила заказчиков поджогов объектов Минобороны, МВД и РЖД

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские спецслужбы привлекают к «быстрому заработку», которые в итоге оказываются диверсиями, россиянам следует остерегаться влияния украинских спецслужб, следует из разъяснения Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Согласно результатам проведенных расследований поджогов объектов Минобороны, МВД и инфраструктуры РЖД, напрямую к ЧП причастны украинские спецслужбы, которые ищут исполнителей, размещая объявления о «быстром заработке» в интернете, Telegram-каналах по поиску работы, онлайн-казино и сетевых магазинах по продаже наркотиков, передает ТАСС.

    Отмечается, что количество подобных объявлений резко выросло с начала спецоперации. В основном спецслужбы Украины проводят работу с молодежью, пожилыми людьми, радикалами, а также маргинальными слоями населения и людьми с психологическими заболеваниями, не обладающими базовыми юридическими знаниями.

    Известны самые популярные способы вовлечения россиян в противоправную деятельность. В частности, сотрудники украинских спецслужб звонят россиянам от имени сотрудников банков, Следственного комитета, МВД и ФСБ России и, используя технологии психологического воздействия, заставляют переводить значительные суммы денежных средств на якобы «безопасные счета». После чего под угрозой уголовного преследования могут заставить человека совершить поджог административного объекта якобы в целях оказания содействия правоохранителям в задержании «мошенников».

    «Российскими правоохранительными органами все поджоги раскрыты, в большинстве случаев действия исполнителей квалифицированы как террористический акт», – отметили в структуре.

    Отмечается, что установлен ряд поджигателей, совершивших преступления на территориях 12 регионов – в Удмуртии, Чувашии, Краснодарском, Пермском и Приморском краях, Амурской, Ивановской, Московской, Омской, Тюменской, Челябинской и Ярославской областях.

    Совершившие преступные действия осуждены по статьям о терроризме, диверсии и посягательстве на сотрудников правоохранительных органов и осуждены на сроки от восьми до 19 лет, а отдельные из них – с отбыванием части наказания от двух до четырех лет в тюрьме.

    В данный момент в судах рассматриваются еще 22 уголовных дела, и все преступники понесут заслуженное и суровое наказание.

    Эксперты ФСБ напоминают о том, что спецслужбы Украины ведут активную вербовочную работу, россиян призывают быть сознательными и бдительными.

    «Получение быстрого заработка за совершение преступления небольшой тяжести в реалии приводит к длительному сроку заключения», – подчеркнули в ФСБ.

    Также в российской спецслужбе напомнили, что реальные сотрудники банков, правоохранительных органов, государственных учреждений и ведомств никогда не звонят по мессенджерам и не пересылают фотографии своих документов.

    Ранее сообщалось, что в России наблюдается всплеск «мобильного» терроризма, когда телефонные мошенники не только выманивают деньги у россиян, но и провоцируют своих жертв на преступления, связанные с деятельностью украинских спецслужб.

    Напомним, инцидент с учительницей истории, которую телефонные мошенники убедили поджечь военкомат, произошел в городе Россошь. В результате попытки поджога обгорела дверь, распространения огня удалось избежать, никто не пострадал, помощь пожарных не потребовалась. Также военкомат пытались поджечь в Бердске Новосибирской области. Южный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии 16-летнего подростка из Красноярска за подготовку к поджогу военкомата в Ростове-на-Дону.

    Коментарии (24)
    24 августа 2023, 17:32
    Командир взвода рассказал Путину детали боя танка «Алеша»
    Командир взвода рассказал Путину детали боя танка «Алеша»
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Экипажу танка Т-80 «Алеша», разгромившему колонну бронетехники вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении, всегда доставались самые сложные участки фронта, рассказал командир танкового взвода Александр Леваков в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

    По его словам, экипаж получил срочную команду выдвинуться в район Новодаровки зачистить местность, танкисты не знали, что их там ожидает, и постоянно работали на свой страх и риск, передает ТАСС.

    «Командир нас ставил на самые жесткие участки, самые сложные участки доставались именно нам в плане того, что касается работы именно танковой техники», – сказал Леваков.

    Накануне Путин лично вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша».

    Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

    Ранее механик-водитель российского танка «Алеша» рассказал о подвиге своего экипажа, остановившего в одиночку колонну бронетехники ВСУ. Министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил к государственным наградам экипаж танка.

    Коментарии (4)
    24 августа 2023, 19:51
    Санду поздравила Украину с Днем независимости на фоне перевернутых флагов

    Президент Молдавии Санду поздравила Украину с Днем независимости на фоне перевернутых флагов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Молдавский президент Майя Санду высказала поздравления в адрес Украины по случаю Дня независимости страны на фоне перевернутых украинских флагов.

    Перед выступлением Санду детский хор исполнил песню «Червона калина», затем дети взяли приготовленные флаги Молдавии, Евросоюза и Украины, при этом украинские флаги были перевернуты, передает ТАСС.

    Санду заявила, что независимость – это когда граждане «могут сами определять свое будущее, когда у них есть свобода строить свою страну так, как они ее видят».

    По ее словам, граждане Украины «своим беспредельным мужеством и решительностью каждый день напоминают об этой истине».

    Коментарии (24)
    25 августа 2023, 08:00
    Трамп опубликовал тюремное фото

    Трамп опубликовал сделанное после ареста в тюрьме в штате Джорджия фото

    Трамп опубликовал тюремное фото
    @ Fulton County Sheriff's Office

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший президент США Дональд Трамп впервые с 2021 года опубликовал пост в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), показав свой тюремный магшот – сделанное после ареста фото.

    Опубликованное фото сопровождается надписями «вмешательство в выборы», «никогда не сдавайся», а также ссылкой на сайт Трампа, передает РИА «Новости».

    Напомним, Трамп, прибывший в тюрьму в городе Атланта, был арестован по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года в штате Джорджия. После непродолжительного ареста он покинул тюрьму.


    Коментарии (8)
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    Русофобия обрекла Финляндию на долгую зиму

    Премьер-министр Финляндии посетил с визитом Киев, где Владимир Зеленский выпрашивал у него истребители. Скорее всего, отдать придется, что для финнов означает углубление разрыва с Россией. Они переживают его труднее, чем другие народы ЕС, но власти призывают смириться: это надолго. Впрочем, еще есть надежда на 2025 год. Подробности

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    Что будет с ЧВК «Вагнер» без Пригожина

    Владимир Путин заверил, что расследование катастрофы с самолетом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина доведут до конца. Президент назвал Пригожина человеком сложной судьбы и отметил вклад «вагнеровцев» в борьбу с неонацизмом. В экспертной среде считают, что в самой ЧВК должны определиться со своим будущим в ближайшие пару месяцев. Какие варианты есть у «вагнеровцев»? Подробности

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    Русские старики заставили Латвию отступить

    Депортация тысяч русских стариков из Латвии как минимум откладывается – власти страны испугались крупного международного скандала. «Евросоюз нас просто затопчет за это», – заявляют в латвийском парламенте. Пенсионеров, по сути, хотели взять на измор, вплоть до лишения социальных выплат и даже жилья. Что будет с ними теперь? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Кого мы взяли в БРИКС

      На саммите БРИКС принято решение расширить организацию и принять в нее еще шесть государств – Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Причем именно тогда, когда приоритетом организации стал отказ от доллара. В чем сила и слабость этих стран с точки зрения интересов БРИКС?

    • США требуют от ВСУ сменить тактику

      Как пишет одна из главных газет США The New York Times, американское и натовское командование настойчиво советуют Киеву сменить тактику так называемого контрнаступления ВСУ, пока оно не провалилось окончательно. При этом украинцы их не особо слушают. Что происходит?

    • Зеленский выпросил истребители

      Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах и Дании, где торжественно объявил о том, что американские истребители F-16 у ВСУ все-таки будут – датчане и голландцы согласились отдать Киеву свои. Почему именно они согласились? И как это повлияет на СВО?

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