Путин подписал указ о присяге добровольцев перед госфлагом России

Tекст: Алина Власенко

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, речь идет об участниках добровольческих формирований и иных лицах, содействующих армии в выполнении ее задач и участвующих в специальной военной операции.

Также под действие нормы подпадают работники центра специального назначения «Охрана» Запорожской области и других аналогичных госпредприятий, создающихся в регионах в период военного положения.



Кроме того, присягу должны будут принимать граждане, привлекаемые к территориальной обороне.