Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.0 комментариев
Путин подписал указ о присяге добровольцев перед госфлагом России
Выполняющие военные задачи добровольцы должны будут принимать присягу перед государственным флагом России, следует из указа президента Владимира Путина.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, речь идет об участниках добровольческих формирований и иных лицах, содействующих армии в выполнении ее задач и участвующих в специальной военной операции.
Также под действие нормы подпадают работники центра специального назначения «Охрана» Запорожской области и других аналогичных госпредприятий, создающихся в регионах в период военного положения.
Кроме того, присягу должны будут принимать граждане, привлекаемые к территориальной обороне.