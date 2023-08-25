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Белорусские ракетчики отработали удары из «Искандера» ракетами в спецснаряжении
Оснащенное оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» подразделение ракетных войск Белоруссии отрабатывает задачи по нанесению ракетных ударов спецбоеприпасами, сообщила пресс-служба минобороны республики.
Согласно сообщению ведомства, на полигоне под Осиповичами проходят занятия подразделения ракетных войск ВС, оснащенных оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М» и тактическим ракетным комплексом «Точка», передает ТАСС. Там добавили, что в ходе занятий отрабатываются вопросы подготовки и ведения боевых действий ракетных войск, а также выполнение ракетных ударов в обычном и специальном снаряжениях.
Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что белорусская сторона занимается подготовкой существующих площадок для возможного размещения в республике стратегического ядерного оружия (ЯО).
Напомним, в начале апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВС Белоруссии получили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», способный использовать ракеты в ядерном исполнении.