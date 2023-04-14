В Белоруссии начали готовить площадки для возможного размещения стратегического ЯО

Хакеры установили личность пытающего пленных украинского «хирурга»

RT: Хакеры из группировки RaHDit установили личность пытающего российских военнопленных украинского «хирурга»

Хакеры из группировки RaHDit установили личность пытающего российских военнопленных украинского «хирурга», сообщил телеканал RT.

Украинским «хирургом», который рассказывал, что вырезает органы у российских военных, оказался 37-летний Андрей Дмитришин из села Дзвиняч Ивано-Франковской области Украины. Активисты из хакерской группировки RaHDit установили, что Дмитришин был участником так называемой (киевскими властями) АТО и в 2014–2015 годах служил в нацгвардии Украины, сообщил телеканал RT в своем Telegram-канале.

По имеющимся у телеканала сведениям, Дмитришин использует разные имена: в «Одноклассниках» он Иван Клищ, а на видео, которое разошлось по Сети, представился Владимиром, а не Андреем. В ролике он хвастается, что без обезболивающих удалял у российских солдат органы с целью последующей продажи на черном рынке.

Накануне «Общероссийский народный фронт» обратился в СК с просьбой завести дело против назвавшегося «хирургом» мужчины, который признался на видео в античеловеческих действиях против российских военных. В тот же день председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информации о возможном совершении преступлений в отношении находящихся в плену российских военнослужащих.