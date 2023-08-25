  • Военный эксперт сказал, как средства РЭБ Крыма подавили рой украинских беспилотников
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    Байдену нашли замену из числа черных женщин
    Эксперт объяснила необходимость новой дороги из Крыма в Херсонскую область
    МИД счел неприемлемыми рассуждения Байдена о крушении самолета Пригожина
    Расширение БРИКС назвали личным поражением Борреля и фон дер Ляйен
    Воевавший за ДНР и ЛНР лидер группы «Русич» задержан в Финляндии
    ФСБ обнаружила заказчиков поджогов объектов Минобороны, МВД и РЖД
    Вокруг Азовского моря решено построить дорожное кольцо
    Взрывы прогремели в Одессе
    Роскосмос задумался о повторении миссии на Южный полюс Луны
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Башар Асад умерит амбиции Эрдогана

    Сирийский вопрос наряду с зерновой сделкой и темой турецкого газового хаба может составить костяк переговорной позиции России в контексте обсуждаемого визита президента Путина в Анкару.

    0 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Зеленый переход не вытерпел военного положения

    Создается впечатление, что под соусом войны, которая очень плохо вяжется с зелеными фантазиями, эти фантазии было решено просто похерить. «Время трудное, русский варвар необычайно силен, так что разве когда-нибудь потом». Так ВПК не дает вовсе убить западное хозяйство.

    3 комментария
    Александр Носович Александр Носович У любого русофоба Прибалтики есть связи с Россией

    У транспортной фирмы мужа премьер-министра Эстонии Каи Каллас обнаружили логистические маршруты в Россию, с которой Каллас призывала весь мир разорвать отношения. Дело пахнет позорной отставкой.

    7 комментариев
    25 августа 2023, 13:17

    В Киеве задержали двух девушек за танцы на могиле воевавшего на стороне ВСУ отца

    МВД Украины сообщило о задержании в Киеве двух девушек за танцы на могиле воевавшего на стороне ВСУ отца

    Tекст: Антон Никитин

    В Киеве задержали двух девушек за танцы на могиле воевавшего на стороне ВСУ отца, погибшего в Харьковской области в боях за город Изюм, сообщило МВД Украины.

    Как заявили девушки, они танцевали возле могилы, потому что «знали отношение отца к культуре захоронения». Отмечается, что видео с танцами они выложили в социальных сетях и это вызвало волну недовольства со стороны украинских пользователей. Полиция возбудила уголовного дело по статье о надругательстве над могилами, передает RT.

    Напомним, в середине августа российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу отмечал, что военный ресурс Украины почти исчерпан.

    24 августа 2023, 21:28
    Зеленский потребовал ракеты для систем ПВО советского образца
    Зеленский потребовал ракеты для систем ПВО советского образца
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Советские системы противовоздушной обороны остаются действенными до сих пор, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Киевскому режиму требуются дополнительные ракеты для «несовременного, но все-таки действенного» советского оборудования, заявил Зеленский, передает ТАСС.

    По словам Зеленского, ВСУ обладают некоторым количеством систем ПВО, но наблюдается дефицит ракет к ним. Чтобы получить такие ракеты, необходимо вести работу со всеми государствами, у которых на складах осталось советское вооружение. Кроме того, он заявил, что Украине нужно получить современные системы ПВО, а также начать производить установки на Украине.

    Напомним, украинские власти регулярно призывают Запад предоставить Киеву системы ПВО.

    Коментарии (25)
    25 августа 2023, 00:01
    Взрывы прогремели в Одессе

    Взрывы произошли в Одессе, Кропивницком и Запорожье

    Взрывы прогремели в Одессе
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе, Кропивницком (Кировограде) а также в городе Запорожье, который удерживается украинскими войсками, прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.

    На подконтрольной вооруженным силам Украины части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Сообщалось о трех сериях взрывов в Запорожье. Кроме того, тревога объявлена в Николаевской области. В Кировоградской области воздушная тревога не объявлялась, передает ТАСС.

    Напомним, серия взрывов прозвучала в ночь на четверг в Днепропетровской области и городе Днепре. Позднее стало известно, что мощным взрывом в Днепре сильно повредило объект транспортной инфраструктуры.

    Коментарии (13)
    24 августа 2023, 23:00
    В США призвали поддержать «тотальную мобилизацию общества» на Украине

    Американский генерал Петреус и историк Каган заявили о «тотальной мобилизации всех слоев общества» на Украине

    В США призвали поддержать «тотальную мобилизацию общества» на Украине
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Антон Антонов

    Отставной американский генерал Дэвид Петреус и американский историк Фредерик Каган опубликовали статью, в которой заявили о «тотальной мобилизации всех слоев общества» на Украине.

    В статье в Washington Post признается, что «быстрого украинского прорыва и продвижения вперед, на которые многие надеялись, не произошло», а сообщения СМИ становятся «все более мрачными». Однако авторы статьи призывают «умерить пессимизм».

    Утверждается, что Украина пытается добиться эффекта, при котором обороняющаяся сторона после долгого сопротивления «внезапно сломается», а вооруженные силы Украины получат возможность «быстро продвинуться вперед». По версии Петреуса и Кагана, украинское наступление все еще «находится на начальной стадии» и «продлится еще не менее четырех месяцев».

    Указывается, что у ВСУ нет превосходства в воздухе и необходимого количества бронетанковых сил, а российские войска «подготовили мощную глубинную оборону» и «воюют гораздо лучше, чем ожидали многие аналитики». По словам Петреуса и Кагана, «Российская армия перешла к эластичной обороне, при которой войска сначала отступают, а затем контратакуют».

    Пытаясь доказать, что Киев добивается определенных успехов, они утверждают, что «Украина оказывает давление на своего противника», ожидая, когда «что-то сломается, и тогда она задействует свои резервы и нанесет удар». Предполагается, что «небольшой прорыв может дать относительно внезапные и быстрые успехи». Однако, как признаются в статье, «россияне явно адаптировались к реалиям этого этапа, и, хотя перед ними стоят серьезные задачи, было бы глупо списывать их со счетов».

    «Но было бы столь же глупо списывать со счетов это «летнее» контрнаступление – борьбу, которая, скорее всего, будет продолжаться всю осень и зиму. Украинцы знают, что они борются за свое выживание, и тотальная мобилизация всех слоев общества свидетельствует об их воле и решимости», – говорится в материале.

    Завершается статья призывом дать Украине больше вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, и самолеты F-16.

    Напомним, в западной прессе вышла серия публикаций с критикой украинского контрнаступления. Основное недовольство сводится к тому, что ВСУ разделили свои силы на южном и восточном направлениях, а не сформировали мощный ударный кулак вблизи Мелитополя и Бердянска. СМИ отмечают, что приближается осень. Если украинцы в ближайшие недели не прорвутся через российские оборонительные линии, то в дальнейшем грязь затруднит их продвижение. Более того, ударные силы ВСУ могут просто выдохнуться к середине или концу сентября, считает западная пресса.

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    24 августа 2023, 19:51
    Санду поздравила Украину с Днем независимости на фоне перевернутых флагов

    Президент Молдавии Санду поздравила Украину с Днем независимости на фоне перевернутых флагов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Молдавский президент Майя Санду высказала поздравления в адрес Украины по случаю Дня независимости страны на фоне перевернутых украинских флагов.

    Перед выступлением Санду детский хор исполнил песню «Червона калина», затем дети взяли приготовленные флаги Молдавии, Евросоюза и Украины, при этом украинские флаги были перевернуты, передает ТАСС.

    Санду заявила, что независимость – это когда граждане «могут сами определять свое будущее, когда у них есть свобода строить свою страну так, как они ее видят».

    По ее словам, граждане Украины «своим беспредельным мужеством и решительностью каждый день напоминают об этой истине».

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    25 августа 2023, 10:35
    ФСБ обнаружила заказчиков поджогов объектов Минобороны, МВД и РЖД

    Специалисты ФСБ предостерегли россиян от вовлечения в диверсии под воздействием украинских спецслужб

    ФСБ обнаружила заказчиков поджогов объектов Минобороны, МВД и РЖД

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские спецслужбы привлекают к «быстрому заработку», которые в итоге оказываются диверсиями, россиянам следует остерегаться влияния украинских спецслужб, следует из разъяснения Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Согласно результатам проведенных расследований поджогов объектов Минобороны, МВД и инфраструктуры РЖД, напрямую к ЧП причастны украинские спецслужбы, которые ищут исполнителей, размещая объявления о «быстром заработке» в интернете, Telegram-каналах по поиску работы, онлайн-казино и сетевых магазинах по продаже наркотиков, передает ТАСС.

    Отмечается, что количество подобных объявлений резко выросло с начала спецоперации. В основном спецслужбы Украины проводят работу с молодежью, пожилыми людьми, радикалами, а также маргинальными слоями населения и людьми с психологическими заболеваниями, не обладающими базовыми юридическими знаниями.

    Известны самые популярные способы вовлечения россиян в противоправную деятельность. В частности, сотрудники украинских спецслужб звонят россиянам от имени сотрудников банков, Следственного комитета, МВД и ФСБ России и, используя технологии психологического воздействия, заставляют переводить значительные суммы денежных средств на якобы «безопасные счета». После чего под угрозой уголовного преследования могут заставить человека совершить поджог административного объекта якобы в целях оказания содействия правоохранителям в задержании «мошенников».

    «Российскими правоохранительными органами все поджоги раскрыты, в большинстве случаев действия исполнителей квалифицированы как террористический акт», – отметили в структуре.

    Отмечается, что установлен ряд поджигателей, совершивших преступления на территориях 12 регионов – в Удмуртии, Чувашии, Краснодарском, Пермском и Приморском краях, Амурской, Ивановской, Московской, Омской, Тюменской, Челябинской и Ярославской областях.

    Совершившие преступные действия осуждены по статьям о терроризме, диверсии и посягательстве на сотрудников правоохранительных органов и осуждены на сроки от восьми до 19 лет, а отдельные из них – с отбыванием части наказания от двух до четырех лет в тюрьме.

    В данный момент в судах рассматриваются еще 22 уголовных дела, и все преступники понесут заслуженное и суровое наказание.

    Эксперты ФСБ напоминают о том, что спецслужбы Украины ведут активную вербовочную работу, россиян призывают быть сознательными и бдительными.

    «Получение быстрого заработка за совершение преступления небольшой тяжести в реалии приводит к длительному сроку заключения», – подчеркнули в ФСБ.

    Также в российской спецслужбе напомнили, что реальные сотрудники банков, правоохранительных органов, государственных учреждений и ведомств никогда не звонят по мессенджерам и не пересылают фотографии своих документов.

    Ранее сообщалось, что в России наблюдается всплеск «мобильного» терроризма, когда телефонные мошенники не только выманивают деньги у россиян, но и провоцируют своих жертв на преступления, связанные с деятельностью украинских спецслужб.

    Напомним, инцидент с учительницей истории, которую телефонные мошенники убедили поджечь военкомат, произошел в городе Россошь. В результате попытки поджога обгорела дверь, распространения огня удалось избежать, никто не пострадал, помощь пожарных не потребовалась. Также военкомат пытались поджечь в Бердске Новосибирской области. Южный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии 16-летнего подростка из Красноярска за подготовку к поджогу военкомата в Ростове-на-Дону.

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    24 августа 2023, 14:56
    Зеленский отверг причастность Украины к крушению самолета Пригожина
    Зеленский отверг причастность Украины к крушению самолета Пригожина
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что киевский режим не имеет отношения к крушению бизнес-джета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина под Тверью.

    «Мы не имеем к этому отношения», – сказал Зеленский, передает ТАСС.

    Напомним, в среду в Тверской области упал самолет, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

    По данным Flightradar, самолет несколько раз за 30 секунд набирал и терял высоту перед падением. Дело о крушении самолета будет вести следователь Иван Сибула, уже расследовавший ряд громких дел.

    Коментарии (47)
    25 августа 2023, 05:17
    Российские средства ПВО и РЭБ расправились с десятками беспилотников над Крымом

    Средствами ПВО и РЭБ уничтожено и подавлено 42 украинских беспилотника над Крымом

    Российские средства ПВО и РЭБ расправились с десятками беспилотников над Крымом
    @ NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотниками, над Крымом уничтожено и подавлено 42 БПЛА, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что российская ПВО обнаружила 42 беспилотных летательных аппарата. Средствами ПВО было уничтожено девять беспилотников. Остальные 33 были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели.

    Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что несколько беспилотников уничтожено над Черным морем в районе мыса Херсонес.

    Коментарии (15)
    24 августа 2023, 19:42
    Пушилин доложил Путину об обстановке на флангах Артемовска

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российским военным удалось стабилизировать ситуацию на флангах в Артемовске, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Наиболее горячими участками на Южно-Донецком направлении остаются рубеж Урожайное – Старомайорское, доложил глава региона президенту, передает ТАСС.

    ВСУ постоянно атакуют и пытаются закрепиться. Другой горячей точкой остается Артемовское направление. «По флангам <…>, я бы сказал свою такую осторожную оценку, что ситуация стабилизируется», – сказал Пушилин.

    Глава ДНР отметил, что в боях за Артемовск активное участие принимали бойцы ЧВК «Вагнер». «По поводу гибели Евгения Пригожина – для нас это болезненная тема, погибли еще и ребята-«вагнера». С тревогой и большим сопереживанием эту ситуацию восприняли. Но мы понимаем, что противник ни перед чем не останавливается», – сказал Пушилин.

    Ранее соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе с самолетом Пригожина выразил президент Путин.

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    25 августа 2023, 09:14
    Турецкий политик посоветовал Зеленскому забыть о Крыме

    Турецкий политик Сель посоветовал Зеленскому забыть о Крыме и бывших границах Украины

    Tекст: Алина Власенко

    Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о Крыме и восстановлении ранее существовавших границ страны, считает председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель.

    Сель в комментарии РИА «Новости» подчеркнул, что решение крымчан о воссоединении с Россией в 2014 году было «однозначным и ясным». По словам политика, Украина не сможет снова сделать Крым своей территорией, и Зеленскому нужно забыть о полуострове и восстановлении бывших границ Украины.

    Ранее Верховная рада приняла постановление, исключающее любые территориальные уступки в целях прекращения военных действий на Украине. В документе говорится, что восстановление территориальной целостности страны в пределах ее международно признанной госграницы, включая «деоккупацию» Крыма, является ключевым условием завершения конфликта.

    Тем временем СМИ сообщали, что киевский режим намерен получить от США крылатые ракеты JASSM, которые, как считают украинские власти, помогут вернуть контроль над Крымом.

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    25 августа 2023, 11:44
    ФСБ задержала в Крыму шестерых международных террористов

    ФСБ задержала в Крыму шестерых членов организации международных террористов «Хизб ут-Тахрир»*

    ФСБ задержала в Крыму шестерых международных террористов
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Федеральная служба безопасности России задержала в Крыму шестерых участников ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (деятельность запрещена в России), сообщают в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    По данным службы, при содействии Федеральной службы войск национальной гвардии в Крыму пресечена деятельность части международной террористической организации (МТО) «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России), которая состояла из шести человек, передает ТАСС.

    Уточняется, что задержанные вели антиконституционную деятельность, основанную на основе «всемирного халифата», участники ячейки скрытно распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию и вербовали в свои ряды крымских мусульман.

    По информации ФСБ, по местам жительства членов MТО обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов, средств связи, электронных носителей информации и крупная денежная сумма в иностранной валюте.

    Деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир* аль-Ислами» была вскрыта зимой того года, ее работа координировалась с украинской территории.

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    25 августа 2023, 01:40
    Украина попыталась атаковать территорию России ракетой С-200

    Минобороны России сообщило о перехвате украинской ракеты С-200 над Калужской областью

    Украина попыталась атаковать территорию России ракетой С-200
    @ Музей войск ПВО/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории России ракетой доработанного комплекса ПВО С-200, сообщило российское Минобороны.

    Российская ПВО уничтожила ракету над территорией Калужской области, сообщает ведомство в Telegram.

    Напомним, в августе киевский режим уже пытался атаковать Крыма зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант.

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    25 августа 2023, 12:25
    При боях за Работино в Запорожской области сбит истребитель ВВС Украины
    При боях за Работино в Запорожской области сбит истребитель ВВС Украины
    @ David Tanecek/Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные сбили истребитель ВСУ в Запорожской области при боях за поселок Работино, сообщает глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, при боях за Работино сбит истребитель Украины, уничтожена вражеская бронетехника, которая сейчас горит как в самом поселке, так и на подступах к нему, передает РИА «Новости».

    Также отмечается, что истребители, которые ВСУ задействовали для ударов на фронте, базируются на аэродромах в Днепропетровской области.

    Во вторник Минобороны России показало видео работы российского истребителя против американского быстроходного военного катера Willard Sea Force с десантом вооруженных сил Украины (ВСУ). Цель была поражена из пушки истребителя.

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    24 августа 2023, 17:48
    Пресечена попытка десанта ВСУ высадиться на левом берегу Днепра

    Сальдо: Уничтожены две лодки с пытавшимися высадиться на левом берегу Днепра боевиками

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные попытались провести высадку на левом берегу Днепра, но попытку пресекли, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    ВСУ, вероятно, задумали создать «медийную перемогу», две лодки с боевиками вышли с правого берега, но их сразу зафиксировала российская разведка, сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.

    Артиллерия потопила одну лодку на середине переправы, вторую подпустили поближе и также потопили. Пятеро украинских военных утонули, «трое все же доплыли в виде трупов», добавил врио главы региона.

    Сальдо уточнил, что они намеревались высадиться между городом Голая Пристань и поселком Кардашинка. Это могли быть так называемые силы специальных операций, об этом говорит их «богатая экипировка».

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    25 августа 2023, 05:01
    Российское посольство объяснило санкции США против «Артека»

    Российское посольство назвало санкции США против «Артека» стремлением «отыграться на самых беззащитных»

    Tекст: Антон Антонов

    Санкции США против Международного детского центра «Артек» стали попыткой Вашингтона отыграться на самых беззащитных, заявило российское посольство в США.

    «На тех, чьи родительские дома более девяти лет жестоко обстреливались неонацистами, которых старательно взращивал коллективный Запад», – заявило посольство в Telegram.

    Комментируя «очередной всплеск санкционной активности» Белого дома «в привязке ко дню независимости Украины», посольство отметило, что США пытаются изобразить себя «в числе главных поборников законных интересов детей», но такие претензии «не обоснованы ни де-юре, ни де-факто».

    Посольство указало, что США так и не ратифицировали Конвенцию ООН о правах ребенка. «Показушную озабоченность» США ситуацией в зоне специальной военной операции российские дипломаты объяснили тем, что Украину Вашингтон считает «одним из основных источников международного усыновления детей».

    Россия призвала США отказаться от «циничного использования детской проблематики для сведения геополитических счетов» и «критично взглянуть на действия» самого Вашингтона, например, отправку Украине «тяжелых вооружений, от которых в т.ч. числе гибнут дети, разрушаются объекты гражданской инфраструктуры: детские сады, школы, больницы».

    Напомним, американские власти объявили о введении рестрикций в отношении детского центра «Артек» в Крыму.

    Коментарии (2)
    24 августа 2023, 14:38
    Байден ввел новые санкции против России

    Байден в День независимости Украины ввел новые санкции против России

    Tекст: Алина Власенко

    Президент США Джо Байден в день независимости Украины объявил о введении новых ограничений в отношении Москвы.

    По словам Байдена, новыми санкциями он хочет привлечь к ответственности «виновных в принудительной депортации» и потребовать воссоединения украинских детей с их семьями. При этом подробности санкций не приводятся, передает ТАСС.

    Одновременно Байден поздравил Украину с Днем независимости и заявил, что США и дальше будут поддерживать Киев.

    Украина неоднократно обвиняла Россию в похищении детей и вывозе их в свои субъекты. При этом президент Владимир Путин не раз отмечал, что российская сторона легально вывозила детей с украинской территории и никогда не была против их воссоединения с семьями.

    В то же время в Кремле подчеркивали, что российская сторона отвергает обвинения в нарушении прав детей в зоне СВО, военнослужащие ВС России спасают детей, рискуя своими жизнями.

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      Как пишет одна из главных газет США The New York Times, американское и натовское командование настойчиво советуют Киеву сменить тактику так называемого контрнаступления ВСУ, пока оно не провалилось окончательно. При этом украинцы их не особо слушают. Что происходит?

    • Зеленский выпросил истребители

      Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах и Дании, где торжественно объявил о том, что американские истребители F-16 у ВСУ все-таки будут – датчане и голландцы согласились отдать Киеву свои. Почему именно они согласились? И как это повлияет на СВО?

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