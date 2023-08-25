Володин: Санкции против России бумерангом ударили по инициаторам

Володин: Санкции против России бумерангом ударили по их инициаторам

Tекст: Алина Власенко

Володин напомнил в Telegram, что десять лет назад Вашингтон и Брюссель начали незаконно вводить санкции против России. Однако за это время «санкции бумерангом ударили по их инициаторам», пишет Володин.



Так, Россия стала самой крупной европейской экономикой и вошла в пятерку мировых лидеров по объему ВВП. В то же время «США утратили экономическое лидерство, но еще больше пострадали европейские государства. Германия выпала из первой пятерки экономик мира, Франция и Британия опустились на девятое и 10 места соответственно. Украина в 2012 году была на 38 месте. Сегодня упала на 50 место», – отмечает спикер Госдумы.

«Вызовы сделали нас сильнее. Но многое еще предстоит», – написал Володин, напомнив слова президента Владимира Путина о том, что России необходима проактивная экономика. «Для ее построения требуется поддерживать отечественного производителя, укреплять технологический суверенитет, создавать новые современные индустриальные мощности и отрасли передовых технологий», – указала спикер Госдумы.

Он также заявил о важности построения эффективного диалога с представителями делового сообщества и анонсировал проведение в октябре больших парламентских слушаний по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

Ранее Всемирный банк выпустил рейтинг стран за 2022 год по ВВП по паритету покупательной способности. Китай в нем занял второе место, уступив США. Россия оказалась на пятом месте.