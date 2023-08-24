Власти США, Британии и Японии отреагировали на крушение самолета Пригожина

Tекст: Ольга Никитина

Так, Байден, слова которого приводит пресс-пул Белого дома, признался, что точно не знает, что именно произошло, но сказал при этом, что «не удивлен». Говоря о причинах авиакатастрофы, президент США сказал, что не располагает точными данными, и добавил, что до появления сообщений о крушении самолета «полтора часа тренировался», передает ТАСС.

Представитель Госдепартамента США заявил, что в ведомстве видели сообщения о крушении самолета Пригожина. «Если они подтвердятся, никто не будет удивлен», – сказал он, не дав никаких пояснений этим словам.

В заявлении МИД Соединенного Королевства говорится, что Лондон «отслеживает ситуацию тщательным образом», сообщает телеканал Sky News.

Японский премьер Фумио Кисида со своей стороны заявил, что правительство страны будет внимательно следить за развитием ситуации в России после крушения самолета Пригожина, передает Kyodo.

Напомним, на месте крушения самолета Embraer под Тверью обнаружены останки всех десяти человек – семи пассажиров и троих членов экипажа. Среди пассажиров значатся Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.