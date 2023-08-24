  • Обломок самолета Пригожина нашли в 2 км от места крушения
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    Андрей Полонский Андрей Полонский На чем мы будем строить мир с Украиной

    При любом положении дел замирение нынешних участников конфликта чрезвычайно трудно, но неизбежно. Разрыв прошел так глубоко и больно, что пока непонятно, сколько на такое замирение должно уйти времени.

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    Мария Захарова Мария Захарова Стоило России выйти из «зерновой сделки» – и началось

    Жозеп Боррель обещал всему миру продовольственный кризис, а главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринш обещал рост цен на зерновые до 15%. Но в реальности ситуация после выхода России из зерновой сделки выглядит иначе.

    16 комментариев
    24 августа 2023, 06:06

    Власти США, Британии и Японии отреагировали на крушение самолета Пригожина

    Tекст: Ольга Никитина

    Сообщение о крушении в Тверской области бизнес-джета Embraer, на борту которого находился Евгений Пригожин, прокомментировали президент США Джо Байден, Госдеп США, МИД Британии и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

    Так, Байден, слова которого приводит пресс-пул Белого дома, признался, что точно не знает, что именно произошло, но сказал при этом, что «не удивлен». Говоря о причинах авиакатастрофы, президент США сказал, что не располагает точными данными, и добавил, что до появления сообщений о крушении самолета «полтора часа тренировался», передает ТАСС.

    Представитель Госдепартамента США заявил, что в ведомстве видели сообщения о крушении самолета Пригожина. «Если они подтвердятся, никто не будет удивлен», – сказал он, не дав никаких пояснений этим словам.

    В заявлении МИД Соединенного Королевства говорится, что Лондон «отслеживает ситуацию тщательным образом», сообщает телеканал Sky News.

    Японский премьер Фумио Кисида со своей стороны заявил, что правительство страны будет внимательно следить за развитием ситуации в России после крушения самолета Пригожина, передает Kyodo.

    Напомним, на месте крушения самолета Embraer под Тверью обнаружены останки всех десяти человек – семи пассажиров и троих членов экипажа. Среди пассажиров значатся Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

    23 августа 2023, 23:09
    Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
    Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
    @ Люба Островская/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Росавиация со ссылкой на данные авиакомпании опубликовала имена всех пассажиров бизнес-джета Embraer Legacy 600, потерпевшего крушение в Тверской области. Среди них значатся Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

    Список из семи пассажиров и троих членов экипажа опубликован в Telegram-канале Росавиации.

    Так, на борту находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy.

    И члены экипажа: командир Levshin Aleksei, второй пилот Karimov Rustam, бортпроводник Raspopova Kristina.

    Отмечается, что полет выполнялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.

    Напомним, в среду в Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино упал бизнес-джет Embraer Legacy 600, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли.

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    23 августа 2023, 21:10
    На месте падения самолета в Тверской области обнаружены тела восьми погибших

    На месте падения частного самолета в Тверской области обнаружены тела восьми погибших

    На месте падения самолета в Тверской области обнаружены тела восьми погибших

    Tекст: Ольга Иванова

    Тела восьми погибших обнаружены на месте падения частного самолета в Тверской области, сообщил представитель экстренных служб.

    Он добавил, что поисково-спасательные работы на месте катастрофы самолета около деревни Круженкино продолжаются, передает РИА «Новости».

    Ранее в Росавиации сообщили, что в самолете, разбившемся в Тверской области, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Сообщалось, что частный бизнес-джет Embraer разбился в Тверской области, он летел из Москвы в Санкт-Петербург, все находившиеся на борту десять человек погибли.

    Коментарии (55)
    24 августа 2023, 02:19
    Стало известно о единственной девушке на борту разбившегося самолета Пригожина

    «МК»: Единственной девушкой на борту разбившегося самолета Пригожина была стюардесса Распопова

    Tекст: Ольга Никитина

    На борту бизнес-джета Embraer Legacy 600, потерпевшего крушение в Тверской области, находилась одна девушка – стюардесса Кристина Распопова.

    39-летняя Кристина Распопова раньше жила в Москве, но, устроившись в «МНТ Аэро», переехала в Санкт-Петербург, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на данные Telegram-каналов.

    За несколько часов до вылета Распопова, как сообщается, рассказала родным, что их рейс задерживается.

    Ранее Росавиация со ссылкой на данные авиакомпании опубликовала имена семи пассажиров и троих членов экипажабизнес-джета Embraer Legacy 600, потерпевшего крушение в Тверской области. Среди пассажиров значатся Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

    Коментарии (0)
    23 августа 2023, 10:14
    США обвинили Россию в попытке нарушить работу Starlink на Украине
    США обвинили Россию в попытке нарушить работу Starlink на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен выразил мнение, что российские военные якобы пытаются помешать нормальной работе системы спутниковой связи Starlink на Украине.

    Салтцмен в интервью газете The Washington Post заявил, что Вашингтон намерен вывести на низкую околоземную орбиту около 1 тыс. спутников для деятельности американских военных. Однако, добавил генерал, в этом случае возрастает риск ущерба для спутников.

    Так, отметил Салтцмен, США уже «видят такой эффект с группировкой спутников Starlink на Украине». По его мнению, российские силы пытаются глушить их, пишет телеканал 360.

    Ранее СМИ сообщали, что Пентагон поддерживал использование украинскими военными терминалов Starlink, а глава SpaceX Илон Маск «беспокоился о том, что его технологии используются в военных целях».

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    24 августа 2023, 02:29
    На месте крушения самолета под Тверью обнаружены останки всех десяти человек

    «Интерфакс»: Обнаружены останки всех десяти человек на месте крушения самолета в Тверской области

    На месте крушения самолета под Тверью обнаружены останки всех десяти человек
    @ FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Обнаружены останки всех пассажиров и членов экипажа бизнес-джета Embraer Legacy 600, потерпевшего крушение в Тверской области, сообщили в экстренных службах.

    Были найдены тела всех десяти человек, сообщает Telegram-канал «Интерфакса».

    Поисковая операция завершена.

    Ранее Росавиация опубликовала имена десяти человек – семи пассажиров и троих членов экипажа, которые находились на борту бизнес-джета Embraer Legacy 600, потерпевшего крушение в Тверской области.

    Среди пассажиров значатся Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, а также Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матюсеев и три члена экипажа: командир воздушного судна Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов, бортпроводник Кристина Распопова.

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    24 августа 2023, 05:14
    Обломок самолета Пригожина нашли в 2 км от места крушения

    Один из фрагментов самолета Пригожина нашли в 2 км от места крушения

    Tекст: Ольга Никитина

    Один из фрагментов потерпевшего крушение в Тверской области, бизнес-джета Embraer Legacy 600, на котором летел Евгений Пригожин, обнаружили на въезде в поселок Куженкино примерно в 2 км от места авиакатастрофы.

    Место падения обломка оцеплено полицией, там работают спецслужбы, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что на месте крушения самолета под Тверью обнаружены останки всех десяти человек – семи пассажиров и троих членов экипажа. Среди пассажиров значатся Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

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    23 августа 2023, 20:54
    США предъявили россиянину обвинения в отмывании 1 млрд долларов

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США обвинили россиянина Романа Семенова в отмывании более 1 млрд долларов, в том числе для хакеров из КНДР, сообщило министерство юстиции США.

    Минюст отмечает, что Семенов является предполагаемым создателем и оператором криптовалютного миксера Tornado Cash. Он находится на свободе, а его подельник Роман Сторм арестован в штате Вашингтон, передает РИА «Новости».

    Tornado Cash «обеспечил транзакции по отмыванию более одного миллиарда долларов и отмыл сотни миллионы долларов для Lazarus Group – подсанкционной северокорейской киберкриминальной организации».

    И россиянину, и американцу предъявлены обвинения в заговоре с целью отмывания денег, нарушения санкций и ведения нелицензированной деятельности по переводу денежных средств. За первые две статьи им грозит до 20 лет тюрьмы.

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    23 августа 2023, 12:21
    В США призвали отменить помощь Украине в размере 24 млрд долларов

    Американский аналитик Робертс призвал отменить помощь Украине в размере 24 млрд долларов

    Tекст: Александра Юдина

    Экономика Соединенных Штатов не может себе позволить выделение нового пакета финансовой помощи Киеву в размере 24 млрд долларов, выразил мнение президент исследовательского института США «Фонд «Наследие» Кевин Робертс.

    По его словам, американская экономика в данный момент гораздо слабее, чем раньше, США просто не могут себе позволить тот же уровень поддержки Киева, передает RT со ссылкой на телеканал Fox News.

    «Я категорически против нового пакета финансовой помощи на сумму 24 млрд долларов», – подчеркнул аналитик.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что если США прекратят финансирование, то Украина исчезнет за пару недель, потому что полностью зависит от Вашингтона.

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    23 августа 2023, 22:31
    Тела семи человек извлекли на месте крушения самолета под Тверью

    Диспетчерская служба: Тела семи человек извлекли на месте крушения самолета под Тверью

    Tекст: Ольга Никитина

    Из-под обломков самолета, потерпевшего крушение в Тверской области, спасатели извлекли тела семи погибших.

    Об этом ТАСС сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Бологовского округа.

    Ранее сообщалось об обнаружении тел восьми погибших. Всего при крушении погибли десять человек. В Росавиации сообщили, что одним из пассажиров разбившегося бизнес-джета Embraer значился Евгений Пригожин. По факту крушения завели уголовное дело.

    Коментарии (7)
    23 августа 2023, 21:54
    СК завел дело о нарушении безопасности полетов после катастрофы под Тверью

    Tекст: Ольга Иванова

    Следственный комитет России завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

    В Telegram-канале СК сообщается, что на место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.

    Ранее в Росавиации сообщили, что в самолете, разбившемся в Тверской области, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Сообщалось, что частный бизнес-джет Embraer разбился в Тверской области, он летел из Москвы в Санкт-Петербург, все находившиеся на борту десять человек погибли.

    Коментарии (7)
    23 августа 2023, 20:28
    Губернатор взял на контроль ЧП с катастрофой самолета в Тверской области

    Губернатор Руденя взял на контроль происшествие с катастрофой самолета в Тверской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на личный контроль происшествие с катастрофой самолета в Бологовском районе Тверской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

    В сообщении указывается, что в районе села Куженкино Бологовского округа произошло крушение гражданского воздушного судна, семеро пассажиров и трое членов экипажа погибли, передает ТАСС.

    По данным пресс-службы, на месте работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС. «Устанавливаются детали происшествия, количество погибших в результате крушения гражданского судна уточняется», – добавили в облправительстве. Село Куженкино находится в 16 км от города Бологое и в 170 км от Твери. Местность на данной территории преимущественно лесистая.

    Ранее в Росавиации сообщили, что в самолете, разбившемся в Тверской области, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Сообщалось, что частный бизнес-джет Embraer разбился в Тверской области, он летел из Москвы в Санкт-Петербург, все находившиеся на борту десять человек погибли.

    Коментарии (7)
    23 августа 2023, 12:06
    Российскому игроку греческого ФК не выдали визу для игры в Британии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российскому футболисту греческого клуба ПАОК Магомеду Оздоеву не выдали визу для игры на британской территории в матче Лиги конференций против «Хартса», сообщают греческие СМИ.

    Игра пройдет в Шотландии 24 августа, Оздоев оказался единственным, у кого возникли проблемы с визой, передает «Интерфакс» со ссылкой на греческий портал Sport24.

    Оздоев вышел из «Зенита» в 2022 году, в августе 2023 года он стал играть за ПАОК.

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    23 августа 2023, 13:01
    В Белом доме признали зависимость Запада от российского ядерного топлива

    В Белом доме признали зависимость западных стран от российского ядерного топлива

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты и другие страны западной стороны пертерпевают издержки в связи с сильной зависимостью от ядерного топлива из России, сообщил советник Белого дома по ядерным вопросам Пранаи Вадди.

    По его словам, в Белом доме не просто признают значимость российского топлива, но и разрабатывают план по выходу из сложившейся ситуации, в частности, планируется увеличить  производство обогащенного урана, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Как отметила директор американского подразделения компании Urenco Карен Фили, в данный момент обсуждается возможность увеличения производства обогащенного урана на заводе в штате Нью-Мексико.

    «Предприятие обеспечивает около трети потребности США в обогащенном уране и планирует увеличить свое производство на 15% к 2027 году», – указано в сообщении.

    По словам Фили, США таким образом планируют выйти из зависимости от «Росатома», однако пока неизвестно, какую сумму необходимо будет вливать для осуществления этих планов.

    Также издание добавляет слова исполнительного директора корпорации Centrus Energy Дэна Поунмана о том, что «нероссийского обогащения недостаточно, чтобы питать мировые реакторы».

    Так, в данный момент порядка половины мировых поставок приходится на Россию, а это является весьма «неудобной реальностью для лидеров США и Европы».

    «Если западные страны потерпят неудачу в попытке восстановить сектор, скорее всего, им «придется начать отключать реакторы из-за отсутствия альтернативных поставок», – подчеркнул он, заметив, что большинству энергокомпаний запасов топлива хватит только на 18 месяцев.

    Тем временем Россия последовательно наращивает поставки топлива, продуктов и удобрений в страны Глобального Юга.

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    23 августа 2023, 22:53
    Ракета КНДР пролетела над Японией в сторону Тихого океана

    Tекст: Ольга Никитина

    КНДР в ночь на четверг запустила ракету, предположительно, со своим первым разведывательным спутником. В японской префектуре Окинава объявлялась тревога, жителей призывали укрыться в зданиях или под землей на случай падения обломков ракеты.

    Как сообщила береговая охрана Японии, спустя примерно 15 минут запуска оповещение об эвакуации отменили. Ракета миновала воздушное пространство Японии над Окинавой, пролетев в сторону Тихого океана, передает ТАСС.

    Японская сторона сообщает, что попыток сбить ракету при помощи систем ПВО, приведенных в боевую готовность, не предпринималось.

    По информации телеканала NHK, данных об ущербе в результате падения обломков после пуска ракеты КНДР в полицию Окинавы не поступало.

    В японском управлении безопасности на море добавили, что пуск не повлиял на полеты самолетов и движение морского транспорта.

    КНДР ранее уведомила Японию о планах запуска искусственного спутника в период с 24 по 31 августа.

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    24 августа 2023, 04:28
    Захарова заявила о провале козней Запада против саммита БРИКС

    Tекст: Ольга Никитина

    Вашингтон и Лондон многие месяцы вели интриги против саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР), однако никакие козни Запада не сработали, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале отметила, что американская и британская стороны «что только ни изобретали», чтобы сорвать саммит. Пытался «вклиниться», что-то «перебуровить» и Елисейский дворец, отметила представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Однако в итоге странам «с реальной экономикой, не с дутыми валютами, с трудолюбивыми людьми, которые создают реальный продукт», все-таки удалось собраться и обсудить, как сохранить планету от очередных махинаций, передает ТАСС слова Захаровой.

    В «копилку мирового отрезвления» насчет Запада, по мнению дипломата, стала позиция, которую эти страны заняли в отношении зерновой сделки. Авантюра США и ЕС с «лозунгом «поможем беднейшим странам, в первую очередь Африке», в результате обернулась очередным обогащением западных компаний, что позволило разным странам на различных континентах переосмыслить события последних полутора лет, заключила Захарова.

    Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала об итогах саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

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