На месте падения самолета в Тверской области обнаружены тела восьми погибших

Володин: Власти Польши разыгрывают карту внешней угрозы

Володин: Власти Польши разыгрывают карту внешней угрозы для спасения рейтинга

Tекст: Алина Власенко

Володин напомнил, что в октябре в Польше пройдут парламентские выборы, но проамериканские настроения и политика в отношении Киева президента Анджея Дуды негативно сказалась на рейтингах партии власти «Право и справедливость» – за нее готовы проголосовать всего 33% поляков.



По словам спикера Госдумы, для спасения своего рейтинга Варшава заявила о наличии якобы внешней угрозы со стороны Белоруссии. «В этой связи возникает вопрос: думают ли они о Польше и последствиях предпринимаемых шагов по наращиванию напряжения на границе Белоруссии?» – пишет Володин в Telegram.

Спикер Госдумы также пришел к выводу, что «сумасшедшие у власти – самая большая проблема сегодняшней Польши».

Напомним, Польша решила нарастить армию на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек. Министерство национальной обороны Польши создает военный городок для частей новой пехотной дивизии, которые к концу осени будут служить в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией.