Эксперты из Сибири обсудили лучшие региональные практики по мониторингу выборов

В этом году в Единый день голосования в Новосибирской области пройдут выборы губернатора и ряд муниципальных кампаний. Избиратели региона смогут проголосовать на выборах через систему дистанционного электронного голосования. По данным облизбиркома, по состоянию на 22 августа, поступило 33 096 заявок на применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

В Омской области пройдут выборы губернатора, довыборы депутата Законодательного собрания региона и муниципальные кампании. В Кемеровской области – Кузбассе также изберут губернатора, депутатов ЗСО и депутатов в органы местного самоуправления. В ХМАО-Югре назначены выборы глав сельских и городских поселений, депутатов в муниципальных образованиях. В Алтайском крае состоятся выборы ВДЛ, глав и депутатов в МО, говорится в сообщении на сайте Ассоциации НОМ.

Представитель областной общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Владимир Панарин констатировал, что на сегодняшний день люди старшего поколения в своем большинстве опасаются технических сложностей ДЭГ, и голосование на традиционном участке для них – праздник, где они могут встретить своих знакомых. Александр Точенов в свою очередь отметил, что ДЭГ – лишь альтернативная форма голосования, каждый из избирателей обладает правом сделать выбор в удобной для него форме.

В Новосибирской области подготовка общественных наблюдателей проводится во всех муниципальных районах области. В этой работе участвуют эксперты общественного штаба по наблюдению за выборами, сообщила его руководитель Галина Гриднева. «Общественный штаб в нашем регионе – постоянно действующая площадка, на которую мы приглашаем и политические партии. В этом году мы будем внимательно наблюдать и за электронным голосованием: представитель Общественной палаты Новосибирской области вошел в состав ТИК ДЭГ», – напомнила она. Гриднева сообщила, что в дни голосования в регионе будет организована работа Центра видеонаблюдения.



О площадке ЦОНа как эффективном инструменте реагирования на проблемные ситуации рассказал руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Алтайском крае, заведующий кафедрой частного права Алтайского филиала РАНХиГС Алексей Чесноков. «Центр видеонаблюдения в Алтайском крае, который будет организован на выборах в сентябре, позволяет максимально оперативно выявлять и проверять проблемные ситуации, давать правовую оценку до распространения фейков», – отметил он. К работе общественного штаба, Центра видеонаблюдения, добавил Чесноков, в регионе привлекаются преподаватели высших учебных заведений, а также и сами студенты.

В Кемеровской области – Кузбассе члены общественного штаба обсуждают выборы на площадке Экспертного клуба и ведущих СМИ, рассказывают о возможностях наблюдения в вузах и школах. «В стенах КемГУ мы проведем лекции для студентов об истории избирательной системы, эволюции общественного наблюдения и его возможностях сегодня, а также о новых формах голосования», – сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Кемеровской области Владислав Овчинников.

