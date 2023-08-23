Политолог объяснила важность расследования преступлений немецко-фашистских захватчиков в годы ВОВ

Ранее в Волгоградском областном суде прошло итоговое судебное заседание о признании геноцидом советского народа преступлений немецко-фашистских захватчиков в годы ВОВ на территории Сталинградской области.

«Скептики негодуют: зачем в очередной раз тратить время, пересматривать дела давно минувших лет, учитывая, что, на первый взгляд, в рамках Нюрнберга все виновные уже понесли справедливое наказание. Действительно, восстановление исторической справедливости всегда было трудоемким процессом. Он также осложнен текущей политической повесткой, конфликтом интересов различных групп, возможностью исказить исторические факты и найти различные трактовки событиям ввиду сложностей подтверждения», – сказала Ширинкина.

Эксперт объяснила, почему современная Россия уделяет так много внимания это проблеме.

«Во-первых, в рамках Нюрнбергского процесса невозможно было рассмотреть и дать оценку абсолютно всем деяниям немецко-фашистских захватчиков против человечества, не говоря уже о локальных прецедентах. Но это нисколько не умаляет ужаса и боли, которые они принесли огромному количеству наших соотечественников, и именно поэтому наша обязанность – защитить и отстоять их память, как когда-то они защитили и отстояли наше право на жизнь», – пояснила политолог.

Во-вторых, по словам Ширинкиной, современные технологии позволяют выявлять ранее неизвестные факты и дать однозначное юридическое заключение теми или иным действиям гитлеровцев.

«В-третьих, и это, наверное, самое важное: восстановление исторической справедливости является четким сигналом о том, что Россия не намерена мириться с ущемлением ее интересов, с нарушениями и злодеяниями в ее сторону, от кого бы и когда бы они ни исходили», – заключила эксперт.

