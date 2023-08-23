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В Грузии раскритиковали слова Медведева об Абхазии и Южной Осетии
Заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о возможности присоединения Абхазии и Южной Осетии к РФ являются неприемлемыми, так как противоречат принципам территориальной целостности Грузии, заявил зампредседателя правящей фракции «Грузинская мечта» парламента Грузии Рати Ионатамишвили.
Он подчеркнул, что любое заявление, противоречащее территориальной целостности Грузии, является категорически неприемлемым, передает ТАСС.
Ионатамишвили добавил, что Грузия «мирным путем вернем наших людей и территории».
Кроме того, заявления Медведева также назвал нелегитимными глава парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе.
Напомним, Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году, после этого Грузия разорвала дипломатические отношения с Москвой.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что в ночь на 8 августа 2008 года в нарушение международных договоренностей Грузия совершила нападение на Южную Осетию, Москва внесла свой вклад в урегулирование конфликта.