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Слуцкий: Курская битва изменила ход истории
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе поездки в Абакан посетил Мемориальный комплекс памяти погибших на горе Самохвал, он заявил, что 80 лет назад Курская битва изменила ход самой кровопролитной войны в истории человечества.
«Преемственность поколений, связь времен и наши незыблемые традиции – вот о чем думаешь, находясь здесь. Сегодня 80 лет Курской битве, которая вслед за Сталинградом изменила ход самой кровопролитной войны в истории человечества. Наши отцы и деды отдали свои жизни за освобождение планеты от нацизма», – сказал Слуцкий.
По его словам, то же самое происходит сегодня на полях специальной военной операции.
Он подчеркнул, что каждый ощущает сопричастность «главной великой цели», вне зависимости от возраста и религии, политической партии или места проживания. Главнейшим для россиян остается победа.
«Только вместе, плечом к плечу, как призвала ЛДПР, мы становимся сплоченными для того, чтобы победить в решающей схватке с нацизмом в истории человечества», – добавил он.
Председатель партии указал, что Россия переживает момент истины в своей новейшей истории.
«Неслучайно мы сегодня здесь. Хочу отсюда, из Абакана, поприветствовать всех, кто за Победу, за здравые идеи Президента России, за народ и за страну. Еще раз склоним головы перед светлой памятью тех, кто отдал свои жизни за победу в Курской битве ровно 80 лет назад», – заключил Слуцкий.