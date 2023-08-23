При любом положении дел замирение нынешних участников конфликта чрезвычайно трудно, но неизбежно. Разрыв прошел так глубоко и больно, что пока непонятно, сколько на такое замирение должно уйти времени.0 комментариев
США обвинили Россию в попытке нарушить работу Starlink на Украине
Командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен выразил мнение, что российские военные якобы пытаются помешать нормальной работе системы спутниковой связи Starlink на Украине.
Салтцмен в интервью газете The Washington Post заявил, что Вашингтон намерен вывести на низкую околоземную орбиту около 1 тыс. спутников для деятельности американских военных. Однако, добавил генерал, в этом случае возрастает риск ущерба для спутников.
Так, отметил Салтцмен, США уже «видят такой эффект с группировкой спутников Starlink на Украине». По его мнению, российские силы пытаются глушить их, пишет телеканал 360.
Ранее СМИ сообщали, что Пентагон поддерживал использование украинскими военными терминалов Starlink, а глава SpaceX Илон Маск «беспокоился о том, что его технологии используются в военных целях».