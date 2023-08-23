США обвинили Россию в попытке нарушить работу Starlink на Украине

Американские стратеги уговорили ВСУ активней бросать солдат на минные поля на юге

Tекст: Ольга Никитина

По сведениям The New York Times, американцы советовали киевскому режиму сконцентрироваться на фронте, который движется к Мелитополю. Издание называет эту цель «главным приоритетом» Киева. Также, по мнению американских стратегов, украинским силам следует идти на прорыв российских минных полей и других оборонительных линий, «даже если в процессе украинцы потеряют больше солдат и техники», передает РИА «Новости» сообщение издания.

На протяжении трех месяцев украинская сторона, как пишет газета, игнорировала эти рекомендации, однако в последнее время отношение начало меняться. В публикации говорится, что 10 августа состоялась видеоконференция с участием председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли, его британского коллеги адмирала Тони Радакина и главкома НАТО в Европе Кристофера Каволи, которые убеждали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сосредоточиться на одном главном фронте. По словам двух источников издания, Залужный согласился.

В статье говорится, что Украина, по сведениям американской стороны, начала перебрасывать часть своих самых опытных боевых частей с востока на юг.

Теперь у украинцев, продолжает NYT, есть месяц – полтора до начала сезона дождей, который затормозит возможное наступление и «не даст возможность в достаточной степени развить успех, если он будет достигнут».

При этом фактором более важным, чем погода, американское издание считает риск того, что основные ударные силы Украины «могут выдохнуться к середине или концу сентября». Газета пишет, что около месяца назад на Украине провели ротацию, в результате которой войска второго эшелона заменили первоначально выделенные силы, не сумевшие прорвать российскую оборону.

Некоторые в США, по информации New York Times, полагают, будто контрнаступление ВСУ способно к зиме «преодолеть полпути к морскому побережью и получить возможность обстреливать линии снабжения российских войск». При этом часть экспертов, мнение которых привела газета, сомневаются в достижимости такой цели.

На Западе неоднократно называли российские минные поля одной из главных сложностей украинского контрнаступления. Так, ранее во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявляла, что Россия соорудила в зоне военной операции гигантские минные поля размером с Западную Германию.