Не лицемерие ли выступать против марихуаны, когда алкоголь и никотин – вполне легальны? Неистребимость старого зла не означает, что к нему надо добавлять новое. Марихуана не вытесняет алкоголь; она добавляется к нему.17 комментариев
В России открылся «Зал Славы» с легендами отечественной видеоигровой индустрии
В России открылся «Зал Славы» с легендарными личностями и играми отечественной видеоигровой индустрии
Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) запустила проект «Зал Славы» – о лучших из лучших в российском геймдеве со времен его зарождения и о тех, кто повлиял на развитие игровой индустрии и ее культуру.
«Мы хотим, чтобы наш проект стал не только своеобразной аллеей звезд для уже состоявшихся легенд индустрии и культовых игр, но и проектом-вдохновением для всех российских разработчиков, которые только начинают свой путь и нуждаются в поддержке творческого потенциала. Уверен: нас ждет открытие новых звезд отечественного геймдева», – приводятся слова руководителя РВИ Василия Овчинникова на сайте организации.
Сейчас в «Зале Славы» вошли те, кто уже является бесспорными легендами – это семь ярких представителей, оказавших огромное влияние на индустрию: программист и создатель «Тетриса» Алексей Пажитнов; создатель игровой приставки Dendy Виктор Савюк; основатель студии Nival и разработчик «Аллоды» Сергей Орловский; легендарный телеведущий программы «Денди – Новая реальность» Сергей Супонев; основатель «К-Д ЛАБ» и игры «Вангеры» Андрей Кузьмин; ведущие одной из первых и самой популярной передачи 90-х о видеоиграх «От винта!» Борис Репертур и Антон Зайцевю
«Русскоязычная игровая индустрия четверть века строилась талантливыми и искренними людьми, которые реализовывали конкурентоспособные мировые проекты и вдохновляли следующие за ними поколения на любовь к играм и желанием быть ее частью, – комментирует Гаджи Махтиев, основатель «Канобу». – Сегодняшняя общественная инициатива позволяет нам, пусть и формально, поблагодарить всех тех, кто создавал и развивал нашу индустрию, сказать спасибо легендарным людям, профессионалам, командам. У «Зала Славы» уже есть достойные лауреаты и претенденты и я верю, что новые имена и игры будут в этом пантеоне».
«В списках будет все: от первых аркад и легенд девяностых до ААА-игр и современных бестселлеров на всех игровых платформах, о российских корнях которых многие даже не слышали, и права, на которые сейчас могут принадлежать не российский компаниям», – сообщил сооснователь и генеральный продюсер Geeky House Вячеслав Уточкин.