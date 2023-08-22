Банк БРИКС решил создать систему кредитования в местных валютах

Глава Банка БРИКС Руссефф: НБР создаст свою систему кредитования в местных валютах

Tекст: Алина Власенко

Русеф уточнила, что банк намерен в этом году предоставить кредиты на сумму от 8 до 10 млрд долларов и планирует начать кредитование в южноафриканских рандах и бразильских реалах, а также в рупиях. По мнению Русеф, кредитование в местной валюте позволит заемщикам в странах-членах избежать валютного риска и колебаний процентных ставок в США, передает ТАСС.



По ее словам, местные валюты являются альтернативой не доллару, а системе, которая до этого была однополярной, но будет заменена более многополярной.

«Зачастую кредит предоставляется при условии проведения определенной политики. Мы не делаем этого, мы уважаем политический курс каждой страны», – добавила Русеф.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и еще целый ряд государств последовательно снижают зависимость от доллара и переходят на расчеты в национальных валютах.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите объединения в Форталезе в июле 2014 года.