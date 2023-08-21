Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.19 комментариев
Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Белоруссию
Посольство США в Белоруссии призвало американских граждан покинуть республику из-за закрытия Литвой КПП
Госдепартамент порекомендовал своим гражданам немедленно покинуть территорию Белоруссии из-за закрытия части пограничных пунктов пропуска на белорусско-литовской границе, сообщили в посольстве США в Минске.
В заявлении говорится, что граждане Соединенных Штатов, которые находятся сейчас в Белоруссии, должны немедленно покинуть страну. Отмечается, что им предложили рассмотреть возможность выезда через другие оставшиеся пограничные переходы с Литвой и Латвией, либо самолетом. Как указали в посольстве, гражданам США запрещено въезжать в Польшу по суше из Белоруссии, а также не разрешается въезжать в Россию или на Украину, передает РИА «Новости».
В посольстве отметили, что такое предписание обусловлено тем, что власти Белоруссии «продолжают способствовать неспровоцированному нападению на Украину, а также произвольным применением местных законов, возможностью возникновения гражданских беспорядков, риском задержания и ограниченными возможностями посольства оказать помощь находящимся в стране американцам».
В пятницу Литва решила закрыть контрольно-пропускные пункты в Шумскасе и Тверячюсе на границе с Белоруссией.
В понедельник в МИД Белоруссии заявили, что Минск отреагирует на закрытие Литвой пунктов пропуска на границе спокойно, ответственно и прагматично.