На «Территории смыслов» обсудили современные вызовы для российского образования

На «Территории смыслов» обсудили современные вызовы для системы российского образования

Он обсудил проблемы и вызовы современного образования с молодыми учителями и преподавателями, проректорами по воспитательной работе, советниками директоров школ, а также представителями частного образования. «Важно понимать, ради чего люди работают. Кто главный в школе: учитель или ученик? Я считаю, что ученик. Необходимо сосредоточиться на такой проблеме, как донесение важных смыслов и ценностей до умов школьников и студентов, в том числе тех идей, которые обсуждаются здесь на форуме», – сказал Фурсенко.

В ходе диалога со спикером участники предложили ряд гипотез относительно будущего развития системы образования. Так, Алексей Храмов из республики Башкортостан предположил, что образовательный процесс ждет неизбежная трансформация в виду стремительного развития искусственного интеллекта.

«Изменения неизбежны. Сначала говорили про влияние телевидения, потом про Интернет, теперь про искусственный интеллект. Я не могу сказать, что я большой его поклонник, но это будет и к этому надо готовится сегодня. Главная задача современного учителя научить правильно формулировать задачи. Это за тебя искусственный интеллект не сделает», – отметил помощник президента.

Отвечая на вопрос о правовой поддержке учителя, Фурсенко согласился, что педагоги должны быть защищены. И в этом вопросе есть необходимость действовать не столько через законодательные акты, сколько через институты общественного мнения.

Подискутировать на тему компетентности специалистов в образовательной структуре предложил молодой педагог из Санкт-Петербурга Сергей Гресько. По его словам, внедрение образовательных инициатив от некомпетентных лиц приведет к снижению эффективности работы педагогических кадров. Спикер ответил формулировкой одного из главных врачебных принципов «Не навреди», который должен быть применим и к учителям: «Образование оно для людей, оно готовит людей к жизни. Нужны профессионалы, которые реализуют идеи, ставят правильные задачи. Это постоянный сложный бой за будущее».

Согласно проведенному опросу среди участников смены, молодые учителя главными вызовами системы образования России в ближайшие годы назвали кадровый голод и развитие технологий.