ФСБ выявила хищение более 35 млн рублей по «Пушкинской карте» в Омской области

Tекст: Алексей Дегтярев

В совокупности установлены факты хищения 35 млн рублей из выделенных Минкультуры России средств на ООО «Почта банк» по программе «Пушкинская карта», сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Подозреваемые, согласно версии следствия, закупали у россиян от 14 до 22 лет «Пушкинские карты», на которые ежегодно выделялись 5 тыс. рублей для возможности посещения культурных мероприятий.

Для обналичивания этих средств злоумышленники проводили фиктивные культурные мероприятия, билеты на них реализовывались только по «Пушкинским картам».

Дело завели по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Фигуранту избрали подписку о невыезде в качестве меры пресечения.

В марте Следственный комитет России сообщал, что открыто дело по факту хищения свыше 200 млн рублей в программе «Пушкинская карта».

В марте экс-замглавы Минкультуры Ольга Ярилова признала свою вину в деле о хищениях по «Пушкинской карте».