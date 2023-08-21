Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.7 комментариев
ФСБ выявила хищение более 35 млн рублей по «Пушкинской карте» в Омской области
В Омской области украли свыше 35 млн рублей, направленных на финансирование программы «Пушкинская карта», сообщили в региональном управлении ФСБ.
В совокупности установлены факты хищения 35 млн рублей из выделенных Минкультуры России средств на ООО «Почта банк» по программе «Пушкинская карта», сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Подозреваемые, согласно версии следствия, закупали у россиян от 14 до 22 лет «Пушкинские карты», на которые ежегодно выделялись 5 тыс. рублей для возможности посещения культурных мероприятий.
Для обналичивания этих средств злоумышленники проводили фиктивные культурные мероприятия, билеты на них реализовывались только по «Пушкинским картам».
Дело завели по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Фигуранту избрали подписку о невыезде в качестве меры пресечения.
В марте Следственный комитет России сообщал, что открыто дело по факту хищения свыше 200 млн рублей в программе «Пушкинская карта».
В марте экс-замглавы Минкультуры Ольга Ярилова признала свою вину в деле о хищениях по «Пушкинской карте».