Экс-замглавы Минкультуры Ярилова признала вину по делу о «Пушкинской карте»

Экс-замглавы Минкультуры Ярилова знала, что ее уволили из-за хищений в программе «Пушкинская карта» и признала свою вину

Арестованная по делу о злоупотреблении должностными полномочиями Ярилова знала, что ее увольнение связано с «Пушкинской картой», она признала вину в полном объеме, сообщил адвокат бывшей чиновницы Борис Асриян.

Защитник Яриловой сообщил на суде по жалобе на ее арест, что бывшая чиновница не пыталась давить на своих подчиненных, не скрывалась от следствия и никуда не уезжала, передает ТАСС.

Кроме того, экс-замглавы Минкультуры активно сотрудничает со следствием и признала полностью свою вину.

Суд не отпустил из-под ареста Ярилову и оставил ее под стражей.

Ранее в конце апреля в правоохранительных органах сообщили, что в Москве по делу о хищении свыше 200 млн рублей в госпрограмме «Пушкинская карта» задержана экс-замглавы Минкультуры Ольга Ярилова, она была арестована.

В СК в марте сообщали, что было открыто уголовное дело по факту хищения свыше 200 млн рублей в программе «Пушкинская карта».

Напомним, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал российскому лидеру Владимиру Путину о махинациях с «Пушкинской картой» и туристическим кешбэком. «Что ни сделаешь – везде жулики появляются», – отреагировал Путин.

«Пушкинская карта» – программа популяризации культурных мероприятий, действует в России с 1 сентября 2021 года. С помощью карты молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно могут посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.