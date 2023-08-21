Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.7 комментариев
Артиллеристы России уничтожили украинские гаубицу и миномет под Херсоном
Артиллеристы России уничтожили за сутки украинские гаубицу и миномет под Херсоном
Артиллеристы соединений группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили на левобережье Днепра в Херсонской области украинские гаубицу Д-30 и 120-мм миномет вместе с боекомплектами и расчетами орудий, сообщил знакомый с ситуацией источник.
Как сообщил источник РИА «Новости», в районе островов в устье Днепра уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом. На каховском направлении уничтожен 120- мм миномет с боекомплектом, ликвидированы пятеро военнослужащих, а также место дислокации одного из подразделений ВСУ.
Ранее ВС России уничтожили две лодки и миномет ВСУ в островной зоне в Херсонской области.