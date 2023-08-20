Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.33 комментария
ВС России уничтожили две лодки и миномет ВСУ в островной зоне в Херсонской области
Соединения группировки войск «Днепр» за сутки уничтожили две лодки и 120-мм миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в островной зоне в Херсонской области, сообщил представитель экстренных служб региона.
Как сообщил источник ТАСС, в результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» в островной зоне уничтожены две лодки и 12 боевиков ВСУ, а также 120-мм минометный расчет.
На херсонском направлении уничтожены гаубица «Мста-Б» с боекомплектом и два 120-мм миномета, на каховском направлении уничтожена САУ «Акация» с боекомплектом и экипажем.
Ранее российские войска уничтожили лодку с военными ВСУ в Херсонской области.