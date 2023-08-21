Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.2 комментария
В Воронеже задержали сорвавшего с подростков Z-нашивки человека
Полицейские в Воронеже задержали мужчину, который, по данным СМИ, напал на подростков и сорвал с их одежды нашивки с Z-символикой, сообщает ГУМВД.
По данным различных Telegram-каналов, инцидент произошел в пункте временного размещения беженцев на базе отдыха в Железнодорожном районе Воронежа, передает РИА «Новости». На опубликованном в Cети видео женщина выговаривает знакомому мужчине за то, что тот снял с ее ребенка нашивки с символикой СВО.
Согласно сообщению полиции, задержан мужчина, который проявил агрессию по отношению к подросткам в Железнодорожном районе года Воронежа и совершал направленные на дискредитацию ВС России действия, а кроме того нецензурно выражался в их адрес.
По данным главка, фигурант доставлен в отдел для разбирательства, на него составили два протокола об административных правонарушениях, материалы будут направлены в суд Воронежа.
Ранее в Крыму арестовали грозившего заживо сжечь человека в кепке с буквой Z.