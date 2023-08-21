В Воронеже задержали сорвавшего с подростков Z-нашивки человека

Tекст: Дмитрий Зубарев

По данным различных Telegram-каналов, инцидент произошел в пункте временного размещения беженцев на базе отдыха в Железнодорожном районе Воронежа, передает РИА «Новости». На опубликованном в Cети видео женщина выговаривает знакомому мужчине за то, что тот снял с ее ребенка нашивки с символикой СВО.

Согласно сообщению полиции, задержан мужчина, который проявил агрессию по отношению к подросткам в Железнодорожном районе года Воронежа и совершал направленные на дискредитацию ВС России действия, а кроме того нецензурно выражался в их адрес.

По данным главка, фигурант доставлен в отдел для разбирательства, на него составили два протокола об административных правонарушениях, материалы будут направлены в суд Воронежа.

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