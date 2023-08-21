Китай сообщил о планах БРИКС продвигать реформу системы глобального управления

МИД Китая заявил намерении БРИКС продвигать реформу системы глобального управления

Tекст: Антон Антонов

Китайский МИД заявил, что Пекин всегда рассматривал БРИКС как «открытый и инклюзивный механизм», поэтому «поддерживает процесс расширения». Китай выразил готовность работать над развитием сотрудничества БРИКС и укреплением мира, стабильности и процветания, передает РИА «Новости».

В министерстве заявили, что БРИКС выступает за мультилатерализм и «активное продвижение реформы системы глобального управления». Кроме того, БРИКС считает необходимым «увеличение представленности стран с формирующимся рынком и развивающихся стран и усилению их права голоса».

Напомним, Financial Times пишет, что на саммите в Йоханнесбурге Китай намерен призвать коллег по БРИКС превратить этот союз в полноценного геополитического соперника G7.