Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.82 комментария
Китай сообщил о планах БРИКС продвигать реформу системы глобального управления
МИД Китая заявил намерении БРИКС продвигать реформу системы глобального управления
Китай приветствует скорейшее вступление в БРИКС большего количества партнеров-единомышленников, заявил МИД страны, отметив, что объединение намерено продвигать реформу системы глобального управления
Китайский МИД заявил, что Пекин всегда рассматривал БРИКС как «открытый и инклюзивный механизм», поэтому «поддерживает процесс расширения». Китай выразил готовность работать над развитием сотрудничества БРИКС и укреплением мира, стабильности и процветания, передает РИА «Новости».
В министерстве заявили, что БРИКС выступает за мультилатерализм и «активное продвижение реформы системы глобального управления». Кроме того, БРИКС считает необходимым «увеличение представленности стран с формирующимся рынком и развивающихся стран и усилению их права голоса».
Напомним, Financial Times пишет, что на саммите в Йоханнесбурге Китай намерен призвать коллег по БРИКС превратить этот союз в полноценного геополитического соперника G7.