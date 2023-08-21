Анонсирована культурная программа резидентов «Тавриды» для выставки на ВДНХ

Кириенко сообщил о подготовке резидентами «Тавриды» культурной программы выставки «Россия» на ВДНХ

Tекст: Антон Антонов

«Значит, мы должны увидеться на выставке «Россия» в Москве. А в марте 2024 года мы просто обязаны увидеться в Сочи, в Имеретинской долине, в Сириусе на Всемирном фестивале молодежи, – сказал Кириенко. – Поэтому фестиваль закрывается, но для каждого из вас все только начинается».

Он выразил благодарность участникам, гостям и организаторам фестиваля «Таврида.АРТ», передает ТАСС.

В воскресенье состоялась церемония закрытия Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ», который проходил с 17 августа в бухте Капсель под Судаком в Крыму.

Международная выставка форума «Россия» пройдет на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Участниками станут регионы России, представители общественности, предприятий реального сектора и крупных корпораций, зарубежных стран.