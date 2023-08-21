Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.80 комментариев
В Крыму прошла церемония закрытия Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ»
В Крыму состоялась церемония закрытия Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ», первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко поблагодарил зрителей и участников.
В честь пятилетия мероприятия программа была выстроена вокруг пяти ключевых фестивалей: Фестиваля зрелищных искусств, ярмарки-фестиваля «Арт.Молодость», фестиваля «Наука как искусство», Фестиваля кино и медиа и Музыкального фестиваля.
В течение пяти фестивальных дней было задействовано свыше 3,5 тыс. участников, состоялось более 500 мероприятий, а сумма выигранных грантовых средств на поддержку социальных проектов превысила 16 млн рублей.
Кириенко, обращаясь к участникам и зрителям, заявил: «Таврида есть только благодаря вам! Каждый из вас делает ее уникальной, живой и неповторимой». «Вы отдаете ей частичку своей души, свои эмоции, свою любовь, свое увлечение – и благодаря этому она живая и настоящая. Потому что вы – настоящие! Спасибо вам за это!» – сказал он.
Напомним, российский лидер Владимир Путин направил приветствие участникам юбилейного Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ», который стартовал 17 августа в бухте Капсель под Судаком в Крыму.