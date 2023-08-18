Путин поздравил участников и зрителей с юбилеем фестиваля «Таврида.АРТ»

Tекст: Александра Юдина

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко зачитал письмо главы государства, в котором отмечается, что в этом году фестиваль празднует пятилетний юбилей и вновь объединяет в Крыму начинающих музыкантов и артистов, режиссеров и художников, ученых и волонтеров, журналистов и модельеров со всей страны.

«Впереди у вас – теплые летние дни, насыщенные яркими событиями, интересными знакомствами, творческими дискуссиями, культурными и спортивными мероприятиями. И конечно, на площадках фестиваля вы сможете обсудить с друзьями актуальные молодежные проблемы, обменяться свежими идеями и позитивным опытом, получить поддержку для реализации своих проектов», – процитировал президента Кириенко.

Также Путин подчеркнул, что «Таврида.АРТ» неустанно укрепляет созидательный потенциал и традиции и, как всегда, приветливо встречает гостей, которых с каждым годом становится все больше.

По мнению президента, в этом году в числе зрителей присутствуют семьи участников специальной военной операции, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, известные исполнители, жители республики Крым, Севастополя и Донбасса.

Кроме того, глава государства выразил уверенность в том, что фестиваль пройдет успешно, откроет для участников новые возможности для духовного и профессионального роста и надолго запомнится своей доброжелательной атмосферой.

«Само слово свобода, свобода выбора, на каком языке говорить, какие книги читать, какую музыку слушать – требует отстаивания права на свободу выбора. У нас сегодня среди участников фестиваля «Таврида» много ребята из вернувшихся в Россию традиционно российских регионов. Ребята знают, что это такое, когда восемь лет шла война просто за право, чтоб ваши дети учились в школе на русском языке и читали русские книги. Это как никто понимают сегодня ребята-герои, которые в зоне Специальной военной операции защищают не только границы нашей большой России, защищают Донбасс, защищают Новороссию, но и защищают право свободного творчества, защищают право сохранить российскую культуру и приумножать ее», – добавил Кириенко.

Юбилейный пятый Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» (проект от Росмолодежи) проходит в бухте Капсель под Судаком с 17 по 21 августа. В сердце молодежно-просветительского курорта страны собрались более 3,5 тыс. художников, писателей, музыкантов, актеров, дизайнеров, режиссеров, хореографов, специалистов событийного маркетинга и туристической индустрии из 89 регионов страны.

В рамках фестиваля представлены пять разноформатных площадок: фестиваль зрелищных искусств, кино, музыки, ярмарка «Арт.Молодость», фестиваль «Наука как искусство».

Кроме того, состоялось открытие современного выставочного центра «АРТ-ЭКСПО», а масштабное арт-шествие проходит в обновленном качестве, на главной сцене выступают популярные российские артисты: SHAMAN, Ваня Дмитриенко, MIA BOYKA, RAMIL, Леша Свик, ST, Анет Сай, Митя Фомин и другие исполнители и музыкальные коллективы. Специальными гостями Фестиваля стали Григорий Лепс и Николай Расторгуев.