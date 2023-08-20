Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.39 комментариев
Фанат «Зенита» вынес на себе с поля боя раненого фаната «Спартака»
Фанат «Зенита», командир штурмовой роты отряда «Эспаньола» Михаил Турканов с позывным «Питбуль» вынес на себе с поля боя под Артемовском раненого фаната «Спартака» и нес его около трех километров, рассказали бойцы «Эспаньолы».
По их словам, под Артемовском напротив позиций «Эспаньолы», которая сформирована в основном из российских футбольных фанатов, стоит 3-я отдельная штурмовая бригада, сформированная из боевиков «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), передает РИА «Новости». Во время одной из попыток контрнаступления ВСУ и был ранен боец с позывным «Спартак», фанат этого московского футбольного клуба.
Сам Турканов, которого за спасение товарища представили к новой награде (он уже кавалер Ордена Мужества), рассказал, что, из-за большого количества украинских дронов-разведчиков над зоной боя вызвать эвакуацию было нельзя, как и бросать подразделению позиции.
В итоге он решил вытаскивать раненого и тащил «Спартака» несколько километров, периодически залегая в траву у дороги.
По его словам, спасенный уже идет на поправку в госпитале. Во время эвакуации сам «Питбуль» был контужен. До спецоперации, по его словам, со «Спартаком» они знакомы не были, но в зоне СВО стали боевыми товарищами.
Ранее московский хоккейный клуб ЦСКА передал фанатскому батальону «Эспаньола», который выполняет задачи в зоне спецоперации, микроавтобус.