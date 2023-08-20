Фанат «Зенита» вынес на себе с поля боя раненого фаната «Спартака»

Tекст: Дмитрий Зубарев

По их словам, под Артемовском напротив позиций «Эспаньолы», которая сформирована в основном из российских футбольных фанатов, стоит 3-я отдельная штурмовая бригада, сформированная из боевиков «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), передает РИА «Новости». Во время одной из попыток контрнаступления ВСУ и был ранен боец с позывным «Спартак», фанат этого московского футбольного клуба.

Сам Турканов, которого за спасение товарища представили к новой награде (он уже кавалер Ордена Мужества), рассказал, что, из-за большого количества украинских дронов-разведчиков над зоной боя вызвать эвакуацию было нельзя, как и бросать подразделению позиции.

В итоге он решил вытаскивать раненого и тащил «Спартака» несколько километров, периодически залегая в траву у дороги.

По его словам, спасенный уже идет на поправку в госпитале. Во время эвакуации сам «Питбуль» был контужен. До спецоперации, по его словам, со «Спартаком» они знакомы не были, но в зоне СВО стали боевыми товарищами.

Ранее московский хоккейный клуб ЦСКА передал фанатскому батальону «Эспаньола», который выполняет задачи в зоне спецоперации, микроавтобус.