Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.20 комментариев
Во Владивостоке пассажир пытался пронести в самолет гранату
Во Владивостоке пассажир рейса пытался пронести гранату на борт самолета
Пассажир рейса из Владивостока в Петропавловск-Камчатский собирался пронести на борт самолета гранату Ф-1, однако его задержали при досмотре на входе в аэропорт.
Источник РИА «Новости» рассказал, что вылететь из Владивостока пассажир не успел, досмотровый контроль и полицейские сработали оперативно.
Пассажира, по его информации, «передали военным», а гранату направили на исследование.
Еще один источник сообщил, что эвакуация из аэропорта не проводилась, рейсы не задерживали. Он добавил, что пассажир, у которого изъяли гранату, – «житель Камчатки».
В международном аэропорту Владивостока сообщили, что воздушная гавань работает в штатном режиме, других деталей не уточнили.