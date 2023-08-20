В США заявили об исчезновении поставленного Украине оружия

Американский полковник Макгрегор: Поставленное Украине оружие просто пропало

Tекст: Ольга Никитина

Макгрегор на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) написал, что США отправляет киевскому режиму технику на миллиарды долларов, однако большая ее часть «исчезает, вполне вероятно, на черном рынке».

А денежные средства, переданные Киеву в качестве финансовой помощи, по его словам, так и не поступают туда, куда должны, передает РИА «Новости».

Офицер считает необходимым обратить на это внимание и разобраться в ситуации с отправкой оружия и денег Украине.

Накануне сообщалось, что представители Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США могут потребовать введения инспекторского контроля за средствами, которые Белый дом выделает Украине.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что передаваемое Киеву оружие попадает в руки террористов.