Республиканцы захотели ввести допконтроль за средствами для Украины

Politico: Республиканцы в Конгрессе США могут потребовать допконтроль за помощью для Украины

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что республиканцы в нижней палате Конгресса «давно скептически настроены» в отношении помощи Украине в дальнейшем. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти будет настаивать на некотором сокращении запрашиваемых Байденом средств, кроме того, республиканцы будут просить назначить проверяющего финансирования Украины, передает ТАСС.

Напомним, из 40 млрд долларов, которые Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, Украине предназначены 24 млрд долларов.

Американские СМИ сообщили, что ряд конгрессменов-республиканцев выступили против нового пакета помощи Украине в связи с негативным прогнозом разведки США относительно украинского контрнаступления.