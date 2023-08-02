Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.5 комментариев
Полиция Капитолия получила сообщение о вооруженном человеке в офисе Сената
Полиция Капитолия проводит обыски в зданиях Сената из-за сообщения о вооруженном человеке
Полиция Капитолия США сообщила о поступившем звонке в службу 911 с заявлением о вооруженном человеке в административных зданиях Сената, правоохранители начали обыски.
В сообщении службы на официальной странице ведомства в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) говорится, что все люди, находящиеся в зданиях, должны перейти в укрытие, передает ТАСС.
Полиция добавила, что в настоящий момент подтвержденной информации о выстрелах нет.
Телеканал NBC добавляет, что экстренные службы оцепили и эвакуировали офисное здание Сената США.