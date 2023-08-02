Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.0 комментариев
Работодателей участников СВО предложили приравнивнять к соцпредпринимателям
Трудоустраивающих участников спецоперации работодателей приравняют к социальным предпринимателям
Рабочая группа по спецоперации внесла в Госдуму законопроект о приравнивании к социальным предпринимателям работодателей, которые трудоустраивают участников спецоперации, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Турчак уточнил в Telegram, что эта мера сделает для работодателей более привлекательным трудоустройство демобилизовавшихся бойцов, включая добровольцев и гражданских специалистов, обеспечивавших выполнение задач спецоперации. Таким работодателям станут доступны различные виды госльгот: гранты, аренда недвижимости на льготных условиях, информационная поддержка, помощь в поиске новых партнеров и многие другие инструменты развития бизнеса.
Сейчас к социальным относятся субъекты малого и среднего предпринимательства, штат которых не менее, чем наполовину состоит из социально уязвимых категорий граждан (инвалидов, пенсионеров, людей с низкими доходами). И которые тратят на зарплату таких людей не менее 25% всего фонда оплаты труда. Теперь этот перечень будет дополнен, отмечает Турчак.
Он отметил, что у законопроекта уже есть положительное заключение правительства. «Рассчитываем, что коллеги в Госдуме и Совфеде оперативно поддержат нашу инициативу, чтобы упростить поиск работы тем, кто возвращается с фронта к мирной жизни», – добавил Турчак.