Работодателей участников СВО предложили приравнивнять к соцпредпринимателям

Трудоустраивающих участников спецоперации работодателей приравняют к социальным предпринимателям

Tекст: Алина Власенко

Турчак уточнил в Telegram, что эта мера сделает для работодателей более привлекательным трудоустройство демобилизовавшихся бойцов, включая добровольцев и гражданских специалистов, обеспечивавших выполнение задач спецоперации. Таким работодателям станут доступны различные виды госльгот: гранты, аренда недвижимости на льготных условиях, информационная поддержка, помощь в поиске новых партнеров и многие другие инструменты развития бизнеса.



Сейчас к социальным относятся субъекты малого и среднего предпринимательства, штат которых не менее, чем наполовину состоит из социально уязвимых категорий граждан (инвалидов, пенсионеров, людей с низкими доходами). И которые тратят на зарплату таких людей не менее 25% всего фонда оплаты труда. Теперь этот перечень будет дополнен, отмечает Турчак.

Он отметил, что у законопроекта уже есть положительное заключение правительства. «Рассчитываем, что коллеги в Госдуме и Совфеде оперативно поддержат нашу инициативу, чтобы упростить поиск работы тем, кто возвращается с фронта к мирной жизни», – добавил Турчак.