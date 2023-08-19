Даже под жесточайшим прессингом глобализма население Германии все же желает оставаться немцами. Так что 2024 год обещает быть бурным: и европейцам, и американцам надо крепче держаться за поручни.0 комментариев
SCMP: США хотят превратить G7 в «восьмерку» с участием Южной Кореи
SCMP: США могут попытаться превратить G7 в «восьмерку», включив в нее Южную Корею
Вашингтон после сближения Сеула и Токио следующим шагом может включить Республику Корея в «Группу семи» (G7), таким образом превратив объединение в «восьмерку», сообщают китайские СМИ.
В статье газеты South China Morning Post (SCMP) напоминается, что прежде Япония выступала против этого. Однако теперь Южную Корею могут присоединить не только к «восьмерке», но также к таким механизмам, как Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD, куда входят Австралия, Индия, США и Япония), передает ТАСС.
Отмечается, что нынешнее сближение Южной Кореи и Японии стало возможным во многом благодаря южнокорейскому президенту Юн Сок Елю, до избрания которого, как указывают эксперты издания, страны были готовы «вцепиться друг другу в горло».
Газета оценивает результаты трехстороннего саммита, прошедшего в США, как скромные, отмечая при этом, что в перспективе они могут привести к значительному прогрессу.
Напомним, объединение G7 существовало в формате «семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) в 1976–1997 годы и превратилось в «восьмерку» после присоединения России. В марте 2014 года западные участники объединения приняли решение вернуться к формату «семерки».
Президент России Владимир Путин заявлял, что не против восстановления формата «Большой восьмерки», но отмечал, что эпоха Запада подходит к концу. В Кремле заявляли, что возвращение в «Большую восьмерку» не является для России самоцелью.