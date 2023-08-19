SCMP: США могут попытаться превратить G7 в «восьмерку», включив в нее Южную Корею

Tекст: Ольга Никитина

В статье газеты South China Morning Post (SCMP) напоминается, что прежде Япония выступала против этого. Однако теперь Южную Корею могут присоединить не только к «восьмерке», но также к таким механизмам, как Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD, куда входят Австралия, Индия, США и Япония), передает ТАСС.

Отмечается, что нынешнее сближение Южной Кореи и Японии стало возможным во многом благодаря южнокорейскому президенту Юн Сок Елю, до избрания которого, как указывают эксперты издания, страны были готовы «вцепиться друг другу в горло».

Газета оценивает результаты трехстороннего саммита, прошедшего в США, как скромные, отмечая при этом, что в перспективе они могут привести к значительному прогрессу.

Напомним, объединение G7 существовало в формате «семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) в 1976–1997 годы и превратилось в «восьмерку» после присоединения России. В марте 2014 года западные участники объединения приняли решение вернуться к формату «семерки».

Президент России Владимир Путин заявлял, что не против восстановления формата «Большой восьмерки», но отмечал, что эпоха Запада подходит к концу. В Кремле заявляли, что возвращение в «Большую восьмерку» не является для России самоцелью.