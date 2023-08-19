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    Даже под жесточайшим прессингом глобализма население Германии все же желает оставаться немцами. Так что 2024 год обещает быть бурным: и европейцам, и американцам надо крепче держаться за поручни.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский К победе ведет солидарность, а не страх

    Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.

    15 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Вместо «вежливых людей» пришли «бережливые»

    Как в Крыму действовали люди, названные впоследствии «вежливыми», так сегодня и российских солдат, выполняющих задачи в ходе спецоперации, уместно было бы назвать «бережливыми».

    53 комментария
    19 августа 2023, 00:28

    SCMP: США хотят превратить G7 в «восьмерку» с участием Южной Кореи

    SCMP: США могут попытаться превратить G7 в «восьмерку», включив в нее Южную Корею

    Tекст: Ольга Никитина

    Вашингтон после сближения Сеула и Токио следующим шагом может включить Республику Корея в «Группу семи» (G7), таким образом превратив объединение в «восьмерку», сообщают китайские СМИ.

    В статье газеты South China Morning Post (SCMP) напоминается, что прежде Япония выступала против этого. Однако теперь Южную Корею могут присоединить не только к «восьмерке», но также к таким механизмам, как Четырехсторонний диалог по безопасности (QUAD, куда входят Австралия, Индия, США и Япония), передает ТАСС.

    Отмечается, что нынешнее сближение Южной Кореи и Японии стало возможным во многом благодаря южнокорейскому президенту Юн Сок Елю, до избрания которого, как указывают эксперты издания, страны были готовы «вцепиться друг другу в горло».

    Газета оценивает результаты трехстороннего саммита, прошедшего в США, как скромные, отмечая при этом, что в перспективе они могут привести к значительному прогрессу.

    Напомним, объединение G7 существовало в формате «семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) в 1976–1997 годы и превратилось в «восьмерку» после присоединения России. В марте 2014 года западные участники объединения приняли решение вернуться к формату «семерки».

    Президент России Владимир Путин заявлял, что не против восстановления формата «Большой восьмерки», но отмечал, что эпоха Запада подходит к концу. В Кремле заявляли, что возвращение в «Большую восьмерку» не является для России самоцелью.

    18 августа 2023, 08:45
    Российские военные ликвидировали основную группировку ВСУ под Урожайным

    Власти ДНР: Российские военные ликвидировали основную группировку ВСУ под Урожайным

    Российские военные ликвидировали основную группировку ВСУ под Урожайным
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России уничтожили основную группировку украинских военных в Урожайном, теперь затруднен подвоз резервов, сообщает советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

    По его словам, основная группировка была ликвидирована тяжелым вооружением, подъезды к селу контролируют ВС России, подвезти резервы ВСУ не могут, их техника и личный состав уничтожаются на подступах, передает ТАСС.

    Также Гагин добавил, что украинские военные сконцентрировали группировку под Артемовском для новых атак на Клещеевку в ДНР.

    Так, по данным разведки, ВСУ готовятся штурмовать район Клещеевки, концентрируя группировку на Артемовском направлении.

    Ранее в пятницу в районе Урожайного была сорвана попытка ротации подразделений ВСУ, уничтожены две группы пехоты и минометный расчет.

    Напомним, Гагин сообщал, что Урожайное стало для ВСУ «огневым мешком», их потери здесь оцениваются в несколько сотен человек. В районе Урожайного ведутся ожесточенные бои, обстановка остается сложной.

    Коментарии (33)
    18 августа 2023, 07:59
    Прогноз разведки США по контрнаступлению ВСУ вызвал скандалы в Конгрессе

    WP сообщила о возражениях ряда американских конгрессменов против помощи Киеву после негативного прогноза разведки США

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд американских конгрессменов-республиканцев выступили против нового пакета помощи Киеву в связи с негативным прогнозом разведки США относительно украинского контрнаступления, сообщают источники.

    Как пишет Washington Post, засекреченная оценка разведки США говорит, в частности, о том, что ВСУ не достигнут «ключевого» Мелитополя. Прогноз привел к скандалам на закрытых заседаниях. Некоторые конгрессмены выступили против «просьбы президента Байдена о выделении более 20 млрд долларов на помощь Украине». Другие члены Республиканской партии США, а также в меньшей степени демократы обвиняют Белый дом в том, что Киеву не предоставили более мощные вооружения, передает РИА «Новости».

    Напомним, из 40 млрд долларов, которые Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, киевскому режиму предназначены 24 млрд долларов.

    Коментарии (12)
    18 августа 2023, 08:39
    Отряд ВКС вернул на базу экстренно севший в зоне СВО вертолет

    Отряд ВКС вернул на базу экстренно севший в зоне боевых действий Ми-28

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Техсостав и группа поисково-спасательной службы (ПСС) смогли, восстановив, вернуть на базу вертолет Ми-28, который совершил экстренную посадку при выполнении боевой задачи у линии соприкосновения на Артемовском направлении, рассказали спасатели и инженеры ВКС.

    По их словам, экипаж Ми-28 совершил вынужденную посадку рядом с линией боевого соприкосновения из-за разрушения лопасти. Прибывшая поисково-спасательная группа охраняла боевую машину до прибытия технического состава с запчастями, а также в процессе всего ремонта, передает РИА «Новости».

    При этом, как рассказал командир группы ПСС, от начала ремонта до взлета с поля прошло 30 минут, это была замена лопасти в ручном режиме. Инженер ВКС отметил, что техсостав сократил отведенное на ремонтные работы по замене лопасти время в четыре раза.

    Ранее российские Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по пунктам дислокации ВСУ.

    Коментарии (16)
    18 августа 2023, 14:44
    Генерал авиации назвал последствия для F-16 в случае их передачи Украине

    Генерал авиации Попов: России есть чем ответить на передачу американских F-16 Украине

    Генерал авиации назвал последствия для F-16 в случае их передачи Украине
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Илья Абрамов

    Истребитель F-16 – это бренд американского ВПК, и США не хотят запятнать его репутацию. А неопытные украинские летчики могут стать мишенью для нашей авиации. Так что Вашингтон будет следить за уровнем подготовки специалистов, прежде чем передать эти самолеты, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее США одобрили передачу Данией и Нидерландами F-16 Украине после подготовки пилотов.

    «Истребитель F-16 может выполнять широкий комплекс задач. Самолет сбрасывает свободнопадающие и планирующие бомбы, стреляет управляемыми и неуправляемыми ракетами по воздушным и наземным целям. Кроме того, машина способна вести контактный бой», – сказал Владимир Попов, генерал-майор в отставке, заслуженный военный летчик РФ.

    «Тактика использования F-16 заключается в том, чтобы самолет нанес удар с максимально возможной дистанции, а затем отошел. Но у России, например, есть С-400, способные поражать цели на большой дальности», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, наши летчики могут навязать противнику неудобный для него ближний бой. Нельзя забывать и о необходимости уничтожения сопутствующей инфраструктуры – аэродромов и складов с боеприпасами и ГСМ. Сочетание озвученных методов позволит эффективно бороться с F-16», – акцентирует собеседник.

    «Отдельный вопрос – подготовка украинских пилотов. Чтобы хорошо обучить летчика для выполнения задач на новой машине, требуется около полутора лет. Также нужно обеспечить инженерные команды для обслуживания техники на земле. Если этого не сделать, то в реальном бою F-16 станут очередной мишенью для наших истребителей», – подчеркивает он.

    «В целом F-16 – это узнаваемый бренд. Американцы не допустят, чтобы их истребители так просто уничтожали. Вероятно, они будут следить за уровнем подготовки Данией и Нидерландами украинцев. Поэтому до конца года технику на фронте я бы не ждал. Возможно, для выполнения задач привлекут иностранных наемников, но им тоже потребуется некоторое время для адаптации к ТВД», – резюмировал Попов.

    Ранее США одобрили передачу Данией и Нидерландами американских истребителей-бомбардировщиков F-16 Украине, когда завершится обучение пилотов. Соответствующие письма направил глава Госдепа Энтони Блинкен.

    В письме Блинкен от лица США выражает «полную поддержку как передаче истребителей F-16 Украине, так и обучению украинских пилотов». По его словам, это позволит ВСУ воспользоваться новыми возможностями, как только первая группа летчиков завершит свою подготовку.

    Напомним, ранее в США не смогли назвать сроки начала обучения украинских летчиков на F-16. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заверял, что не владеет такой информацией и не знает, где и когда будут учить пилотов.

    The Washington Post пишет, что первая группа из шести украинских летчиков завершит обучение управлению американскими истребителями F-16 только к следующему лету. Как отмечает газета, длительные сроки подготовки связаны с тем, что пилотам необходимо пройти дополнительные четырехмесячные курсы английского языка в Британии.

    Советник командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ не получат осенью или зимой американские истребители F-16. Хотя офис Зеленского возлагал большие надежды на эти самолеты.

    Коментарии (19)
    18 августа 2023, 13:08
    Захарова указала на капитуляцию США на Украине
    Захарова указала на капитуляцию США на Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Слова заместителя официального представителя Госдепа США Веданта Пателя о том, что США будут считать победой на Украине полный вывод российских сил из страны, являются признанием капитуляции, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В своем сообщении в Telegram дипломат поздравила Вашингтон «с заявленной Госдепом» капитуляцией.

    «Молодцы. Правильно сказали», – написала Захарова.

    Ранее экс-помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что политика Вашингтона в отношении Украины лишь оттягивает поражение ВСУ.

    Коментарии (19)
    18 августа 2023, 17:02
    В Таджикистане переименовали тысячи географических объектов

    Tекст: Кристина Цыцура

    Правительство Таджикистана утвердило переименование крупнейшего на Памире ледника Федченко в Горно-Бадахшанской автономной области, а также еще 3 тыс. ледников, хребтов, гор, рек, озер.

    Из документа следует, что ряд географических объектов на территории Горно-Бадахшанской автономной области будут переименованы, передает ТАСС.

    Так, на территории Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области переименован крупнейший на Памире ледник Федченко, названный по фамилии русского ученого. Теперь он носит название Ванджях.

    Также переименовали ледник, названный в честь бывшего директора Библиотеки имени Ленина Елены Розмирович, он получил название Робия Озод. Ледник ОГПУ переименован в ледник Национального флага Республики Таджикистан.

    Ранее на Украине переименовали Днепропетровскую академию музыки имени Михаила Глинки.

    Коментарии (37)
    18 августа 2023, 10:58
    В Турции разъяснили пропуск сухогруза Joseph Schulte в воды Босфора

    Минобороны Турции разъяснило, почему сухогруз Joseph Schulte был пропущен в Босфор

    В Турции разъяснили пропуск сухогруза Joseph Schulte в воды Босфора
    @ ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Сухогруз Joseph Schulte под флагом Гонконга, вошедший утром в пятницу в Босфор, перевозит на борту контейнеры, а не сельхозпродукцию, сообщает Минобороны Турции.

    Отмечается, что прибывшее с Украины и вошедшее в Босфор судно перевозит контейнеры, а не зерновые. Однако в ведомстве не уточнили, что именно находится в самих контейнерах, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что контейнеровоз вошел в Босфор – это первое судно с сельхозпродукцией с Украины, которое вошло в пролив после прекращения зерновой сделки.

    Напомним, Украина объявила о создании временных коридоров для судов в Черном море. В среду Joseph Schulte с более чем 30 тыс. тонн груза вышло из порта Одессы. Политолог и экономист Иван Лизан заявил, что это «очевидная провокация». По его словам, «украинцы были бы рады», если бы Россия потопила судно под флагом Гонконга.

    Коментарии (12)
    18 августа 2023, 20:04
    Bild: Россия, Турция и Катар решили заключить новое соглашение вместо зерновой сделки

    Bild: Россия, Турция и Катар заключат новое соглашение вместо зерновой сделки

    Bild: Россия, Турция и Катар решили заключить новое соглашение вместо зерновой сделки
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Власти Турции, России и Катара намерены заключить новое трехстороннее соглашение взамен зерновой сделки, сообщили СМИ.

    Как пишет Bild со ссылкой на источники, в рамках нового соглашения зерно России будет отправляться в развивающиеся страны (в основном африканские) при посредничестве Турции и Катара, передает RT. Отмечается, что новая сделка может быть заключена уже в эти выходные в Будапеште.

    Ранее турецкий источник заявил, что вероятность возобновления черноморской зерновой инициативы заметно снизилась.

    Коментарии (18)
    18 августа 2023, 15:44
    Захарова призвала украинских военных повернуть оружие против киевского режима

    МИД: Россия призывает военнослужащих ВСУ повернуть оружие против режима или капитулировать

    Захарова призвала украинских военных повернуть оружие против киевского режима
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва призывает украинских военнослужащих повернуть оружие против киевского режима или капитулировать перед войсками РФ, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой об украинском кризисе.

    По ее словам, украинским военнослужащим, кто понимает всю преступную сущность захватившей их страну бандитской хунты, настоятельно советуют повернуть оружие против нее или же капитулировать перед ВС России, достойное гуманное отношение ко всем гарантируется, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны заявили, что все больше украинских военнослужащих, сталкиваясь с профессиональными действиями российских войск, принимают единственно верное решение – сдаться.

    Коментарии (56)
    18 августа 2023, 05:11
    Минобороны подтвердило попытку украинского БПЛА атаковать Москву

    Минобороны России сообщило о попытке украинского беспилотника атаковать Москву

    Минобороны подтвердило попытку украинского БПЛА атаковать Москву
    @ кадр из видео t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим предпринял попытку террористической атаки с применением беспилотника на объекты в Московском регионе, никто не пострадал, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что после «воздействия средств поражения ПВО» беспилотник «изменил траекторию полета и упал на нежилое здание». Пострадавших нет, возгораний не произошло.

    Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что обломки беспилотника упали в зоне «Экспоцентра», но «значимых разрушений зданию не нанесли».

    Коментарии (5)
    18 августа 2023, 10:10
    Обломки украинского БПЛА повредили крышу и фасад павильона «Экспоцентра» в Москве

    В Сети появилась видеозапись последствий падения украинского БПЛА возле «Экспоцентра» в Москве

    Обломки украинского БПЛА повредили крышу и фасад павильона «Экспоцентра» в Москве
    @ REUTERS/Shamil Zhumatov

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский беспилотник взорвался рядом со зданием «Экспоцентра» в Москве, в результате падения обломки БПЛА повредили крышу и фасад павильона, сообщают спецслужбы.

    В Telegram-канале Shot указано, что беспилотник ВСУ упал возле «Экспоцентра» на Краснопресненской набережной в Москве, зафиксировано повреждение части павильона № 8 – обломки взорвавшегося аппарата упали на крышу и фасад здания на площади 30 кв. метров.

    В данный момент на месте ЧП работают спецслужбы, информации по пострадавшим не поступало.

    По информации очевидцев, беспилотник некоторое время летел вдоль Москвы-реки, москвичи видели его за пять-семь минут до взрыва, передает «Московский комсомолец».

    Так, в 3:49 в правоохранительные органы обратился проживающий на 13-м этаже дома по Береговому проезду житель района Филевский парк, который сообщил о шуме, слышном с улицы. Когда мужчина посмотрел в окно, то увидел летательный аппарат с пропеллером, летевший вдоль Москвы-реки в сторону «Москва-Сити» на уровне 15-го этажа.

    Ранее силы ПВО РФ ликвидировали украинский беспилотник в районе Карамышевской набережной Москвы. При падении обломков никто не пострадал. Серьезных разрушений также не зафиксировано.

    Коментарии (31)
    18 августа 2023, 14:50
    Авиация ВКС России и средства ПВО сбили два украинских штурмовика Су-25

    Минобороны: Авиация ВКС России и средства ПВО сбили два украинских штурмовика Су-25

    Tекст: Вера Басилая

    ВКС России сбили украинский штурмовик возле Веролюбовки ДНР, а ПВО сбила Су-25 ВСУ около Малой Токмачки Запорожской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В Telegram-канале Минобороны уточняется, что два украинских штурмовика были сбиты истребительной авиацией ВС России и средствами ПВО в ДНР и Запорожской области.

    Кроме того, за сутки уничтожены 26 украинских беспилотников рядом с Верхней Дуванкой, Кременной, Привольем, Лисичанском, Берестовым, Красной Горой, Володино, Орлинским в ДНР, Любимовкой, Работино и Токмаком в Запорожской области.

    Ранее в Минобороны сообщили, что на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военных.

    Коментарии (12)
    18 августа 2023, 18:15
    В Белом доме выразили недовольство атаками Украины на Крым

    CNN: В Белом доме считают атаки на Крым пустой тратой ценных ресурсов

    В Белом доме выразили недовольство атаками Украины на Крым
    @ Алена Попова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Атаки Украины на Крым являются пустой тратой ресурсов, которые Киеву следовало бы сосредоточить на контрнаступлении, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников США.

    Так, неназванный представитель американской администрации заявил телеканалу, что киевским властям было бы лучше сосредоточиться на контрнаступлении, потому что атаки на Крым не привели к решительным результатам, передает ТАСС.

    Ряд других представителей Белого дома поддерживает это мнение: они считают атаки по Крыму тратой ценных ресурсов, в лучшем случае они отвлекают внимание России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что атаковать Крымский мост Украине помогает Запад.

    Коментарии (8)
    18 августа 2023, 05:47
    Бывший разведчик США предрек Украине потерю Купянска и Харькова

    Экс-разведчик США Риттер не исключил стратегического поражения Украины к концу лета или в начале осени

    Бывший разведчик США предрек Украине потерю Купянска и Харькова
    @ Андрей Бортко/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Украина может потерпеть стратегическое поражение уже к концу лета или в начале осени, российские войска подходят к Купянску, а в дальнейшем Украина может потерять контроль и над Харьковом, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что оборона вооруженных сил Украины у Купянска «разбита», российские войска за день проходят «пять, десять, пятнадцать километров» и «угрожют войти в город». «Он скоро падет. А дальше Харьков», – приводит его слова РИА «Новости».

    Риттер также заявил, что Киеву вряд ли удастся восполнить потери, которые понесли ВСУ. По его мнению, «это начало конца». Он заявил, что российские силы «оказывают давление по всей линии фронта, украинцам уже не хватает людей, чтобы держать оборону».

    Напомним, на Купянском направлении подразделениями Западной группировки при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю. На данном направлении за сутки было  уничтожено до 125 украинских военных.

    Коментарии (20)
    18 августа 2023, 11:59
    В Москве заочно арестовали украинского производителя водки «Хортица»

    В Москве заочно арестовали украинского производителя водки «Хортица» Черняка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Хамовнический суд Москвы санкционировал заочный арест украинского бизнесмена, владельца компании по производству водок «Хортица» и «Первак» Евгения Черняка, который обвиняется в финансировании ВСУ с целью террористической деятельности в России.

    Согласно сообщению суда, постановлением Хамовнического райсуда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Черняка, обвиняемого в совершении преступления, подпадающего под ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма), сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию России. Подозреваемый объявлен в розыск, передает ТАСС.

    Ранее украинского предпринимателя Евгения Черняка, обвинили в финансировании ВСУ.

    Коментарии (15)
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