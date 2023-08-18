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Художники «Таврида.АРТ» оформили стены школы в Судаке
Арт-кластер «Таврида.АРТ» совместно с «Движением Первых» провели мастер-классы по оформлению стен судакской школы № 4 им. Героя Советского Союза Василия Савельева. Под руководством профессиональных художников 27 учеников медиастудии школы приняли участие в росписи стен и познакомились со всеми этапами создания муралов: от макета до нанесения краски.
Преображение школы приехали оценить и даже поучаствовали в нем первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, председатель правления движения детей и молодежи Григорий Гуров и генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.
В начале встречи художники рассказали гостям о выборе тематики оформления, представили свои задумки оформления фасада школы, а также поделились смыслами, которые они в них вложили. Кроме того, по результатам проектного семинара по обустройству пространства внешней территории школы будут преобразованы беседки и теневые навесы учреждения, говорится на сайте фестиваля.
После презентации внутри здания художники «Тавриды» в режиме реального времени вместе с учениками школы приступили к росписи стен образовательного учреждения в концепции портретов выдающихся личностей. Одну из стен они посвятили легендарному советскому вратарю Льву Яшину, а на другой изобразили космонавта Юрия Гагарина, третью стену занял портрет поэта Александра Пушкина.
К художникам «Тавриды» присоединились художники Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Пространство одной из стен они решили отдать Герою Советского Союза Василию Савельеву, именем которого названа школа. В 1944 году танкист Василий Савельев героически сражался, участвуя в освобождении Судака от немецко-фашистских захватчиков. А в оформлении стены, посвященной Всероссийскому конкурсу «Большая перемена», под названием «Место, где твоим талантам есть место», вместе со школьниками приняли участие и высокопоставленные гости.
На встрече с первыми лицами ученики школы также представили свои костюмы для участия в Арт-шествии, которое состоится 19 августа в рамках Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ». Более 1000 творцов пройдут в праздничной колонне, воплощающей многогранные образы и культурные особенности России. В рамках творческого патронажа школы арт-кластером «Таврида.АРТ» дети также регулярно посещают мастер-классы различных творческих и научных направлений на территории молодежно-просветительского курорта. Среди прочего «Таврида.АРТ» закупила технику для медиастудии школы, в которой ученики теперь осваивают творческие профессии.