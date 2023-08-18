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В ДНР бойца ВСУ приговорили к 12 годам за корректировку обстрелов жилых домов
Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил бойца вооруженных сил Украины (ВСУ) к 12 годам колонии за корректировку обстрелов по гражданской инфраструктуре и жилым домам, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Верховный суд Донецкой народной республики вынес приговор по уголовному делу в отношении оператора станции помех отдельной роты радиоэлектронной борьбы 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины 24-летнего Егора Куранова. Он признан виновным по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жесткое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Куранова к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – сообщили в пресс-службе.
В суде установлено, что с 30 ноября 2018 года осужденный вел корректировку обстрелов жилых домов и гражданской инфраструктуры Новоазовского района и поселка Александровка на западе Донецка при помощи БПЛА. В результате обстрелов на западе Донецка был ранен мужчина, в селе Коминтерново Новоазовского района был разрушен жилой дом, частично разрушено здание торгового комплекса, в поселке Александровка был ранен мужчина, передает ТАСС.
Также Куранов в апреле 2022 года, находясь на боевом дежурстве на втором этаже пятиэтажного здания машиностроительного завода «Азовмаш», ранил мирного жителя, идущего по улице.
Напомним, участники общественной инициативы «Трибунал» запустили сайт, который содержит информацию о преступлениях украинских неонацистов с 2014 года. На сайте проекта содержатся данные представителей ВСУ, боевиков нацбатов, информация о жертвах их преступлений.